Les lecteurs sont priés de se reporter aux sections « Déclarations prospectives » et « Mesures financières non conformes aux normes IFRS et mesures additionnelles conformes aux normes IFRS » à la fin du présent communiqué.

WINNIPEG, MB, le 4 août 2021 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM ou la Société) (TSX: IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de 2021.

FAITS SAILLANTS D'IGM

Le bénéfice net s'est établi à 237,4 millions de dollars, ou 99 cents par action, comparativement à 183,5 millions, ou 77 cents par action, au deuxième trimestre de 2020. Il s'agit d'une augmentation de 28,6 % du bénéfice par action et du résultat trimestriel le plus élevé de l'histoire de la Société .

par action, comparativement à 183,5 millions, ou par action, au deuxième trimestre de 2020. Il s'agit d'une . Les entrées nettes se sont élevées à 2,5 milliards de dollars , comparativement à des entrées nettes de 3,6 milliards au deuxième trimestre de 2020.

, comparativement à des entrées nettes de 3,6 milliards au deuxième trimestre de 2020. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont chiffrées à 1,9 milliard de dollars, soit un sommet record pour un deuxième trimestre , comparativement à 864 millions pour le deuxième trimestre de 2020.

, comparativement à 864 millions pour le deuxième trimestre de 2020. L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont établis à un sommet record de 262,0 milliards de dollars, en hausse de 5,4 % par rapport au trimestre précédent et de 39,2 % par rapport au 30 juin 2020 (compte tenu des acquisitions nettes d'entreprises de 30,3 milliards en 2020).

« Le bénéfice par action de 99 cents pour le trimestre constitue le meilleur résultat de l'histoire d'IGM », a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc. « Ce résultat reflète des entrées des clients records pour un deuxième trimestre dans l'ensemble de nos sociétés et des rendements de placements solides et continus pour nos clients. »

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le semestre clos le 30 juin 2021 s'est établi à 439,6 millions de dollars, ou 1,84 $ par action, comparativement à 344,4 millions, ou 1,45 $ par action, pour 2020.

GESTION DE PATRIMOINE

Ce secteur reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation à des ménages canadiens de services de planification financière et de services connexes et comprend les activités d'IG Gestion de patrimoine et d'Investment Planning Counsel.

Au deuxième trimestre de 2021, le bénéfice net s'est établi à 134,3 millions de dollars et représentait 57,1 % du bénéfice net d'IGM. Il s'agit d'une augmentation de 33,6 % par rapport au deuxième trimestre de 2020.

Au 30 juin 2021, l'actif sous services-conseils a atteint le sommet record de 143,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,7 % et de 19,0 % par rapport à 136,9 milliards et à 120,5 milliards au 31 mars 2021 et au 30 juin 2020, respectivement.

IG Gestion de patrimoine

Au 30 juin 2021, l'actif sous services-conseils a atteint le sommet record de 112,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,9 % et de 19,6 % par rapport à 107,0 milliards et à 93,8 milliards au 31 mars 2021 et au 30 juin 2020, respectivement.

Les entrées nettes des clients se sont établies à 670 millions de dollars, soit le résultat le plus élevé pour un deuxième trimestre et une augmentation de 732 millions comparativement aux sorties nettes des clients de 62 millions enregistrées au deuxième trimestre de 2020. Les entrées nettes des clients se sont chiffrées à 1,7 milliard de dollars pour le semestre, soit une hausse de 1,4 milliard par rapport aux entrées nettes des clients de 319 millions en 2020.

Les entrées brutes des clients se sont établies à 3,2 milliards de dollars, ce qui constitue un sommet record pour un deuxième trimestre et une augmentation de 69,4 % comparativement aux entrées brutes de 1,9 milliard en 2020.

GESTION D'ACTIFS (PLACEMENTS MACKENZIE)

Ce secteur reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de gestion de placements, et représente les activités de Placements Mackenzie.

Au deuxième trimestre de 2021, le bénéfice net s'est établi à 56,5 millions de dollars et représentait 24,0 % du bénéfice net d'IGM. Il s'agit d'une augmentation de 54,4 % par rapport au deuxième trimestre de 2020.

