LOS ANGELES, 25 mars 2021 /CNW/ - O'Neil Capital Management (OCM) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente pour céder ses participations dans Investor's Business Daily (IBD) à News Corp. La vente est en attente d'approbation réglementaire.

IBDTM a été fondé à Los Angeles, en Californie, en 1984 par William J. O'Neil, un investisseur légendaire reconnu pour sa méthode de placement CAN SLIMTM. En créant IBD, M. O'Neil a présenté au grand public des analyses révolutionnaires et de l'information sur les actions fondées sur les données qu'on ne trouvait pas dans d'autres médias financiers. Bien qu'IBD ait démarré ses activités en tant que quotidien, la société agit maintenant principalement comme un fournisseur de services numériques, avec des revenus d'abonnement numérique affichant une croissance à deux chiffres au cours des dernières années. Ses services comprennent actuellement Investors.com, MarketSmithTM, LeaderboardTM, Swing TraderTM, IBD LiveTM, des balados sur les placements et une édition imprimée hebdomadaire.

« La décision de se départir d'IBD a été difficile, déclare W. Scott O'Neil, président-directeur général d'OCM. Je crois que les capacités d'analyse et de recherche d'IBD sont les meilleures de sa catégorie pour l'investisseur de détail. Grâce aux stratégies entrepreneuriales qu'elle a déployées pour tirer parti du paysage changeant des marchés de l'investissement, des médias et de la technologie financière, IBD enregistre une solide marge bénéficiaire et possède une base d'abonnés en croissance. En ajoutant les capacités techniques et analytiques uniques d'IBD au formidable portefeuille de propriétés médiatiques de News Corp, nous croyons que cette transaction profitera grandement aux deux entreprises. »

OCM réinvestira le produit de la vente d'IBD dans ses autres filiales. « Des sociétés comme IBD sont rarement à vendre et nous étions dans une situation financière favorable pour éviter de le faire. Toutefois, le dessaisissement d'IBD nous permettra d'injecter des capitaux importants dans plusieurs initiatives « blue sky» que nous avons cernées et qui sont essentielles à la croissance future de notre entreprise, tant aux États-Unis qu'à l'étranger, a déclaré Steven Birch, directeur des investissements d'OCM. Nous souhaitons particulièrement accélérer la recherche et le développement liés à nos stratégies d'investissement algorithmiques. Alors que nous nous éloignons du segment entreprise-consommateur (B2C) aux États-Unis, nous nous réjouissons à l'idée de faire croître nos activités interentreprises nationales et internationales. Plus précisément, nous nous attendons à une croissance importante de nos activités mondiales de gestion d'actifs. »

La plus récente entreprise d'OCM, O'Neil Global Advisors (OGA), est un conseiller en placements enregistré auprès de la SEC. OGA offre des stratégies d'investissement en actions discrétionnaires et systématiques à l'aide de modèles quantitatifs et d'algorithmes. Ses ingénieurs et spécialistes des données utilisent un « bassin » de données contenant plus de 140 ans d'information sur le marché boursier pour élaborer des stratégies d'investissement qui tirent parti de recherches exclusives. OGA gère les partenariats d'investissement privés suivants : Chameleon, une stratégie de marché classique; Raven, une stratégie de croissance des actions américaines à long/court terme; Timberwolf, une stratégie de prime de risque alternative qui utilise des facteurs quantitatifs exclusifs; et Condor, une stratégie de négociation d'actions américaines à long/court terme à fréquence moyenne. OGA prévoit de lancer un indice de placement de FNB plus tard cette année. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site : https://www.oneilglobaladvisors.com/.

William O'Neil Investment Management Shanghai (WONIM Shanghai) est l'entreprise entièrement sous contrôle étranger de William O'Neil + Company à Shanghai, en Chine. En avril 2020, WONIM Shanghai a obtenu une licence de gestionnaire de fonds privés de la part d'organismes de réglementation chinois, ce qui permet à des entités étrangères de développer et de vendre des fonds investissant dans des actifs du pays à des investisseurs nationaux qualifiés, y compris des investisseurs institutionnels et à valeur nette élevée. Il s'agit seulement de la 27e entreprise étrangère à obtenir cette approbation. L'entreprise vise à apporter des stratégies d'investissement basées sur la quantité, y compris la méthodologie CAN SLIMTMd'O'Neil, au marché chinois de la gestion d'actifs. En janvier 2021, WONIM Shanghai a lancé son premier fonds privé lié au pays d'accueil. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site : https://www.williamoneil.cn/.

