TORONTO, le 16 mars 2022 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (NYSE : MFC) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu aux États-Unis, comme elle l'avait annoncé précédemment, un appel public à l'épargne de billets de premier rang à 3,703 %, d'une valeur en capital totale de 750 millions $ US, échéant en 2032 (les « billets »).

Les billets ont été émis en vertu d'un supplément de prospectus daté du 14 mars 2022, qui se rapporte à la déclaration d'inscription de la Société déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 30 septembre 2021. Des précisions sur cette émission figurent dans le supplément de prospectus, que l'on peut consulter sur les sites Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov et de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC et Morgan Stanley & Co. LLC ont fait office de cochefs de file de l'émission.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. Elle exerce ses activités principalement en Asie et au Canada, ainsi qu'aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,8 milliards de dollars canadiens.

Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site suivant manulife.com/fr.html .

