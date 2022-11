OTTAWA, ON, le 18 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la Société géographique royale du Canada célèbre 16 personnes qui incarnent vraiment le mandat de la Société de « faire mieux connaître le Canada aux Canadiens et au monde entier ». Afin de reconnaître des accomplissements remarquables dans les domaines de la géographie, de l'éducation, de la science et de l'exploration, et du bénévolat visant à soutenir la Société, plusieurs prix ont été décernés aux personnes qui ont apporté un changement particulier en 2022.

Les récipiendaires de médailles cette année sont :

Médaille Massey - John England

Le Dr John England, professeur émérite au département des sciences de la terre et de l'atmosphère de l'Université de l'Alberta, a consacré sa brillante carrière à la paléogéographie de l'Arctique canadien. Au cours de plusieurs décennies de travail sur le terrain en compagnie d'étudiants du Nord comme du Sud, le Dr England a documenté les calottes glaciaires du passé, les variations du niveau de la mer et les variations de la glace de mer et des courants océaniques dans l'archipel Arctique. Ses remarquables travaux de recherche, de l'ère glaciaire à nos jours, ont permis de placer les changements environnementaux de haut niveau dans une perspective à long terme à la fois essentielle et critique. En entreprenant l'inventaire des ressources naturelles et en faisant du lobbyisme auprès du gouvernement fédéral, le Dr England a contribué de manière significative à la création du parc national le plus au nord du Canada, Quttinirpaaq.

Médaille d'or - Le très honorable J-J. Jean Chrétien, c.p., O.M., C.C., c.r.

Parlementaire distingué et de longue date, Jean Chrétien s'est occupé de divers ministères, allant du ministère de la Justice et du ministère des Affaires autochtones et du développement du Nord canadien au Conseil du Trésor et au ministère des Finances, avant de devenir premier ministre. Sa longévité au sein du gouvernement fédéral lui a permis d'élargir et d'approfondir sa connaissance du pays - de sa géographie, de ses institutions et, surtout, de ses citoyens. Il a contribué à l'avancement de la démocratie canadienne en jouant un rôle déterminant dans le rapatriement de la Constitution canadienne et dans l'adoption de la Loi de clarification.

Médaille d'or - Joshua Kutryk

L'astronaute canadien Joshua Kutryk combine sa passion de toujours pour l'exploration et son ambition de longue date de mettre la science et la technologie au service de l'avancement des missions spatiales habitées. Le lieutenant-colonel Kutryk, pilote de chasse et d'essais expérimentaux de l'Aviation royale canadienne, a décroché un baccalauréat en génie mécanique ainsi que des maîtrises en études spatiales, en ingénierie des essais en vol et en défense. Ses nombreuses distinctions et récompenses attestent de ses performances et de ses réalisations de haut niveau tout au long de sa carrière. En tant qu'astronaute de l'Agence spatiale canadienne, le lieutenant-colonel Kutryk comprend l'importance essentielle du travail d'équipe pour la réussite de l'exploration spatiale tout en s'engageant dans des projets personnels en tant que grimpeur, alpiniste, skieur de fond, cycliste et parapentiste.

Médaille d'exploration Sir Christopher Ondaatje - John Baldwin

John Baldwin est un pionnier du ski qui a exploré la chaîne Côtière de la Colombie-Britannique pendant plus de 40 ans. Il a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres en ski, en escalade et en randonnée, a gravi d'innombrables montagnes et a cherché à transmettre la beauté et la majesté de cet endroit relativement inexploré. Ses guides, ses cartes d'itinéraires topographiques personnalisées et ses publications prestigieuses contenant de magnifiques photographies et des textes évocateurs ont ouvert la nature sauvage aux skieurs explorateurs et aux alpinistes aventuriers, tout en présentant la culture de la montagne à un public beaucoup plus large. À travers ses textes, ses photographies, ses cartes et son vécu de l'exploration respectueuse de l'environnement, John Baldwin a forgé sa réputation d'alpiniste emblématique.

Médaille Martin Bergmann - Christopher Robert Burn

Christopher Burn, professeur émérite du département de géographie et d'études environnementales de l'Université Carleton, est un défenseur passionné des habitants du Nord et des sciences nordiques. Son leadership inspirant en matière d'enseignement aux enfants et de formation des jeunes scientifiques est renforcé par son profond respect des Autochtones du Nord et de leur savoir traditionnel. Deux de ses réussites les plus notables sont ses contributions exemplaires à l'établissement d'un programme d'études nordiques à l'Université Carleton et au protocole d'entente entre la Première Nation de Na-Cho Nyak Dun et l'Université Carleton pour collaborer dans divers projets de recherche multidisciplinaires.