O'Neil Capital Management India Pvt Ltd (OCM India) lancera le O'Neil Quant Fund en avril 2021, son premier fonds algorithmique multistratégie. Le O'Neil Quant Fund est enregistré auprès du SEBI en tant que fonds d'investissement alternatif de catégorie III. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site : https://oneilcapital.in/.

William O'Neil + Company est un conseiller en placements enregistré auprès de la SEC qui fournit des recherches, des recommandations et des conseils sur les actions nationales et internationales à bon nombre des meilleurs gestionnaires de fonds institutionnels au monde. Les recommandations de William O'Neil + Company couvrent plus de 70 000 actions, fonds et indices mondiaux et s'appuient sur une riche histoire de plus de 58 ans d'expérience de recherche sur les actions à l'aide de la méthodologie O'Neil, une combinaison unique d'analyses techniques et fondamentales éprouvées au cours des 50 dernières années pour repérer les entreprises qui affichent des rendements supérieurs sur le marché. William O'Neil + Company prend actuellement de l'expansion sur le marché institutionnel. L'accès numérique à la recherche de William O'Neil + Company est disponible par l'intermédiaire de PANARAY®, la plateforme phare de recherche sur le marché des actions de l'entreprise pour les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. William O'Neil + Company offre également une vaste gamme de services consultatifs et de conférences, qui font tous partie de son offre de services consultatifs personnalisés. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site : https://www.williamoneil.com/.

William O'Neil Securities est un courtier en valeurs mobilières agréé qui offre des services de négociation à des clients institutionnels, notamment des fonds de pension et des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des compagnies d'assurance et des sociétés. La mission de l'entreprise est d'aider ses clients à maximiser leur rendement grâce à son expertise en matière de négociation et en leur offrant l'anonymat auquel ils s'attendent. La table de négociation de la société offre son expertise sur les sociétés cotées sur le marché intérieur sur les bourses NYSE et NASDAQ. William O'Neil Securities est réglementé par la SEC et la FINRA. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site : https://www.oneilsecurities.com/.

O'Neil Digital Solutions (ODS) est une société d'experts-conseils en TI de premier plan qui se spécialise dans l'optimisation de systèmes de processus opérationnels complexes de bout en bout pour les secteurs des services financiers, des médias numériques, des soins de santé et des transports. ODS offre des services de génie logiciel, d'intégration des systèmes et de gestion de l'infrastructure adaptés aux besoins des clients de toutes les tailles et de toutes les industries. Des projets de communication de masse à grande échelle à l'analyse de données hautement sécurisées et confidentielles, ODS dispose d'un large éventail de capacités techniques éprouvées et d'une puissante plateforme CCM et CXM qui aident les entreprises à effectuer des transformations numériques complexes et à mieux répondre aux besoins et aux désirs uniques de leurs clients. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site : https://www.oneildigitalsolutions.com/.

William O'Neil (Shanghai) (WON Shanghai) est le centre de R et D de William O'Neil + Company basée en Chine, fournissant une gamme complète de services de R et D aux divisions commerciales du groupe. WON Shanghai dispose d'une solide équipe de technologies de l'information engagée dans le développement de nouveaux produits et le soutien continu de PANARAY®, l'outil de recherche phare de William O'Neil + Company. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site : https://www.williamoneil.cn/.

William O'Neil India Pvt Ltd (WON India) est un conseiller en placements enregistré réglementé par le Securities and Exchange Board of India. WON India recueille et analyse les données financières d'entreprise de plus de 70 000 actions mondiales grâce à une équipe d'analystes des actions chevronnés qui fournissent des recommandations de recherche à une clientèle mondiale. WON India fournit également des outils d'investissement et de la formation à l'investisseur de détail indien par le biais de l'application d'investissement MarketSmith India. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site : https://williamoneilindia.com/.

O'Neil Capital Management est une entreprise privée et un bureau de gestion de patrimoine qui a des intérêts dans la gestion d'actifs, l'immobilier, l'imprimerie, les médias numériques, le courtage, les conseils en investissement et les services de technologie de l'information. Ses investissements et ses activités sont gérés par des filiales en propriété exclusive.

