La Société financière IGM Inc. déclare ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2019

Les lecteurs sont priés de se reporter aux sections Déclarations prospectives et Mesures financières non conformes aux normes IFRS et mesures additionnelles conformes aux normes IFRS, à la fin du présent communiqué.

WINNIPEG, le 14 févr. 2020 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM ou la Société) (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre de 2019 et pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

FAITS SAILLANTS D'IGM

Le bénéfice net annuel s'est établi à 746,7 millions de dollars, ou 3,12 $ par action, comparativement à 767,3 millions, ou 3,18 $ par action, en 2018.

Le bénéfice net ajusté annuel, à l'exception des autres éléments 1 , s'est chiffré à 763,9 millions de dollars, ou 3,19 $ par action, comparativement à 791,8 millions, ou 3,29 $ par action, en 2018.

, s'est chiffré à 763,9 millions de dollars, ou 3,19 $ par action, comparativement à 791,8 millions, ou 3,29 $ par action, en 2018. Au quatrième trimestre, le bénéfice net s'est établi à 191,6 millions de dollars, ou 80 cents par action, comparativement à 179,9 millions, ou 75 cents par action, au quatrième trimestre de 2018.

par action, comparativement à 179,9 millions, ou par action, au quatrième trimestre de 2018. Au quatrième trimestre, le bénéfice net ajusté, à l'exception des autres éléments 1 , s'est établi à 200,8 millions de dollars, ou 84 cents par action, comparativement à 179,9 millions, ou 75 cents par action, au quatrième trimestre de 2018. Le bénéfice ajusté par action de 84 cents représentait le résultat le plus élevé de l'histoire de la Société pour un quatrième trimestre.

, s'est établi à 200,8 millions de dollars, ou par action, comparativement à 179,9 millions, ou par action, au quatrième trimestre de 2018. Le bénéfice ajusté par action de représentait le résultat le plus élevé de l'histoire de la Société pour un quatrième trimestre. Un dividende trimestriel de 56,25 cents par action à l'égard des actions ordinaires, identique au trimestre précédent, a été déclaré pour le quatrième trimestre de 2019.

par action à l'égard des actions ordinaires, identique au trimestre précédent, a été déclaré pour le quatrième trimestre de 2019. Un actif géré record au 31 décembre 2019 de 166,8 milliards de dollars, soit une hausse de 11,9 pour cent par rapport à l'exercice précédent, en raison de rendements des placements favorables. L'actif administré de 190,2 milliards de dollars a augmenté de 11,8 % par rapport à l'exercice précédent.

Les rachats de fonds d'investissement se sont établis à 141 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 225 millions au quatrième trimestre de 2018.

« IGM a terminé l'exercice en enregistrant un actif géré record de 166,8 milliards de dollars grâce aux solides rendements de placements pour nos clients, à l'acquisition constante de nouveaux clients à valeur élevée par IG Gestion de patrimoine et à la vigueur des ventes de détail de Mackenzie, a affirmé Jeffrey R. Carney, président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc. En 2019, nous avons réalisé d'importants progrès en ce qui concerne nos efforts de transformation, ce qui nous a permis d'améliorer l'expérience des clients et des conseillers et de gagner en efficience opérationnelle. »

IG GESTION DE PATRIMOINE

Un sommet inégalé de l'actif géré - Au 31 décembre 2019, l'actif géré des fonds d'investissement s'élevait à 93,2 milliards de dollars, en hausse de 12,1 pour cent comparativement à 83,1 milliards au 31 décembre 2018.

Ventes de fonds d'investissement - Pour le quatrième trimestre de 2019, les ventes de fonds d'investissement se sont élevées à 2,3 milliards de dollars, soit une hausse de 6,3 pour cent comparativement aux ventes de fonds d'investissement de 2,1 milliards au quatrième trimestre de 2018. Les ventes de fonds d'investissement pour l'exercice se sont élevées à 8,7 milliards de dollars, en baisse de 3,9 pour cent par rapport à 9,1 milliards pour l'exercice précédent.

Les ventes des solutions destinées aux clients à valeur élevée demeurent élevées - Les ventes de solutions destinées aux clients à valeur élevée, comprises dans les ventes de fonds d'investissement, ont totalisé 1,3 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, en hausse de 27,5 pour cent par rapport à 2018, et 4,6 milliards pour l'exercice, en hausse de 11,0 pour cent par rapport à 2018. Pour les solutions destinées aux clients à valeur élevée, l'actif géré s'est établi à 50,0 milliards de dollars, en hausse de 20,5 pour cent par rapport à 2018.

