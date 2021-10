La Sodes travaillera activement avec les nouveaux ministres du cabinet Trudeau

QUÉBEC, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - En cette Journée maritime québécoise, la Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) accueille avec beaucoup de satisfaction la nouvelle équipe ministérielle présentée aujourd'hui par le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau.

D'entrée de jeu, la Sodes se réjouit que le ministre Omar Alghabra, avec qui elle a étroitement collaboré lors des premières Assises québécoises du secteur maritime, conserve le portefeuille des Transports.

Considérant tous les enjeux environnementaux et liés à la préservation de la biodiversité qui jalonnent l'industrie maritime, la Sodes voit d'un bon œil qu'un Québécois, en l'occurrence M. Steven Guilbeault, devienne ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Enfin, la Sodes entend collaborer avec la nouvelle ministre des Pêches, Océans et de la Garde côtière canadienne, Mme Joyce Murray, notamment sur l'application de l'article 36 de la Loi sur les pêches. Rappelons que cet article portant sur la notion de rejets dans l'eau mène trop souvent à une interprétation rigide alors qu'aucune balise uniforme et prévisible n'existe. Les acteurs maritimes souhaitent paver la voie à une collaboration plus grande avec ce ministère, et ce, afin de s'assurer que notre industrie consolide son statut de leader en matière de développement durable.

« Ce nouveau cabinet allie expérience et renouveau. Les ministres reconduits dans leur fonction connaissent bien les enjeux maritimes tandis que les nouveaux titulaires apporteront un regard neuf. Dans un cas comme dans l'autre, la Sodes voudra reprendre le dialogue afin que le gouvernement fédéral prenne les meilleures décisions permettant à notre industrie d'être toujours plus prospère, responsable et efficace », de mentionner M. St-Pierre.

À propos de la SODES

La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) est un organisme sans but lucratif dont le mandat est de protéger et de promouvoir les intérêts économiques du Saint-Laurent. Elle représente la communauté maritime, ce qui inclut des intervenants privés et publics dont les activités ont un impact direct ou indirect sur l'économie du fleuve, et ce, dans toutes les régions du Québec. La Sodes se veut l'interlocutrice privilégiée des gouvernements en ce qui a trait au développement et à la vie économique du Saint-Laurent, que ce soit en matière de transport des marchandises et des passagers, de développement régional ou d'environnement.

