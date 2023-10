HANGZHOU, Chine, 1er octobre 2023 /CNW/ - Dans une démonstration remarquable d'innovation et de dévouement envers l'excellence audio, IPRO, qui est réputée pour protéger les appareils électroniques contre les dommages causés par l'eau sans compromettre la qualité sonore, a relevé la barre grâce à une nouvelle solution acoustique imperméable novatrice qui a rendu cette fusion d'intérêts presque sans faille. La membrane IPRO offre une protection imperméable de pointe tout en maximisant la qualité sonore.

Les passionnés de plein air savent que des précipitations inattendues peuvent gâcher leurs aventures et, dans certaines situations fâcheuses, endommager leurs haut-parleurs portables favoris. Reconnaissant l'importance de la technologie imperméable pour les haut-parleurs d'extérieur, IPRO s'est donné la mission d'atteindre l'harmonie parfaite entre la résistance à l'eau et l'excellence en matière de solutions audio.

IPRO a mené des recherches approfondies et effectué une série de tests audio pour mettre au point une solution novatrice, une technologie avancée de membrane acoustique imperméable. Non seulement cette membrane assure une imperméabilité fiable, mais elle offre également des performances audio exceptionnelles. Principales caractéristiques de la membrane imperméable d'IPRO :

Imperméabilisation immersive : La solution d'IPRO a une cote de protection IPX7, qui permet de résister à une immersion dans l'eau jusqu'à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Respirabilité exceptionnelle : Avec un débit d'air impressionnant dépassant 600 ml/min à un diamètre intérieur de 4 mm et une pression de 7 kPa, la membrane maintient un équilibre entre la protection contre l'eau et la qualité audio. Perte audio minimale : Même après les tests d'imperméabilité IPX7, la perte découlant de l'insertion du microphone demeure inférieure à 1 dB sur la plage audio 100-10kHz, assurant une transmission sonore cristalline. Vaste tolérance à la température : La solution d'IPRO demeure pleinement opérationnelle dans une plage de température de -40 °C à 85 °C, ce qui favorise son adaptation à divers environnements et climats.

L'équipe commerciale d'IPRO a simplifié la communication entre les services de développement de produits et de conception de ses clients, accélérant considérablement le processus de prise de décision et s'attirant les éloges de ses clients. À la suite de nombreux essais et d'une série d'audits, IPRO a déjà signé des accords d'approvisionnement et a commencé ses livraisons à grande échelle en avril de cette année.

Dans le contexte de la Journée internationale de la musique qui approche à grands pas (1er octobre), les amateurs de musique et les passionnés de plein air peuvent profiter de leurs chansons préférées, grâce à la solution acoustique imperméable exceptionnelle d'IPRO. L'engagement d'IPRO envers l'innovation garantit que la musique ne s'arrête jamais.

IPRO Membrane possède 15 ans d'expérience dans le domaine des membranes microporeuses utilisées pour la filtration des semi-conducteurs et des produits pharmaceutiques, ainsi que des évents de pression et acoustiques pour l'électronique extérieure et les contenants d'emballage.

Pour en savoir plus sur les solutions imperméables d'IPRO, consultez le https://www.ipromembrane.com/,https://youtu.be/4l-ujhORuDY

SOURCE Hangzhou IPRO Membrane Technology Co., Ltd

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Zoey Zeng, [email protected]