Le total de l'actif géré a atteint un sommet inégalé de 201,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,3 % et de 44,3 % par rapport à 191,6 milliards et à 139,7 milliards au 31 mars 2021 et au 30 juin 2020, respectivement. La hausse par rapport à l'exercice précédent comprenait les acquisitions d'entreprises nettes de 30,3 milliards de dollars, ou 21,7 %, de GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée (« GLC ») et de Greenchip Financial Corp. (« Greenchip ») conclues au quatrième trimestre de 2020. L'actif géré, à l'exception des comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine, s'élevait à 122,9 milliards de dollars au 30 juin 2021, soit une hausse de 6,4 % et de 73,6 % par rapport au 31 mars 2021 et au 30 juin 2020, respectivement. Les acquisitions d'entreprises nettes représentaient 42,8 % de l'augmentation par rapport à l'exercice précédent.

Les ventes nettes de fonds d'investissement ont atteint un sommet record pour un deuxième trimestre de 1,7 milliard de dollars au cours du trimestre, comparativement à 1,1 milliard2 en 2020. Les ventes nettes pour le semestre se sont établies à 3,5 milliards de dollars1, comparativement à des ventes nettes de 1,5 milliard2 pour l'exercice précédent.

Les ventes brutes de fonds communs de placement ont atteint un sommet record pour un deuxième trimestre de 3,0 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une augmentation de 19,6 %, par rapport à 2,5 milliards2 au deuxième trimestre de 2020. Pour le deuxième trimestre, les ventes nettes de fonds communs de placement se sont chiffrées à 1,1 milliard de dollars, comparativement à des ventes nettes de 376 millions2 en 2020.

FNB - Au 30 juin 2021, l'actif géré des FNB totalisait 10,6 milliards de dollars, en hausse par rapport à 6,6 milliards au 30 juin 2020. Compte non tenu de l'investissement des fonds communs de placement d'IGM dans les FNB, l'actif géré des FNB s'élevait à 4,9 milliards de dollars au 30 juin 2021, comparativement à 3,1 milliards au 30 juin 2020.

INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES ET AUTRES

Ce secteur représente les principaux investissements stratégiques effectués par la Société, y compris les investissements dans China Asset Management Co., Ltd., Great-West Lifeco Inc., Northleaf Capital Group Ltd., Wealthsimple Financial Corporation et Portag3 Ventures LP. Le capital non attribué est aussi compris dans ce secteur.

Wealthsimple - Le 3 mai 2021, Wealthsimple a annoncé une mobilisation de capitaux propres de 750 millions de dollars qui a donné lieu à une augmentation de la valeur de l'investissement d'IGM dans Wealthsimple pour la porter à 1,45 milliard. À la suite de cette transaction, IGM a cédé une partie de son investissement pour un produit de 294 millions de dollars (258 millions après impôt) et conserve une participation de 23 % évaluée à 1,15 milliard.

Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») - La quote-part du résultat de Lifeco revenant à la Société s'est établie à 31,3 millions de dollars pour le deuxième trimestre, en baisse de 9,3 % par rapport à 34,5 millions pour le deuxième trimestre de 2020.

China Asset Management Co., Ltd. (« China AMC ») - La quote-part du résultat de China AMC revenant à la Société s'est chiffrée à 15,1 millions de dollars pour le deuxième trimestre, en hausse de 46,6 % par rapport à 10,3 millions pour le deuxième trimestre de 2020, ce qui constitue le résultat trimestriel le plus élevé depuis l'investissement d'IGM dans China AMC.

DIVIDENDES

Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 56,25 cents par action à l'égard des actions ordinaires de la Société qui sera versé le 29 octobre 2021 aux actionnaires inscrits au 30 septembre 2021.