Ventes nettes de fonds d'investissement - Pour le quatrième trimestre, les rachats nets de fonds d'investissement se sont chiffrés à 247 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 125 millions il y a un an. Les rachats nets de fonds d'investissement pour l'exercice se sont chiffrés à 1,1 milliard de dollars, comparativement à des ventes nettes de 485 millions il y a un an.

PLACEMENTS MACKENZIE

Un sommet inégalé de l'actif géré des fonds d'investissement - L'actif géré des fonds communs de placement était de 60,8 milliards de dollars et l'actif des FNB était de 4,7 milliards au 31 décembre 2019; l'actif géré des fonds d'investissement consolidé était donc de 64,0 milliards de dollars, en hausse de 15,3 pour cent par rapport à 55,5 milliards au 31 décembre 2018. Au 31 décembre 2019, le total de l'actif géré de Mackenzie s'élevait à 70,2 milliards de dollars, en hausse comparativement à 62,7 milliards au 31 décembre 2018.

Les ventes de fonds communs de placement les plus élevées pour un quatrième trimestre - Pour le quatrième trimestre, les ventes de fonds communs de placement se sont établies à 2,6 milliards de dollars, comparativement à 2,3 milliards en 2018. Pour le quatrième trimestre, les ventes nettes de fonds communs de placement se sont chiffrées à 18 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 146 millions2 en 2018.

Ventes nettes de fonds d'investissement - Pour l'exercice, les ventes nettes se sont établies à 1,4 milliard de dollars, en hausse de 2,5 pour cent par rapport à 20182. Pour le quatrième trimestre, les ventes nettes se sont établies à 265 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 91 millions il y a un an.

Ventes de FNB - Les créations nettes de parts de FNB se sont élevées à 646 millions de dollars pour le quatrième trimestre; l'actif géré totalisait 4,7 milliards de dollars au 31 décembre 2019, en hausse comparativement à 2,9 milliards au 31 décembre 2018.

DIVIDENDES

Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 56,25 cents par action à l'égard des actions ordinaires de la Société qui sera versé le 30 avril 2020 aux actionnaires inscrits au 31 mars 2020.







1.

Les autres éléments pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 comprenaient les éléments suivants :

• Une charge exceptionnelle d'un montant de 9,2 M$ comptabilisée au quatrième trimestre qui représentait la quote-part des ajustements après impôt de Great-West Lifeco Inc. revenant à la Société relativement à la réévaluation d'un actif d'impôt différé, aux charges de restructuration et au profit net lié à la transaction de Scottish Friendly.

• Une charge exceptionnelle d'un montant de 8,0 M$ comptabilisée au deuxième trimestre qui représentait la quote‑part de la perte après impôt de Great‑West Lifeco Inc. revenant à la Société relativement à la vente de ses activités d'assurance-vie et de rentes individuelles aux États‑Unis.



Les autres éléments pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 comprenaient les éléments suivants :

• Des charges de restructuration et autres charges de 16,7 M$ après impôt (22,7 M$ avant impôt) découlant de la restructuration des fonds d'actions nord-américaines et des changements à l'égard du personnel s'y rapportant, ainsi que d'autres initiatives destinées à améliorer les fonds et l'efficacité opérationnelle de la Société.

• Une prime de 7,8 M$ après impôt (10,7 M$ avant impôt) versée au remboursement anticipé de débentures à 7,35 % le 10 août 2018. 2.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, des clients institutionnels, dont les produits de placement comprennent des fonds communs de placement de Mackenzie, ont apporté des changements à la répartition des fonds, ce qui a engendré des ventes de 409 M$ et des rachats nets de 398 M$.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles de la Société financière IGM. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société à certaines dates et, pour les périodes closes à certaines dates, de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction, et ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur les opérations, les activités, la situation financière, les résultats financiers attendus, le rendement, les prévisions, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la Société, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale, pour l'exercice en cours et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose actuellement la direction, elles pourraient se révéler inexactes.

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisés.

Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales dans bien des cas, touchent les opérations, le rendement et les résultats de la Société et de ses filiales ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou les conséquences imprévues de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement et des changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques d'exploitation et liés à la réputation, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, de la capacité de la Société à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance ainsi que du succès obtenu par la Société et ses filiales pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

À moins que la loi en vigueur au Canada ne l'exige expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes associés aux activités de la Société et des facteurs et hypothèses significatifs sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, se reporter aux documents d'information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et sont accessibles à l'adresse www.sedar.com .

