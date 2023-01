KAUFING, Austria, le 16 janv. 2023 /CNW/ -- ULBRICHTS Protection rejoindra une liste incroyable de plus de 2 000 exposants au SHOT Show® 2023 à The Venetian Expo et au Caesars Forum à Las Vegas pour faire du salon de cette année un GRAND ÉVÈNEMENT.

LE TOUT NOUVEAU MODÈLE OPTIO - SANS BOULONS & UN MEILLEUR ÉQUILIBRE avec une PROTECTION au-delà du niveau de protection NIJ IIIA

Live shooting test at ULBRICHTS’ factory The OPTIO - true boltless protection beyond NIJ IIIA

La société ULBRICHTS Protection va présenter son TOUT NOUVEAU CASQUE OPTIO.

Ce nouveau casque balistique est une protection SANS BOULONS contre les armes de poing au-delà du niveau de protection NIJ IIIA avec un meilleur équilibre sur votre tête dans 3 formes différentes.

Avec un gilet pare-balles lourd, vous protégez votre cœur, mais pourquoi ne pas protéger votre cerveau avec un casque ne pesant que 1,2 kg (2,63 lb) ?

La protection courante de la tête des soldats des unités de l'armée et des officiers de police utilisant la taille de casque NIJ IIIA manque de protection balistique, car elle se concentre uniquement sur l'arrêt obligatoire des projectiles d'armes de poing, mais pas sur la prévention des traumatismes / BFS (Bac-face Signature) / BFD (Back-face Deformation) provenant de la déformation de la face arrière menant à la mort.

La leçon dramatique tirée de plusieurs tests est que la plupart ou quasiment tous les casques NIJ IIIA habituellement fournis aux unités de l'armée et de la police protègent efficacement contre les éclats de projectiles, mais pas contre les munitions les plus répandues employées dans les conflits armés actuels :

lorsque les casques sont touchés par des munitions d'arme de poing 9 x 19, celles-ci provoquent un traumatisme mortel et lorsqu'ils sont touchés par des munitions de fusil comme le MSC 7,62 x 36 mm tiré par des variantes de Kalachnikov ou le .223 tiré par des variantes du M4A1, ou le .308 tiré par des fusils de sniper, ils sont même entièrement pénétrés.

Le casque ULBRICHTS OPTIO offre une véritable protection au-delà du niveau de protection NIJ IIIA à partir de 1,2 kg (2,63 lb), alors que les casques militaires standard NIJ IIIA présentent une déformation mortelle de la face arrière lorsqu'ils sont touchés par une arme de poing et un trou lorsqu'ils sont touchés par des munitions de fusil.

Le nouveau matériau, le POLYTITANE (une combinaison spéciale de polyéthylène et de titane), augmente l'efficacité actuellement inégalée des casques ULBRICHTS.

La réponse aux menaces des fusils - Bouclier frontal ULBRICHTS FORTIS - MISE À NIVEAU FUSILS

Le bouclier frontal FORTIS de la société ULBRICHTS Protection est équipé d'un module d'extension pouvant être utilisé afin de mettre le modèle OPTIO à niveau pour une protection contre les fusils.



Cela représente le niveau de protection VPAM 6 (VPAM 6 = Kalachnikov 7,62 mm x 39 avec noyau en acier, analogue à la directive européenne HVN 2009, valeurs d'énergie résiduelle inférieures à 25 joules). Le module supplémentaire ne pèse que 490 grammes (1,08 lb) et peut réduire de manière fiable l'énorme puissance de feu d'un fusil d'assaut Kalachnikov de plus de 2 000 joules et la vitesse du projectile d'environ 2 362 pieds/seconde (720 m/s) à bien moins de 25 joules, tout en arrêtant le calibre OTAN 7,62 x 52 mm (.308 / M80 / NIJ III).

En raison de l'énorme puissance de feu des Kalachnikov et autres fusils, les forces de police n'ont pas bénéficié d'une protection efficace et réelle de la tête.



À propos d'ULBRICHTS Protection

ULBRICHTS Protection est l'un des pionniers dans le domaine de la protection balistique de la tête et définit régulièrement de nouvelles normes techniques en termes de protection, de confort et de design. Pour davantage d'informations, consultez le site Internet http://www.ulbrichts.com/protection.

Contact :

Thomas Poandl (vice-président Marketing & Communications)

Tél. : +43 664 88103498

[email protected]

ULBRICHTS GmbH

A-4690 Schwanenstadt, Kaufing 34

Video - https://www.youtube.com/watch?v=oNI6BdmwzNE

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1983262/ULBRICHTS_Protection.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1983263/ULBRICHTS_Protection_Logo.jpg

SOURCE ULBRICHTS Protection