1. Au cours du semestre clos le 30 juin 2021, des clients institutionnels, dont les produits de placement comprennent des fonds communs de placement de Mackenzie, ont apporté des changements à la répartition des fonds, ce qui a engendré des ventes brutes de 367 millions de dollars et des rachats nets de 411 millions. 2. Au cours du trimestre clos le 30 juin 2020, des clients institutionnels, dont les produits de placement comprennent des fonds communs de placement de Mackenzie, ont apporté des changements à la répartition des fonds, ce qui a engendré des ventes brutes et des ventes nettes de 109 millions de dollars.

Au cours du semestre clos le 30 juin 2020, des clients institutionnels, dont les produits de placement comprennent des fonds communs de placement de Mackenzie, ont apporté des changements à la répartition des fonds, ce qui a engendré des ventes brutes de 482 millions de dollars et des ventes nettes de 290 millions.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS ET MESURES ADDITIONNELLES CONFORMES AUX NORMES IFRS

Le présent communiqué contient des mesures financières non conformes aux normes IFRS et des mesures additionnelles conformes aux normes IFRS. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, qui est une mesure additionnelle conforme aux Normes internationales d'information financière (les normes IFRS), peut être divisé en deux composantes :

le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires;

les autres éléments, qui comprennent l'incidence après impôt de tout élément que la direction considère comme non récurrent ou qui pourrait rendre moins significative la comparaison des résultats d'exploitation d'une période à l'autre.

Les termes se rapportant à des mesures financières non conformes aux normes IFRS comprennent, sans s'y limiter, les termes suivants : « bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires », « bénéfice ajusté par action », « rendement ajusté des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires » et d'autres termes semblables. Ces mesures sont utilisées pour fournir à la direction et aux investisseurs des mesures additionnelles visant à évaluer le rendement. Cependant, ces mesures financières non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS et, par conséquent, elles ne sont pas directement comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Veuillez consulter les Faits saillants financiers ci-joints pour les rapprochements appropriés de ces mesures financières non conformes aux normes IFRS et des mesures prescrites par les normes IFRS.

Les termes se rapportant à des mesures additionnelles conformes aux normes IFRS comprennent les termes suivants : « bénéfice avant impôt sur le résultat » et « bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires ». Les mesures additionnelles conformes aux normes IFRS sont utilisées afin de donner à la direction et aux investisseurs des mesures additionnelles pour évaluer le rendement. Ces mesures sont considérées comme des mesures supplémentaires conformes aux normes IFRS puisqu'elles s'ajoutent aux postes minimums requis par les normes IFRS et qu'elles sont pertinentes pour comprendre la situation financière de l'entité.

Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la Société les plus récents peuvent être consultés sur le site Web de la Société financière IGM Inc. au www.igmfinancial.com/fr.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'approximativement 262 milliards de dollars au 30 juin 2021. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM est membre du groupe de sociétés de Power Corporation.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.













































États consolidés du résultat net













































(non audité)



Trimestres clos les







Semestres clos les

(en milliers de dollars canadiens,





30 juin









30 juin

sauf les montants par action) 2021



2020



2021



2020

























Produits





















Gestion de patrimoine 627 638 $

531 066 $

1 231 089 $

1 093 799 $ Gestion d'actifs 248 312



190 757



481 302



389 199

Charge de rémunération des courtiers (82 701)



(66 096)



(163 410)



(137 477)

Gestion d'actifs - produits nets 165 611



124 661



317 892



251 722

Produits tirés des placements nets et autres produits 2 475



7 502



5 609



5 603

Quote-part du résultat des entreprises associées 48 153



43 379



89 742



63 424



843 877



706 608



1 644 332



1 414 548

























Charges





















Services-conseils et croissance des affaires 291 124



245 419



575 150



504 533

Activités et services de soutien 196 685



185 417



403 224



380 524

Comptes gérés à titre de sous-conseiller 20 472



16 899



40 201



34 401

Charges d'intérêts 28 496



27 470



56 616



54 777



536 777



475 205



1 075 191



974 235

Bénéfice avant impôt sur le résultat 307 100



231 403



569 141



440 313

Impôt sur le résultat 69 354



47 861



129 025



95 895

Bénéfice net 237 746



183 542



440 116



344 418

Participation ne donnant pas le contrôle (357)