Médaille Louie Kamookak



Distinction nommée en l'honneur du défunt historien et éducateur inuit, la médaille Louie Kamookak est décernée par la Société à toute personne ou organisation qui a retenu l'attention du comité exécutif, du comité des prix ou du directeur général, comme ayant fait mieux connaître la géographie du Canada aux Canadiens et au monde entier. Elle est aussi décernée pour un acte remarquable qui a permis de faire progresser la discipline de la géographie.

Adam Shoalts

Adam Shoalts est l'auteur de quatre livres à succès sur l'histoire du Canada et il a organisé ses propres expéditions dans la nature sauvage. L'été dernier, il s'est lancé dans une autre grande aventure en se rendant en canot de Long Point, sur le lac Érié, à Kangiqsualujjuaq, au Nunavik, tout en suivant les voies migratoires des oiseaux. En tant qu'explorateur en résidence (Westaway) de la Société géographique royale du Canada, Adam Shoalts incarne notre mandat de « mieux faire connaître le Canada aux Canadiens et au monde entier ». Ses livres, ses allocutions et ses histoires racontées dans les pages de la revue Canadian Geographic ont incité des dizaines de milliers de personnes à se renseigner sur la géographie et sur l'histoire du Canada.

David Kajganich

David Kajganich est un scénariste américain. Son travail dans The Terror, fiction sur l'expédition perdue du capitaine Sir John Franklin de 1845 à 1848, a fait connaître à un auditoire mondial les récits liés à cette célèbre expédition au cœur de l'Arctique canadien, d'une manière qui reflète bien l'esprit de l'époque de Franklin : la fascination - et la peur - de l'inconnu.

Alanna Mitchell

Alanna Mitchell est une journaliste scientifique, auteur et dramaturge primée qui s'est penchée sur certains des sujets les plus complexes et fascinants de notre époque, des changements dans les océans de la planète au champ magnétique de la Terre. Elle a présenté sa pièce de théâtre encensée par la critique, Sea Sick, inspirée de son livre du même nom, partout dans le monde, y compris lors de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui s'est tenue l'an dernier à Glasgow. Ses longs articles sont fréquemment publiés dans les pages de la revue Canadian Geographic, où elle collabore à la rédaction, et elle a également été l'hôte et l'animatrice d'un certain nombre d'événements de la Société.

Geir Kløver

Geir Klover est directeur général du Musée Fram à Oslo, en Norvège, établissement réputé mondialement qui rend hommage à l'exploration polaire norvégienne. Sous sa direction, le musée a entrepris l'incroyable projet de traduire les journaux de tous les grands explorateurs norvégiens du 19e siècle et du début du 20e siècle. Depuis sa publication en 2018, la traduction anglaise des journaux de Roald Amundsen sur le passage du Nord-Ouest, est devenue une ressource inestimable pour ceux qui cherchent à comprendre comment Amundsen a réussi là où tant d'autres ont échoué. Geir Kløver a contribué à faire connaître l'histoire d'Amundsen au public d'Ottawa grâce à l'exposition Leçons de l'Arctique, présentée au siège de la SGRC au 50, promenade Sussex, en 2018.

Antoine Normandin

Antoine Normandin est géographe et membre du comité des Fellows de la Société. En tant que vice-président du comité, il a joué un rôle primordial dans le maintien de renseignements à jour sur les Fellows de la Société, consacrant d'innombrables heures à la programmation d'un logiciel et à la saisie manuelle de milliers d'entrées de données. Il a aussi été un grand partisan des efforts de la Société pour rejoindre le public francophone, en rédigeant notamment la note de la rédaction pour « Le meilleur de Géographica », une compilation spéciale en français des articles publiés dans la revue Canadian Geographic en 2021.

Russell Potter

Russell Potter est l'un des principaux experts mondiaux de l'histoire de l'exploration de l'Arctique, spécialiste de l'expédition perdue de Franklin. Son livre de 2016 intitulé Finding Franklin a présenté à une nouvelle génération un mystère toujours non résolu, et son plus récent ouvrage, May We Be Spared to Meet on Earth, comble une énorme lacune dans notre compréhension de l'expédition, en compilant, pour la première fois, toutes les lettres connues écrites par les hommes de Franklin ou leur étant adressées, en un seul puissant volume. En tant que rédacteur en chef du site Arctic Book Review, il présente des ouvrages universitaires et littéraires axés sur l'histoire, les personnes, les paysages et la faune de cette région aussi fascinante qu'importante.

Médaille Camsell

Nommée en hommage au fondateur de la Société, la médaille Camsell récompense les services bénévoles exceptionnels rendus à la Société géographique royale du Canada.

