La solution de commerce électronique de Mediagrif s'associe à Logic pour élargir sa portée sur le marché

LONGUEUIL, QC, le 23 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF), un leader des technologies de commerce de type logiciel-service (SaaS), est fière d'annoncer un partenariat avec Logic Information Systems Inc., un chef de file dans le domaine de la consultation de vente au détail. Dès maintenant, Logic deviendra un partenaire de distribution en offrant les solutions Orckestra de Mediagrif à ses clients détaillants, amplifiant ainsi les capacités de vente et d'expansion de Mediagrif. Ce partenariat est en ligne avec l'objectif de croissance accélérée de Mediagrif, qui est un élément central de son plan stratégique.

Depuis 1997, plusieurs grands détaillants à travers le monde font confiance à Logic pour leur fournir les conseils et l'expertise dont ils ont besoin pour réussir. Cet engagement a permis à Logic et Orckestra de collaborer à la réalisation de leur vision commune, qui consiste à offrir les expériences de magasinage en ligne les plus attrayantes sur tous les canaux y inclus sur mobile, sur le web et en magasin.

Ce partenariat permettra à Logic d'utiliser Orckestra pour élargir son offre en matière de commerce électronique omnicanal, de gestion unifiée des produits, de gestion des commandes et d'exécution des commandes pour aider ses clients à relever les défis de la vente au détail numérique.

« Le secteur de la vente au détail a besoin de solutions qui apportent de l'agilité sans avoir à changer de plateforme, une façon viable de parvenir à une véritable transformation numérique et omnicanale, tout en maximisant les investissements existants », déclare Amber Naqvi, présidente de Logic. « Les solutions d'Orckestra peuvent aider Logic à atteindre ces objectifs, ce que nous considérons comme un grand avantage pour notre communauté de détaillants ».

Ce partenariat élargit la portée de Mediagrif sur le marché et assure un meilleur alignement sur sa clientèle. Logic contribuera au développement et à l'intégration des solutions de commerce électronique de Mediagrif afin d'aider à positionner Orckestra comme la plateforme numérique omnicanale optimale pour les détaillants ayant plusieurs marques sur divers marchés.

« Nous avons un grand respect pour le travail de Logic et la valeur qu'ils apportent à leurs nombreux clients à travers le monde », affirme Louis Mousseau, président, commerce électronique chez Mediagrif. « Nous cherchons à augmenter notre capacité à livrer un plus grand volume de projets pour nos clients et Logic a les connaissances, l'expertise et la passion pour y parvenir. »

À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d'approvisionnement stratégique, de collaboration dans la chaîne d'approvisionnement, de commerce électronique et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web au www.mediagrif.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

À propos de Logic Information Systems

Logic Information Systems résout les problèmes du commerce de détail depuis plus de 20 ans. Ce qui distingue l'entreprise, c'est son approche : Logic adopte une optique axée sur le consommateur pour la création et l'exécution de stratégies omnicanales et de transformation numérique. Avec des bureaux dans plus de dix pays et plus de 700 employés, Logic a donné à plus de 150 marques dans le monde entier les connaissances et le soutien nécessaires pour offrir des expériences de classe mondiale aux clients. Pour en savoir plus, visitez http://www.logicinfo.com.

