L'acquisition de 70 % confère une présence significative dans l'un des plus grands marchés du cannabis au Canada, un leadership chevronné dans le domaine du cannabis au Québec et une installation de production au Québec.

HUNTINGDON, QC, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La société privée québécoise ROSE ScienceVie Inc. (« ROSE »), le principal producteur, fournisseur et expert en commercialisation de cannabis de marque, verticalement intégré, dans la province de Québec, a annoncé l'acquisition de 70 % de ses parts par Village Farms International, Inc. (« Village Farms » ou la « Société ») (NASDAQ : VFF) (TSX : VFF), à compter d'aujourd'hui (« Date de clôture »).

La transaction est évaluée à un plafond de 46,7 millions de dollars canadiens. ROSE devient la division opérationnelle québécoise du segment commercial canadien du cannabis de Village Farms ; le siège social de ROSE et l'équipe actuelle demeurent au Québec.

ROSE est un expert en commercialisation de produits du cannabis tiers dans la province de Québec, agissant en tant que division exclusive de vente, de marketing et de distribution directe au détail pour Entourage Health, Sundial, Tilray et The Flowr Corporation, ainsi que pour 10 microproducteurs cultivateurs artisanaux du Québec. ROSE distribue également au marché de détail au Québec sa propre marque de produits de cannabis de haute qualité. Les produits Tam Tams sont cultivés et transformés dans l'installation de 55 000 pieds carrés d'agriculture en environnement contrôlé (AEC) de ROSE. Basée au Québec et autorisée par Santé Canada, cette installation -- mise en service en 2020 -- a été construite à cet effet à Huntingdon. ROSE offre également, sous sa marque DLYS, une plateforme pour plusieurs microproducteurs québécois destinée à la commercialisation sur le marché québécois.

Faits saillants de l'acquisition

Ajoute une présence importante dans la province de Québec en tant que fournisseur, producteur et expert en commercialisation de cannabis dans la province de Québec, ce qui représente environ 15 % 1 du total des ventes au détail de cannabis au Canada , au taux annualisé actuel de plus de 627 millions de dollars canadiens 1 , dont la grande majorité est constituée de fleurs séchées et de produits préroulés ;

du total des ventes au détail de cannabis au , au taux annualisé actuel de plus de 627 millions de dollars canadiens , dont la grande majorité est constituée de fleurs séchées et de produits préroulés ; Ajoute des chefs de file québécois chevronnés dans le domaine du cannabis qui se joindront à l'équipe de Village Farms/Pure Sunfarms, renforçant ainsi les relations existantes sur le marché du cannabis au Québec, et tirant parti d'une expérience spécialisée et approfondie dans les secteurs des biens de consommation emballés et des industries réglementées, et

Ajoute une installation de culture et de traitement de 55 000 pieds carrés, située au Québec, qui est autorisée par Santé Canada pour l'agriculture en environnement contrôlé (AEC) ; cette dernière est incluse dans la transaction.

Commentaire de la direction de ROSE

« Nous admirons depuis longtemps le succès de Village Farms et de Pure Sunfarms dans l'industrie canadienne du cannabis. Nous sommes fiers de nous associer à eux pour accélérer nos succès, et de saisir cette opportunité pour faire évoluer l'industrie dans notre province, le Québec », a déclaré Davide Zaffino, cofondateur et président et chef de la direction de ROSE. « Nous chérissons nos racines québécoises et croyons profondément à la culture et aux valeurs de notre province. Comme toujours, notre engagement demeure à faire en sorte que le Québec bénéficie de la production, de la vente et de la consommation responsables du cannabis. En faisant partie de la famille exceptionnelle d'entreprises de cannabis au sein de Village Farms, nous sommes encore mieux placés pour continuer à jouer ce rôle de premier plan dans le paysage québécois. »

