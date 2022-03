Les clients de Fit Body Boot Camp à travers le monde s'unissent pour aider les enfants ukrainiens malgré l'invasion indéfendable du pays par la Russie

CHINO HILLS, Californie, 21 mars 2022 /CNW/ - Une dure réalité de notre monde est que la plupart des gens sur la planète vivent dans la pauvreté. Plus précisément, 85 % de la population mondiale dispose de moins de 30 $ par jour, 67 % vit avec moins de 10 $ par jour et 10 % a moins de 1,90 $ par jour, selon OurWorldInData.org.

Mais il y a pire encore : 570 millions d'enfants vivent dans l'extrême pauvreté.

Avec les attaques injustifiées contre l'Ukraine menées par Vladimir Poutine, président de la Russie, la situation en Europe de l'Est s'est considérablement aggravée et pourrait se prolonger indéfiniment.

Cette invasion est le plus récent événement d'un conflit persistant qui a tué des milliers de personnes au cours de la dernière décennie. Des représentants du gouvernement américain estiment que cette offensive à grande échelle a causé la mort de 50 000 personnes additionnelles et a forcé plus de 5 millions de personnes à se déplacer.

Disposant d'options limitées, les enfants et les familles de toute l'Ukraine fuient, se cachent ou sont prisonniers des décombres depuis le début des attaques perpétrées par la Russie au mois de février. Aucune de ces options ne constitue une solution viable pour faire face à la tragédie et aux pertes qu'ils vivent.

La souffrance et le traumatisme de ces familles, et en particulier des enfants, sont inimaginables. Ils sont projetés violemment dans les bras inhospitaliers de l'extrême pauvreté, sans nourriture ni abri.

Ils vivent un cauchemar et c'est exactement la raison pour laquelle la communauté mondiale de Fit Body, composée de clients, d'entraîneurs et de propriétaires, se mobilise pour soutenir cette cause.

Tout au long des mois d'avril, de mai et de juin, Fit Body mènera sa campagne « Charity Check in » à l'échelle de la marque afin de recueillir des fonds pour les enfants ukrainiens en appuyant ChildFund.org.

Chaque fois qu'un client signalera sa présence dans un établissement de Fit Body sur Facebook ou Instagram en utilisant les mots-clics #fitbody4kids et #fitbodyukraine, tous les emplacements de Fit Body Boot Camp du monde entier feront un don pour soutenir les enfants de l'Ukraine en versant des fonds à ChildFund.org.

Grâce à ces dons collectifs, les enfants de l'Ukraine recevront des soins de santé, de la nourriture, de l'eau potable, du soutien de la part de soignants et de la protection.

« Je suis très touché par notre famille mondiale de Fit Body. Notre objectif est de recueillir plus de 50 000 $ pour venir en aide aux enfants ukrainiens. Nous sommes reconnaissants du soutien de notre communauté, car nous ne pouvons pas y arriver seuls. Notre message est simple : mettez-vous en forme, signalez votre présence dans un de nos gyms et sauvez des vies », a déclaré Bryce Henson, chef de la direction de Fit Body Boot Camp et propriétaire de plusieurs emplacements.

« Ma famille a échappé de justesse à la Russie communiste quand j'avais six ans, et c'est pourquoi il me tient particulièrement cœur que notre organisation fournisse de l'aide à la population de l'Ukraine et lutte contre l'extrême pauvreté dans ce pays. Je suis plus que fier des clients, des entraîneurs et des propriétaires de Fit Body du monde entier, et je leur suis éternellement reconnaissant pour leur soutien. Nous continuons à nous dépasser ainsi qu'à accueillir et à promouvoir des changements positifs ensemble », a commenté Bedros Keuilian, fondateur de Fit Body Boot Camp.

À propos de Fit Body Boot Camp

Fondé en 2009, Fit Body Boot Camp est le camp d'entraînement qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Il offre à ses membres partout dans le monde des camps d'entraînement abordables et de haute intensité dont les sessions de 30 minutes axées sur la perte de graisse mettent le corps au défi et donnent des résultats probants.