-



(547)



-

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 237 389 $

183 542 $

439 569 $

344 418 $























Bénéfice par action (en $)





















- De base 0,99 $

0,77 $

1,84 $

1,45 $ - Dilué 0,99 $

0,77 $

1,84 $

1,45 $

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

































Faits saillants financiers



















































Aux 30 juin et











Pour les trimestres clos les 30 juin

pour les semestres clos à ces dates

(non audité)

2021

2020

Variation

2021

2020

Variation



































Bénéfice net attribuable

























aux actionnaires ordinaires (en M$)

237,4 $ 183,5 $ 29,4 % 439,6 $ 344,4 $ 27,6 %

































Bénéfice dilué par action

0,99

0,77

28,6

1,84

1,45

26,9



































Rendement des capitaux propres













15,5 % 15,0 %





































Dividendes par action

0,5625

0,5625

-

1,125

1,125

-





































































Total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils1(en M$)





262 006 $ 188 260 $ 39,2 % Total de l'actif géré1











233 616

165 395

41,2



Gestion de patrimoine

























Actif sous services-conseils1





143 345

120 467

19,0





IG Gestion de patrimoine

























Actif géré2













105 218

89 533











Autres éléments de l'actif sous services-conseils





6 967

4 303











Actif sous services-conseils





112 185

93 836

19,6





Investment Planning Counsel



























Actif géré2













5 485

5 041











Autres éléments de l'actif sous services-conseils





25 686

21 596











Actif sous services-conseils





31 171

26 637

17,0



Gestion d'actifs (Placements Mackenzie)























Fonds communs de placement3







61 717

60 132











FNB4













4 889

3 132











Fonds d'investissement









66 606

63 264











Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels3



56 307

7 557











Total compte non tenu des comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine

122 913

70 821











Comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine3

78 788

68 927











Total de l'actif géré







201 701

139 748

44,3



























.







































Flux nets

























(en M$)







Gestion de patrimoine

Gestion d'actifs























IG Gestion de

Investment

Placements

Éliminations



















patrimoine

Planning Counsel

Mackenzie

intersectorielles

Total1



Pour le trimestre clos le 30 juin 2021

























Ventes nettes de fonds communs de placement2

279 $ (60) $ 1 103 $ - $ 1 322 $



Créations nettes de parts de FNB

-

-

562

-

562





Ventes nettes de fonds d'investissement

279

(60)

1 665

-

1 884





Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels

-

-

242

-

242





Ventes nettes au titre de l'actif géré

279

(60)

1 907

-

2 126





Autres flux nets des courtiers

391

176

-

(155)

412





Total des flux nets





670

116

1 907

(155)

2 538





































Pour le semestre clos le 30 juin 2021

























Ventes nettes de fonds communs de placement2

780 $ (169) $ 2 564 $ - $ 3 175 $



Créations nettes de parts de FNB

-

-

967

-

967





Ventes nettes de fonds d'investissement

780

(169)

3 531

-

4 142





Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels

-

-

(172)

-

(172)





Ventes nettes au titre de l'actif géré

780

(169)

3 359

-

3 970





Autres flux nets des courtiers

905

276

-

(434)

747





Total des flux nets





1 685

107

3 359

(434)

4 717



1. Les résultats consolidés éliminent la double comptabilisation dans les cas où les activités sont présentées dans plus d'un secteur. 2. Comprennent les comptes à gestion distincte. 3. La variation de l'actif géré des fonds communs de placement comprend une diminution nette de 13,2 G$ attribuable au dessaisissement de la Gamme de fonds Quadrus et à l'acquisition de Greenchip au quatrième trimestre de 2020. L'augmentation de l'actif géré des investisseurs institutionnels comprend un montant de 43,5 G$ attribuable à l'acquisition de GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée au quatrième trimestre de 2020. 4. Le total des FNB du secteur Gestion d'actifs, y compris les FNB détenus dans les fonds d'investissement d'IGM, s'élevait à 10,6 G$ au 30 juin 2021, comparativement à 6,6 G$ au 30 juin 2020.

