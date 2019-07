La société JA Solar est reconnue pour la quatrième fois comme « Top Performer » selon la carte de pointage 2019 de DNV GL et PVEL évaluant la fiabilité des modules photovoltaïques

BEIJING, 28 juin 2019 /CNW/ - JA Solar Co., Ltd, l'un des plus grands fabricants au monde de produits photovoltaïques haute performance, annonce avoir été reconnu comme « Top Performer » selon la carte de pointage 2019 évaluant la fiabilité des modules photovoltaïques qui a été délivrée conjointement par DNV GL et PVEL. C'est la quatrième fois que JA Solar reçoit cet honneur.

Délivrée conjointement par DNV GL, le plus vaste organe indépendant au monde de conseil et de certification portant sur l'énergie, et PVEL, un laboratoire de premier plan évaluant la fiabilité et la performance des modules solaires, la carte de pointage présente les résultats d'essais de fiabilité les plus détaillés mis à la disposition du public qui portent sur les modules solaires. Elle aide les propriétaires d'actifs de même que les promoteurs, les financiers et les exploitants de projets solaires du monde entier à choisir des modules rentables de haute performance.

La carte de pointage 2019 résume les résultats des essais que PVEL a effectués durant 18 mois à l'égard de la performance du module, dont le cycle thermique, la chaleur humide, la séquence de la charge dynamique mécanique et la détérioration induite par le potentiel (PID). Les modules dont la dégradation est inférieure à 2 % pour l'ensemble de la séquence des essais sont reconnus comme des produits « Top Performer ». Grâce à ses modules solaires de haute qualité, JA Solar a obtenu de bons résultats à tous les tests, terminant « Top Performer » dans les quatre catégories d'essais.

JA Solar a récemment entrepris la production en série de son module solaire 9BB PERC à demi-cellule. Muni de nombreuses technologies de pointe, le nouveau module offre une puissance de sortie qui a pu atteindre 405 W pour un module de 72 cellules. En comparaison aux modules traditionnels, le module solaire 9BB PERC à demi-cellule de JA Solar offre un rendement supérieur sur les plans de la fiabilité, de la stabilité, des propriétés mécaniques et de l'adaptabilité à l'environnement, ce qui lui permet d'honorer la garantie de rendement destinée aux investisseurs et de réduire les coûts du système et les coûts normalisés de l'électricité (CNE). Il fournit donc une solution efficace pour atteindre la parité réseau.

M. Jin Baofang, président et chef de la direction de JA Solar, affirme : « JA Solar soutient avec ferveur la R et D et la production en série de modules solaires à haut rendement pour réduire davantage les CNE et pour favoriser la parité réseau. Nous allons continuer de fournir à notre clientèle du monde entier des produits de grande qualité et de promouvoir le développement de l'énergie renouvelable partout sur la planète. »