Commentaire de la direction de Village Farms

« L'acquisition de ROSE -- de loin l'exploitant de cannabis québécois le plus performant à nos yeux -- est un moyen prudent et stratégique de pénétrer, et d'augmenter rapidement les ventes, dans l'un des plus grands marchés provinciaux du cannabis au Canada », a déclaré Michael DeGiglio, PDG de Village Farms. « ROSE ajoute, à nos opérations canadiennes de cannabis, un groupe exceptionnel d'experts basés au Québec. L'équipe a fait ses preuves et partage notre conviction de l'importance de l'excellence de la culture, ainsi que de l'avantage de l'innovation et de l'amélioration continue. Nous sommes impatients de nous appuyer sur les solides fondations de ROSE sur le marché québécois, avec un engagement à long terme envers le patrimoine québécois de la compagnie. »

« ROSE accroît dès maintenant notre portée à plus de 90 % 1 de toutes les ventes de cannabis au détail au Canada, et représente une étape majeure dans la stratégie de Pure Sunfarms, laquelle vise à devenir le principal fournisseur national de cannabis au Canada, avec au moins 20 % de part de marché dans la catégorie des fleurs séchées », a déclaré Mandesh Dosanjh, président et chef de la direction de Pure Sunfarms. « ROSE est très respectée dans l'industrie québécoise du cannabis, avec une réputation de leadership et de réussite en matière de stratégie de marque que nous avons appris à bien connaître et à respecter. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de saisir les nouvelles opportunités, à court et à long terme, créées par l'ajout de ROSE en tant qu'unité opérationnelle de cannabis au Québec. »

Notes

1. Statcan. Basé sur les données au 31 août 2021.

À propos de ROSE ScienceVie Inc.

En tant qu'entreprise privée québécoise, ROSE ScienceVie s'engage à ce que le Québec soit en mesure de bénéficier de la production, de la vente et de la consommation responsables du cannabis. De la culture du cannabis au marketing, à la mise en marché et à la logistique, l'entreprise de Huntingdon, au Québec, joue un rôle clé sur le marché provincial. En plus de ses propres produits et de son expertise, ROSE fournit des services spécifiques à l'industrie à des producteurs sélectionnés afin de favoriser une offre diversifiée sur le marché québécois. Pour plus d'informations, consultez le site www.roselifesience.ca.

À propos de Village Farms International, Inc.

S'appuyant sur des dizaines d'années d'expérience en tant que fournisseur de biens de consommation emballés à base de plantes, à forte valeur ajoutée et à forte croissance, Village Farms est une entreprise verticalement intégrée et spécialisée dans l'agriculture en environnement contrôlé. Son expérience est doublée d'une base solide en tant que principal fournisseur de produits frais aux épiceries et aux détaillants de grande surface aux États-Unis et au Canada, et de nouvelles opportunités à forte croissance dans les secteurs du cannabis et du CBD en Amérique du Nord et sur certains marchés internationaux.

Au Canada, la filiale canadienne en propriété exclusive de la Société, Pure Sunfarms, est l'une des plus grandes exploitations de cannabis au monde, le producteur en serre le moins dispendieux et l'une des marques les plus vendues au Canada. La Société détient également 70 % de la société québécoise ROSE ScienceVie, une entreprise experte en commercialisation de produits du cannabis de parties tierces dans la province de Québec. Aux États-Unis, Balanced Health Botanicals, détenue en propriété exclusive, est l'une des principales marques de CBD et plateformes de commerce électronique du pays. Assujettie au respect de toutes les lois fédérales et étatiques américaines pouvant s'appliquer et des règles boursières, Village Farms prévoit d'entrer sur le marché américain du cannabis à forte teneur en THC par le biais de stratégies multiples, en s'appuyant sur l'une des plus grandes exploitations de serres du pays (plus de 5,5 millions de pieds carrés dans l'ouest du Texas), ainsi que sur l'expertise opérationnelle et en matière de produits, acquise grâce au succès de Pure Sunfarms dans le domaine du cannabis au Canada. À l'échelle internationale, Village Farms cible et sélectionne des opportunités émergentes de cannabis légal et de CBD, et présentant un potentiel important à moyen et long terme, en se concentrant initialement sur la région Asie-Pacifique et l'Europe.

SOURCE ROSE ScienceVie

Renseignements: Valentine Vaillant, Vice-présidente au marketing et aux ventes, ROSE ScienceVie, (438) 989-6654, [email protected]; Lawrence Chamberlain, Relations avec les investisseurs, LodeRock Advisors, (416) 519-4196, [email protected]