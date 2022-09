La Société géographique royale du Canada et des dirigeants autochtones se réunissent à Niagara aujourd'hui pour lancer officiellement un nouveau projet pluriannuel de restauration et de protection des Grands Lacs

NIAGARA-ON-THE-LAKE TERRITOIRE NON CÉDÉ DES PEUPLES ANISHINABEK, HAUDENOSAUNEE ET HURON-WENDAT, le 28 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, sur la rive de Niagara-on-the-Lake, au cœur de l'écosystème des Grands Lacs, des membres de la population et des parties prenantes lanceront un projet pluriannuel visant à faire participer les Canadiens et les Américains à l'intendance des Grands Lacs et des cultures autochtones des Lacs.

Biinaagami - qui signifie « eau claire » dans la langue des peuples Anishinaabek des Grands Lacs, Anishinaabemowin - est un programme pluriannuel puissant et stimulant qui vise à mobiliser et à faire participer des groupes nationaux et internationaux sur le plan de l'éducation, de la conservation, de la restauration, de la protection, de la célébration et de l'appréciation de l'écosystème des Grands Lacs et de la réconciliation avec les peuples autochtones du bassin versant.

Comptant sur le généreux soutien de RBC, Biinaagami est un partenariat entre Canadian Geographic, la Société géographique royale du Canada et Swim Drink Fish. Au cours des trois prochaines années, Biinaagami réunira des défenseurs de l'environnement, des industriels maritimes, des dirigeants autochtones, des éditeurs de revues et des producteurs de films documentaires pour raconter l'histoire des grands océans d'eau douce du monde, de leur écosystème au sens large et des Premiers Peuples qui les habitent par des films documentaires, des cartes interactives, du matériel pédagogique, l'art et la tenue d'expositions dans des musées.

À l'occasion du cinquantième anniversaire de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs canado-américain, un jour avant le début du Forum public sur les Grands Lacs à Niagara Falls, les partenaires se réuniront pour recevoir un accueil autochtone, participer à une cérémonie de l'eau et du canot dirigée par des Autochtones, découvrir l'importance du traité de la ceinture wampum à deux rangs et prendre connaissance des propos des dirigeants autochtones de la région des Grands Lacs.

« Ce n'est qu'en travaillant de concert pour conserver et restaurer l'écosystème des Grands Lacs que nous pouvons véritablement faire progresser la réconciliation. Bienvenue sur les rives de Niigaani-gichigami, la mer principale, le lac Ontario », a déclaré Patrick Madhabee, ancien grand chef des Anishanabee.

Célèbre protecteur de l'eau douce et PDG de Swim Drink Fish, Mark Mattson a déclaré : « Je suis très heureux de me retrouver avec des collègues et des amis pour lancer Biinaagami et célébrer les Grands Lacs et leurs peuples d'origine. Nous nous engageons à travailler ensemble en faveur d'un écosystème des Grands Lacs plus propice à la baignade, à la pêche et plus potable. »

« Le grand bassin versant des Grands Lacs, le Saint-Laurent et son puissant estuaire d'eau douce sont une partie vitale et mondialement reconnue de la géographie du Canada et du monde, a déclaré John Geiger, PDG de la Société géographique royale du Canada. Nous sommes ravis du soutien de RBC et très heureux de nous associer à Swim Drink Fish et à nos collègues pour promouvoir des eaux plus propres, Biinaagami, et mieux faire connaître l'écosystème des Grands Lacs aux Canadiens et au reste du monde. »

Pour plus d'informations, visitez https://www.swimdrinkfish.ca/biinaagami (en anglais). Des entrevues avec des représentants des médias peuvent être organisées sur demande.

À propos de Canadian Geographic

Fondée en 1929, la Société géographique royale du Canada (Canadian Geographic) est un organisme de bienfaisance canadien voué à rehausser les connaissances sur le Canada pour les Canadiens et le monde entier. Par ses publications et ses programmes, Canadian Geographic se consacre à transmettre une connaissance plus large et une appréciation plus profonde du Canada - ses habitants et ses lieux, son patrimoine naturel et culturel, et ses défis environnementaux, sociaux et économiques.

À propos de Swim Drink Fish

Fondé en 2001, Swim Drink Fish (SDF) est un organisme de bienfaisance canadien qui s'efforce de tisser des liens entre les citoyens et l'eau, notamment grâce à l'utilisation de la science citoyenne et des technologies de communication pour inspirer les gens à connaître et à protéger leurs eaux locales. Tout le monde a droit à une eau où l'on peut se baigner, pêcher et que l'on peut boire et cela est essentiel pour que les communautés puissent prospérer.