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS ET MESURES ADDITIONNELLES CONFORMES AUX NORMES IFRS

Le présent communiqué contient des mesures financières non conformes aux normes IFRS et des mesures additionnelles conformes aux normes IFRS. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, qui est une mesure additionnelle conforme aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »), peut être divisé en deux composantes :

le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires;

les autres éléments, qui comprennent l'incidence après impôt de tout élément que la direction considère comme non récurrent ou qui pourrait rendre moins significative la comparaison des résultats d'exploitation d'une période à l'autre.

Les termes se rapportant à des mesures financières non conformes aux normes IFRS comprennent, sans s'y limiter, les termes suivants : « bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires », « bénéfice ajusté par action », « rendement ajusté des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires » et d'autres termes semblables. Ces mesures sont utilisées pour fournir à la direction et aux investisseurs des mesures additionnelles visant à évaluer le rendement. Cependant, ces mesures financières non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS et, par conséquent, elles ne sont pas directement comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Veuillez consulter les Faits saillants financiers ci-joints pour les rapprochements appropriés de ces mesures financières non conformes aux normes IFRS et des mesures prescrites par les normes IFRS.

Les termes se rapportant à des mesures additionnelles conformes aux normes IFRS comprennent les termes suivants : « bénéfice avant impôt sur le résultat » et « bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires ». Les mesures additionnelles conformes aux normes IFRS sont utilisées afin de donner à la direction et aux investisseurs des mesures additionnelles pour évaluer le rendement. Ces mesures sont considérées comme des mesures supplémentaires conformes aux normes IFRS puisqu'elles s'ajoutent aux postes minimums requis par les normes IFRS et qu'elles sont pertinentes pour comprendre la situation financière de l'entité.

WEBÉMISSION ET TÉLÉCONFÉRENCE SUR LES RÉSULTATS DU QUATRI È ME TRIMESTRE

La webémission et la téléconférence de la Société financière IGM Inc. au sujet des résultats du quatrième trimestre de 2019 auront lieu le vendredi 14 février 2020 à 15 h 00 (HE). La webémission et la téléconférence sont accessibles respectivement à partir du site www.igmfinancial.com/fr ou par téléphone, au 1‑800‑273‑9672 ou au 416-340-2216.

Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la Société les plus récents peuvent être consultés sur le site Web de la Société financière IGM Inc. au www.igmfinancial.com/fr.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs, et gère un actif total d'environ 169 milliards de dollars au 31 janvier 2020. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de placement afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.

MEMBRE DU GROUPE DE SOCIÉTÉS DE LA CORPORATION FINANCIÈRE POWER

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

































États consolidés du résultat net

































(non audité) Trimestres clos les

Exercices clos les

(en milliers de dollars canadiens, 31 décembre

31 décembre

sauf les montants par action) 2019

2018

2019

2018



















Produits















Honoraires de gestion 581 231 $ 545 975 $ 2 267 960 $ 2 239 182 $ Honoraires d'administration 104 197

103 382

414 457

427 093

Honoraires de distribution 93 452

94 345

368 036

370 906

Produits tirés des placements nets et autres produits 21 256

13 168

76 928

61 928

Quote-part du résultat des entreprises associées 23 409

34 602

105 225

149 962



823 545

791 472

3 232 606

3 249 071



















Charges















Commissions 278 279

272 308

1 101 165

1 098 643

Charges autres que les commissions 266 043

269 034

1 054 389

1 043 482

Charges d'intérêts 27 758

24 122

108 386

120 859



572 080

565 464

2 263 940

2 262 984

Bénéfice avant impôt sur le résultat 251 465

226 008

968 666

986 087

Impôt sur le résultat 59 835

43 874

219 719

209 919

Bénéfice net 191 630

182 134

748 947

776 168

Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles -

2 212

2 213

8 850

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 191 630 $ 179 922 $ 746 734 $ 767 318 $

















Bénéfice par action (en $)















- De base 0,80 $ 0,75 $ 3,12 $ 3,19 $ - Dilué 0,80 $ 0,75 $ 3,12 $ 3,18 $

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.





















































Faits saillants financiers





























Pour les trimestres clos les

Aux 31 décembre et pour les





31 décembre

exercices clos à ces dates

(non audité)

2019

2018

Variation

2019

2018

Variation





























Bénéfice net attribuable aux

























actionnaires ordinaires(en M$)

























Bénéfice net

191,6 $ 179,9 $ 6,5 % 746,7 $ 767,3 $ (2,7) % Bénéfice net ajusté1

200,8

179,9

11,6

763,9

791,8

(3,5)





























Bénéfice dilué par action

























Bénéfice net

0,80

0,75

6,7

3,12

3,18

(1,9)

Bénéfice net ajusté1

0,84

0,75

12,0

3,19

3,29

(3,0)





























