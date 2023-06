WINNIPEG, MB, le 29 juin 2023 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (« IGM » ou la « Société ») (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui poursuivre la rationalisation et la simplification de son modèle opérationnel de façon à assurer une meilleure correspondance avec les priorités opérationnelles.

Lorsqu'elles auront été menées à terme, ces initiatives stratégiques devraient générer des économies annualisées d'environ 65 millions $ avant impôt, ou 48 millions $ après impôt. IGM entend utiliser ces économies pour réinvestir dans ses entreprises, dont IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie, et contribuer à une réduction durable des dépenses. Au cours du deuxième trimestre, la Société inscrira une charge non récurrente d'environ 103 millions $ avant impôt, ou 76 millions $ après impôt.

« Les initiatives que nous déployons s'inscrivent dans le prolongement de notre volonté continue d'optimiser les opérations afin de mieux soutenir les grandes priorités d'affaires et investir dans la croissance, a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM. Nous avons fait preuve d'une grande discipline en matière de dépenses au cours des dernières années, mais ces changements permettront de rationaliser davantage nos opérations et de réduire structurellement nos frais. Nous utiliserons les économies ainsi réalisées pour réinvestir dans notre avenir afin d'accélérer la croissance et de réduire les dépenses. Cela contribuera à assurer que nos entreprises restent concurrentielles et durables. »

Afin d'atteindre ces objectifs, IGM a procédé à un examen visant à aligner davantage sa structure organisationnelle de façon à satisfaire les besoins croissants de l'entreprise et de réaliser les grandes priorités stratégiques au sein d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie. Cela comprend notamment l'optimisation de ses ressources et la structure de ses talents afin d'éviter le chevauchement des fonctions, d'établir des partenariats dans l'ensemble de l'entreprise et de fonctionner de manière plus efficace et efficiente afin de mieux positionner la Société pour l'avenir.

« Nous continuerons d'investir dans la croissance et le développement de nos talents afin de constituer un solide bassin pour la relève et d'offrir à notre personnel des possibilités d'expériences et de carrières enrichissantes. Cela contribuera à faire en sorte que nous disposions des talents, des connaissances et des compétences nécessaires à notre croissance, » a déclaré Cynthia Currie, vice-présidente exécutive et cheffe des ressources humaines de la Société financière IGM.

Par ailleurs, IGM tire parti du succès de sa plus récente transformation numérique - l'une des plus ambitieuses du secteur canadien des services financiers - pour pérenniser ses atouts face à la concurrence. La Société supprimera les systèmes en double et continuera d'automatiser et moderniser son infrastructure et ses prestations en matière de technologies de l'information, afin d'améliorer son efficacité et sa capacité à répondre aux besoins de sa clientèle.

La Société entend également consolider l'empreinte immobilière d'IG Gestion de patrimoine de façon à mieux refléter la composition de son réseau de conseillers et conseillères ainsi que les besoins de sa clientèle. « En raison de l'adoption généralisée du modèle de travail hybride et des nouvelles technologies, les personnes recherchent une plus grande flexibilité dans leur façon de travailler et de vivre ainsi que dans leur façon d'interagir avec les entreprises, » a déclaré M. O'Sullivan.

« Conjointement, ces initiatives nous permettront à la fois d'investir dans la croissance d'IG et de Mackenzie et de réduire les coûts de manière durable, a déclaré Keith Potter, vice-président exécutif et chef des services financiers de la Société financière IGM. Pour ce faire, nous avons l'intention de réinvestir environ 50 pour cent des économies réalisées dans nos entreprises et d'affecter l'autre moitié à la réduction durable des dépenses. »

Grâce aux gains d'efficience découlant de ces initiatives, la Société entend réduire ses dépenses liées à l'exploitation, au soutien et au développement des activités pour 2023 d'environ 10 millions $, déduction faite des réinvestissements, et réduit ses prévisions de dépenses pour 2023 à une croissance de 2 % par rapport à 2022, en baisse comparativement à 3 %. Des économies cumulatives annuelles au chapitre des dépenses de 25 millions $ devraient être réalisées en 2024, avec des économies de plus de 30 millions $ prévues en 2025, ce qui correspond à environ la moitié des économies annualisées. La restructuration et d'autres charges destinées à soutenir ces activités reflètent les indemnités et d'autres frais.

« Nous estimons que ces changements fondamentaux nous permettront de tirer pleinement parti de l'amélioration des conditions économiques au cours de l'année et de continuer à figurer parmi les principales sociétés de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, » a déclaré M. O'Sullivan.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles de la Société financière IGM. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le public à comprendre la situation financière et les résultats opérationnels de la Financière IGM à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction. Ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur les opérations, les activités, la situation financière, les résultats financiers attendus, le rendement, les prévisions, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la Financière IGM, l'utilisation prévue du produit net des débentures, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale, pour l'exercice en cours et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et ces hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Bien que la Financière IGM considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose actuellement la direction, elles pourraient se révéler inexactes.

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisés.

Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté de la Financière IGM et de ses filiales dans bien des cas, touchent les opérations, le rendement et les résultats de la Financière IGM et de ses filiales ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou les conséquences imprévues de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement et des changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques opérationnels et à la réputation, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, des éclosions de maladies ou des pandémies (comme la COVID-19), de la capacité de la Financière IGM à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance, y compris en raison du non-respect d'une condition à l'émission, ainsi que du succès obtenu par la Financière IGM et ses filiales pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Veuillez noter que la liste précitée ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Financière IGM. Veuillez aussi examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives.

À moins que la loi en vigueur au Canada ne l'exige expressément, la Financière IGM n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes associés aux activités de la Financière IGM et des facteurs et hypothèses significatifs sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, se reporter aux documents d'information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et sont accessibles à l'adresse www.sedar.com.

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'approximativement de 257 milliards de dollars au 31 mai 2023. Elle fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM fait partie du groupe d'entreprises de Power Corporation du Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site https://www.igmfinancial.com/fr.

