OTTAWA, ON, le 6 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Cette année, Sa Majesté la Reine Elizabeth II souligne ses 70 ans de règne. Il s'agit du premier jubilé de platine jamais célébré par un monarque canadien. La Société géographique royale du Canada (SGRC) se joint à d'autres organismes pour célébrer ce remarquable anniversaire en produisant des ressources éducatives spéciales et du contenu commémoratif.

« Sa Majesté la Reine célèbre cette année son jubilé de platine. Je sais que de nombreux Canadiens voudront aussi souligner ces états de service inégalés », a affirmé John Geiger, chef de la direction de la Société. « En tant que société royale, la SGRC est fière de se joindre aux Canadiens pour rendre hommage à ce long règne et à ce dévouement. Ce sera l'occasion de mieux comprendre la Couronne, qui a si bien servi le Canada tout au long de son histoire. »

Durant l'année du jubilé de platine, la SGRC et Canadian Geographic publieront des articles commémoratifs. Les Canadiens découvriront le rôle de la Couronne au fil de leur histoire dans une série d'articles de magazine, des cartes, des plans de cours et des activités de mobilisation, ainsi que par une série unique de capsules vidéo Géominute. Chaque publication explorera des thèmes variés à propos de la Couronne, tels que le couronnement de la reine et ses 22 tournées royales au Canada.

« Le 6 février, Sa Majesté la Reine Elizabeth II fête son jubilé de platine, 70 ans en tant que souveraine du pays », a déclaré Michael Jackson, président de l'Institut d'études sur la Couronne au Canada, partenaire de la SGRC pour la création de documents commémoratifs. « Depuis son accession au trône, la reine est un monarque exemplaire pour le Canada et ses autres royaumes du Commonwealth. En tant que reine du Canada et cheffe du Commonwealth, la reine Elizabeth a fait preuve d'un profond engagement envers les idéaux d'une société multiethnique, multiculturelle et multiconfessionnelle. Elle a accordé une importance particulière à la relation spéciale entre la Couronne et les peuples autochtones du Canada. L'Institut d'études sur la Couronne au Canada a l'honneur de se joindre à la Société géographique royale du Canada pour rendre hommage à Sa Majesté la Reine à l'occasion de cet anniversaire historique. »

La SGRC a toujours défendu passionnément les intérêts du Canada, son histoire, ses réalisations et sa place unique dans le monde. Depuis sa fondation en 1929, elle entretient des liens étroits avec la Couronne. Le gouverneur général a toujours agi à titre de parrain de la Société et le gouverneur général Vincent Massey a demandé à la reine de lui conférer le statut royal en 1957.

« Nous sommes fiers de nous associer au ministère du Patrimoine canadien et à l'Institut d'études sur la Couronne au Canada pour célébrer ce grand événement et en faire la promotion », a déclaré John Geiger.

Les premiers articles, qui commémoreront l'accession au trône de la reine, seront publiés le dimanche 6 février, jour du 70e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté. Tous les articles seront disponibles sur les réseaux sociaux de la SGRC et de Canadian Geographic, ainsi qu'au www.canadiangeographic.ca

En 2022, le Canada célèbre le jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II, c'est-à-dire le 70e anniversaire de son accession au trône. Elle est la souveraine ayant régné le plus longtemps au Canada et la première à célébrer un jubilé de platine.

Afin de marquer ce jalon historique, une série d'activités et d'initiatives auront lieu un peu partout au Canada en l'honneur de la Reine et de son dévouement envers notre pays, ainsi que pour célébrer les réalisations canadiennes des sept dernières décennies. Pour en savoir plus, consultez canada.ca/jubile-platine.

Éditrice de la revue Canadian Geographic, la SGRC a pour mission de mieux faire connaître et apprécier le Canada - ses habitants, ses lieux, son patrimoine naturel et culturel, ainsi que ses possibilités environnementales, sociales et économiques. La Société, qui compte plus de 25 000 membres dans tout le pays, est l'un des plus grands organismes éducatifs à but non lucratif au Canada. Elle est financée principalement par des frais d'adhésion et des dons. Le Conseil des gouverneurs de la Société et ses comités de programmes sont composés entièrement de bénévoles.