Rendement des capitaux propres

























Bénéfice net













16,9 % 17,7 %



Bénéfice net ajusté1













17,2 % 18,2 %































Dividendes par action

0,5625

0,5625

-

2,25

2,25

-

























































Total de l'actif géré2 (en M$)













166 808 $ 149 066 $ 11,9 % Actif géré des fonds d'investissement3













161 763 $ 143 282 $ 12,9 % IG Gestion de patrimoine

























Fonds d'investissement4













93 161

83 137

12,1

Mackenzie

























Fonds communs de placement













60 838

53 407





FNB













4 749

2 949





Éliminations des soldes interproduits













(1 596)

(848)





Fonds d'investissement3













63 991

55 508





Comptes gérés à titre de sous-conseiller, comptes





















de la clientèle institutionnelle et autres comptes









6 214

7 220





Total













70 205

62 728

11,9

Investment Planning Counsel

























Fonds d'investissement4













5 391

5 125

5,2





























Ventes nettes

























(en M$)













Investment Planning Counsel

















IG Gestion de patrimoine







Éliminations intersociétés















Mackenzie





Total2

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2019























Fonds communs de placement4





(247) $ 18 $ (114) $ - $ (343) $ FNB





-

646

-

-

646

Éliminations des soldes interproduits





-

(399)

-

(45)

(444)

Fonds d'investissement3





(247)

265

(114)

(45)

(141)

Comptes gérés à titre de sous-conseiller, comptes





















de la clientèle institutionnelle et autres comptes

-

(86)

-

14

(72)

Total





(247)

179

(114)

(31)

(213)





























Pour l'exercice clos le 31 décembre 2019

























Fonds communs de placement4





(1 089) $ 512 $ (272) $ - $ (849) $ FNB





-

1 559

-

-

1 559

Éliminations des soldes interproduits





-

(655)

-

(197)

(852)

Fonds d'investissement3





(1 089)

1 416

(272)

(197)

(142)

Comptes gérés à titre de sous-conseiller, comptes





















de la clientèle institutionnelle et autres comptes

-

(1 894)

-

403

(1 491)

Total





(1 089)

(478)

(272)

206

(1 633)



1. Mesures financières non conformes aux normes IFRS :

Le bénéfice net ajusté annuel pour 2019 exclut :

• Une charge exceptionnelle d'un montant de 9,2 M$ comptabilisée au quatrième trimestre qui représentait la quote-part des ajustements après impôt de Great-West Lifeco Inc. revenant à la Société relativement à la réévaluation d'un actif d'impôt différé, aux charges de restructuration et au profit net lié à la transaction de Scottish Friendly.

• Une charge exceptionnelle d'un montant de 8,0 M$ comptabilisée au deuxième trimestre qui représentait la quote-part de la perte après impôt de Great­West Lifeco Inc. revenant à la Société relativement à la vente de la quasi-totalité de ses activités d'assurance-vie et de rentes individuelles aux États-Unis.

Le bénéfice net ajusté annuel pour 2018 exclut :

• Une charge de 16,7 M$ après impôt au titre des charges autres que les commissions liée à la restructuration et autres charges.

• Une charge de 7,8 M$ après impôt qui représente une prime versée au remboursement anticipé de débentures d'un montant de 375 M$. 2. Les totaux de l'actif géré et des ventes nettes éliminent la double comptabilisation en ce qui a trait aux mandats de conseiller de Mackenzie réalisés pour d'autres secteurs. L'élimination de l'actif géré s'élevait à 1,9 G$ au 31 décembre 2019 (2018 − 1,9 G$), l'élimination des ventes nettes s'est élevée à 31 M$ pour le trimestre et les rachats nets se sont établis à 206 M$ pour l'exercice. 3. Les fonds d'investissement comprennent les fonds communs de placement et les FNB. L'actif géré et les ventes nettes des fonds d'investissement éliminent la double comptabilisation en ce qui a trait aux investissements des fonds communs de placement de Mackenzie dans les FNB. L'élimination de l'actif géré s'est élevée à 1,6 G$ au 31 décembre 2019 (2018 − 848 M$) et l'élimination des ventes nettes s'est élevée à 399 M$ pour le trimestre et à 655 M$ pour l'exercice. 4. Comprennent les comptes à gestion distincte.

SOURCE La Société financière IGM Inc.

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES: Relations avec les médias: Nini Krishnappa, 416-355-2630, [email protected]; Alida Alepian, Capital-Image, 514-739-1188, poste 239, [email protected]; Relations avec les investisseurs: Keith Potter, 204-956-8119, [email protected]

Liens connexes

www.igmfinancial.com