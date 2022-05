La solution à la pénurie de psychologues dans le réseau public passe par la formation d'un syndicat de psychologues

MONTRÉAL, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Coalition des psychologues du réseau public québécois (CPRPQ) salue l'annonce récente du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux (MSSS), Lionel Carmant, de la mise en place d'un comité consultatif portant sur les conditions d'exercice des psychologues du réseau de la santé et des services sociaux. Bien qu'ayant accepté d'y participer, nous tenons toutefois à apporter dès à présent d'importants bémols.

En effet, ce comité ne pourra pas se pencher sur les conditions de travail des psychologues, mais uniquement sur leurs conditions d'exercice (par exemple, l'interdisciplinarité, l'organisation du travail, les meilleures pratiques, etc.). Aussi importants soient-ils, aucun de ces enjeux ne saurait expliquer la pénurie croissante de psychologues dans le réseau public. En effet, les sondages auprès des principaux intéressés indiquent très clairement que la pénurie de psychologues dans le réseau public s'explique principalement par un manque de reconnaissance et des conditions de travail insuffisantes. Plus spécifiquement, la raison première qui explique que les doctorants en psychologie choisissent à 75 % de travailler dans le privé est le manque de reconnaissance salariale offert dans le public. Il s'agit également de la raison principale pour laquelle les psychologues quittent leur emploi dans le réseau public pour un réseau privé autrement plus valorisant et gratifiant.

La pénurie de psychologues dans le réseau public est unique. Le Québec est notamment l'endroit où le ratio de psychologues par habitant est le plus élevé en Amérique du Nord, mais la majorité d'entre eux travaillent en privé. La profession de psychologues est également la seule du domaine psychosocial à connaître un déclin dans le réseau de la santé, alors que les autres professions (par exemple, travailleuses sociales et psychoéducatrices) sont en augmentation. Fait très inquiétant : le MSSS estime qu'il manquera plus de 40 % des psychologues dans le réseau de la santé d'ici 2 ans, au moment où la population n'aura jamais eu autant besoin de leurs services.

La Coalition des psychologues du réseau public québécois a accepté de se joindre à ce comité sachant toutefois qu'il ne pourra s'attaquer aux enjeux principaux et qu'il sera dans l'incapacité de discuter des véritables solutions. Nous craignons que cette annonce récente du ministre Carmant ne soit encore une fois que de la poudre aux yeux : un remède prétendument miraculeux, mais qui restera totalement inefficace.

Si améliorer l'accès pour la population aux services en psychologie dans le réseau de la santé et des services sociaux était véritablement une priorité pour ce ministre, il cesserait de proposer des solutions qui ne ciblent pas la source principale du problème. Le ministre n'a eu de cesse de gaspiller les fonds publics avec des solutions qui n'ont pas amélioré l'accès aux services des psychologues et des neuropsychologues dans le réseau public.

La solution est pourtant simple. Pour 97 % des psychologues du réseau public membres de la Coalition, elle passe nécessairement par la création d'un syndicat de psychologues. C'est la seule façon qui pourrait leur permettre de se faire entendre d'une voix forte, de faire reconnaître leurs études doctorales et leurs responsabilités et de faire revaloriser leur rémunération pour qu'elle se rapproche de celle dont ils pourraient se prévaloir dans le privé. En attirant de nouveaux talents et en améliorant substantiellement la rétention des psychologues au sein du réseau public, l'accès pour les personnes les plus souffrantes s'en trouvera substantiellement amélioré et les dépenses publiques seront grandement diminuées. En effet, l'embauche de nouveaux psychologues avec un rattrapage salarial permettrait au Québec d'économiser 228 millions de dollars annuellement en termes de visites aux urgences, de visites chez les médecins de famille, d'hospitalisations.

Joignez-vous à la CPRPQ lors d'un rassemblement pour l'accessibilité aux services psychologiques et neuropsychologiques dimanche le 29 mai 2022 à 13 heures au Square Dorchester, à l'angle des rues Peel et René-Lévesque (métro Peel et Bonaventure)!

Profil de la CPRPQ

La CPRPQ est un organisme sans but lucratif dont l'objectif principal est de permettre aux québécois-ses un meilleur accès aux soins psychologiques au sein des institutions publiques. Tous les membres du conseil d'administration de la CPRPQ sont bénévoles et travaillent également comme psychologue/neuropsychologue dans le réseau public. La CPRPQ compte actuellement plus de 1200 membres.

SOURCE Coalition des psychologues du réseau public québécois (CPRPQ)