Lynn Moorman

Lynn Moorman enseigne la géographie à l'Université Mount Royal à Calgary. Fellow depuis plus d'une décennie, elle n'a cessé de servir la Société dans diverses fonctions, dont deux mandats de gouverneur. En tant que membre de longue date de l'équipe de direction d'Éducation Canadian Geographic, elle a travaillé sans relâche pour s'assurer que la SGRC a une présence dynamique et appréciée autant de la maternelle à la 12e année qu'au niveau universitaire. Parmi ses nombreuses réalisations, elle a contribué à faire en sorte que les étudiants canadiens de niveau postsecondaire aient la possibilité de participer aux Olympiades internationales de géographie, ce qu'ils font avec brio depuis 2018. Elle a participé à l'élaboration du cadre d'apprentissage de la géographie du Canada, et a contribué à d'innombrables ressources d'apprentissage, cartes, publications de recherche et événements publics.

Gavin Fitch

Grâce à des milliers d'heures de bénévolat dans plusieurs rôles importants, Gavin Fitch a aidé la Société géographique royale du Canada à tracer la voie de sa réussite, dans le présent et dans l'avenir. Il a occupé les rôles de gouverneur, de vice-président et de président, pour deux mandats, en plus de siéger à divers comités. Alors qu'il était président du conseil, la Société a fait l'acquisition de son superbe siège social au 50, promenade Sussex, lieu magnifique où les grands esprits se rencontrent. C'est aussi sous sa présidence que la Société a enregistré ses premier, deuxième et troisième meilleurs bilans financiers, essentiels pour assurer l'avenir économique durable de la Société et de ses activités. De plus, sous la direction de Gavin Fitch, la Société a lancé un partenariat majeur avec la National Geographic Society, ce qui a permis la création de l'Initiative Trebek, le plus important programme de subvention de l'histoire de la Société.

Personnes médaillées en éducation

Médaille Gilles Gagnier pour l'innovation en enseignement de la géographie - Sarah Gallah

Sarah Gallah enseigne les sciences et la géographie à l'école secondaire St. Michael's Choir à Toronto et a fondé edtechforchange.com, plateforme en ligne qui encourage les éducateurs et les étudiants à apprendre de nouvelles technologies et à approfondir des sujets de recherche, tout en suscitant une prise de conscience quant aux questions sociales, scientifiques et géographiques. En partageant son propre parcours d'apprentissage de la programmation et en soulignant les façons dont la technologie peut atténuer les effets des changements climatiques, Sarah Gallah a non seulement incité les élèves à apprendre à programmer, mais elle a également montré aux jeunes femmes une voie vers des carrières en informatique. Sarah Gallah possède une extraordinaire capacité à combiner de manière créative des sujets, des idées et des technologies en classe, incitant ses élèves et ses collègues à adopter un état d'esprit d'explorateur, à étudier les problèmes et à imaginer des solutions concrètes.

Médaille d'excellence en géographie Alex-Trebek - David Hik et Zac Robinson

David Hik et Zac Robinson sont deux professeurs émérites. David Hik est écologiste, actuellement scientifique en chef à Savoir polaire Canada, et Zac Robinson est un historien qui, l'année dernière, a fait l'ascension du mont Logan pour répéter des photographies historiques, afin de documenter les changements climatiques à partir du plus haut sommet du Canada. Leur très fructueux cours de premier cycle à l'Université de l'Alberta, intitulé « Études des montagnes », les a inspirés à créer une version en ligne gratuite et ouverte à tous, et en janvier 2017, ils ont lancé « Mountains 101 » (Montagnes 101), un cours en ligne ouvert et complet. Proposant une introduction approfondie au monde alpin, qui aborde la géologie, la glaciologie, la biodiversité, le climat, la littérature et l'histoire, avec un accent particulier sur la géographie, la protection et la conservation, le cours est devenu, pour reprendre les mots d'un étudiant, « la norme or » en matière d'apprentissage accessible en ligne.

AU SUJET DE LA SOCIÉTÉ GÉOGRAPHIQUE ROYALE DU CANADA

Éditrice de la revue Canadian Geographic, la SGRC a pour mission de mieux faire connaître et apprécier le Canada - ses habitants, ses lieux, son patrimoine naturel et culturel, ainsi que ses possibilités environnementales, sociales et économiques. La Société, qui compte plus de 25 000 membres dans tout le pays, est l'un des plus grands organismes éducatifs à but non lucratif au Canada. La SGRC est financée principalement par des dons. Le Conseil des gouverneurs de la Société et ses comités de programmes sont composés entièrement de bénévoles.

