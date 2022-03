La solution de gestion de l'accès privilégié de RevBits remporte l'or et devance ThycoticCentrify Secret Server lors des Globee Awards® 2022

RevBits, un fournisseur de solutions de cybersécurité, a remporté la médaille d'or dans une catégorie et la médaille d'argent dans deux autres lors de la 18e édition annuelle de remise de prix « Cyber Security Global Excellence Awards » de Globee Awards.

MINEOLA, New York, 14 mars 2022 /CNW/ - RevBits a annoncé avoir remporté une reconnaissance de niveau or dans le cadre des Globee Awards® 2022 pour sa solution de gestion de l'accès privilégié. Les Globee Awards récompensent les meilleurs fournisseurs au monde en fonction de leur rendement des organisations, de leur technologie, de leurs produits, de leur leadership en matière de services, de leurs initiatives et plus encore.

RevBits se voit décerner l'or dans les catégories suivantes :

Or - Contrôle des accès privilégiés | Sécurité et gestion

Gestion des accès privilégiés de RevBits

ThycoticCentrify - Secret Server a reçu la médaille d'argent dans la catégorie « contrôle des accès privilégiés ».

« En tant que développeur de logiciels de cybersécurité, notre objectif est de fournir à nos clients des solutions sophistiquées et robustes pour améliorer leur posture de sécurité, a déclaré David Schiffer, chef de la direction. Il est très satisfaisant de remporter une reconnaissance de niveau or face à Thycotic, un leader de l'industrie sur le marché PAM, qui aurait été acquis l'année dernière pour 1,4 milliard de dollars américains. Grâce aux efforts de nos équipes de développement et à la feuille de route technologique dirigée par notre chef des technologies, Mucteba Celik, nous continuerons d'améliorer et de développer notre solution de gestion de l'accès privilégié afin d'offrir un meilleur contrôle aux clients. »

« Notre programme PAM est un produit clé de notre gamme de solutions d'entreprise, a déclaré Mucteba Celik, chef des technologies. Le marché PAM est concurrentiel, et le fait d'avoir été reconnu avant Thycotic est un grand honneur. Nos efforts de développement, sur plusieurs années, ont été axés sur la mise en œuvre de l'un des programmes PAM les plus complets du marché.

Par exemple, Thycotic prétend être le seul programme PAM de qualité professionnelle accessible dans le nuage et sur place. En tant que véritable solution d'entreprise, le programme PAM de RevBits a toujours été accessible à la fois dans le nuage et sur place. Nous soutenons pleinement les entreprises qui préfèrent garder tous leurs systèmes sur place, celles qui effectuent tout dans le nuage et celles qui ont un environnement hybride. Le programme PAM est une exigence fondamentale en matière de sécurité pour les organisations, et le concept de la construction modulaire de nos solutions dès le départ était d'offrir une solution qui peut croître à mesure que le client élargit ses besoins en matière de gestion des accès. »

RevBits a reçu une reconnaissance supplémentaire lors de la 18e édition annuelle de remise de prix « Cyber Security Global Excellence Awards » de Globee Awards. La médaille d'or pour la gestion des accès privilégiés de RevBits a été complétée par les prix suivants :

Argent - Entreprise de l'année | Logiciel de sécurité

RevBits et Mucteba Celik, chef des technologies





Argent - Solution de sécurité des terminaux | Subterfuge, protection et intervention

La solution de sécurité des terminaux RevBits, et la détection et la réponse des terminaux

À propos de RevBits

Fondée en 2018, RevBits est une entreprise de cybersécurité qui consacre ses efforts à offrir à ses clients une protection et un service supérieurs. Misant sur de multiples outils de sécurité avancés, qui peuvent être administrés par le biais d'une plateforme de sécurité unifiée, RevBits offre une protection contre les cybermenaces les plus sophistiquées auxquelles sont confrontées les entreprises. RevBits, dont le siège social se trouve à Mineola, dans l'État de New York, a des bureaux situés à Princeton, au New Jersey, à Boston, au Massachusetts, à Londres, en Angleterre et à Anvers, en Belgique. Pour obtenir plus de renseignements sur RevBits, consultez le site www.revbits.com/aboutrevbits.

