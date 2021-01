Première organisation au Canada offrant une telle approche financière et technique pour la mise en place de mesures en efficacité énergétique pour les entreprises des secteurs commerciaux et industriels, la SOFIAC contribuera au processus de transition énergétique et à l'atteinte des objectifs du Plan pour une économie verte du Gouvernement du Québec

« Les objectifs poursuivis par la SOFIAC font écho au Plan pour une économie verte 2030 et au Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques, en visant des modes de financement non traditionnels pour soutenir la transition énergétique. En ce sens, la mission de ce nouveau joueur clé dans la modernisation écoénergétique doit être valorisée et soutenue pour bâtir un Québec toujours plus axé sur l'efficacité énergétique et l'énergie verte. Je suis fier de pouvoir compter sur l'expertise de cet acteur supplémentaire pour favoriser cette nécessaire transition. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Une solution complète pour économiser sans dépenser

« Partenaire de la mise en œuvre de la croissance verte des entreprises et la reprise de notre économie, la SOFIAC est un guichet unique qui propose une solution complète qui optimise la performance énergétique sans investissement de la part des bénéficiaires, et ce, pendant que l'entreprise utilise ses ressources techniques et financières pour développer son projet d'affaires. »

Pierre Langlois, président, Econoler

L'offre de la SOFIAC lève les freins au passage à l'action des entreprises commerciales et industrielles en matière de transition énergétique en profondeur.

« Beaucoup d'entreprises sont déterminées à améliorer leur bilan carbone grâce à l'efficacité énergétique, mais elles manquent de temps, d'expertise ou de financement adapté pour se lancer. Le concept innovant de la SOFIAC est un outil inédit pour leur permettre de mettre en œuvre de tels projets et de profiter des économies qui en découlent dès le jour 1. L'audace de cette nouvelle formule d'accompagnement a le potentiel d'accélérer la transformation positive de notre économie. »

Geneviève Morin, présidente et directrice générale, Fondaction



Avec l'aide de la SOFIAC, les entreprises réduisent leur facture et leur impact environnemental sans avoir à utiliser leurs capacités financières. Les projets d'efficacité énergétique sont entièrement payés sur la base d'un partage des économies découlant des projets, ce qui implique qu'un gain net annuel en termes de rentabilité et de liquidité est généré pour les bénéficiaires.

L'offre s'adresse aux entreprises dont les dépenses énergétiques globales (tous sites et sources d'énergie confondus) sont de plus de 1 million de dollars annuellement. La SOFIAC prévoit financer des projets pour plus de 150 millions de dollars sur 5 ans.

À propos de la SOFIAC

Fondée en 2020, la SOFIAC aide les entreprises des secteurs commerciaux et industriels à accroître leur rentabilité et leur compétitivité par le développement, le financement et la mise en œuvre de projets en efficacité énergétique. Le modèle d'affaires innovant de la SOFIAC permet à ses clients de profiter immédiatement d'une portion des économies réalisées par la diminution de la consommation d'énergie et, ainsi, d'économiser sans dépenser. Pour plus d'informations, consultez sofiac.ca.

À propos d'Econoler

Econoler est une firme de renommée internationale possédant 40 ans d'expérience dans la conception, la mise en œuvre, l'évaluation et le financement de programmes et de projets d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables. Au fil des ans, Econoler a participé à l'élaboration et à la mise en œuvre d'environ 4 000 projets dans plus de 160 pays. Econoler a, entre autres, développé une expertise reconnue internationalement dans la conception et la mise en œuvre des mécanismes de financement adaptés aux différents marchés en vue de mettre en œuvre des projets d'efficacité énergétique. Que ce soit par l'entremise de lignes de crédit adaptées offertes aux banques, des programmes de garanties, de fonds spécialisés, de financement carbone ou encore des programmes novateurs pour tous les secteurs, Econoler a développé une expertise de très haut niveau pour soutenir l'ensemble des acteurs souhaitant mettre en place ou offrir ce genre de mécanisme. Pour plus d'information, consultez econoler.com ou notre page LinkedIn.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 2,61 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

