WINNIPEG, MB, le 3 avril 2024 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats au titre du total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils, qui s'élevait à 252,2 milliards de dollars au 31 mars 2024, comparativement à 247,5 milliards au 29 février 2024 et à 234,1 milliards au 31 mars 20231. Les montants liés à l'actif géré et à l'actif sous services-conseils sont présentés au Tableau 2. Le total des sorties nettes consolidées s'établissait à 240 millions de dollars en mars 2024, tel qu'il est indiqué au Tableau 1.

FAITS SAILLANTS DE MARS

Société financière IGM - L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont établis à 252,2 milliards de dollars, soit une hausse de 1,9 % par rapport au mois dernier. Le total des sorties nettes s'est établi à 240 millions de dollars, comparativement à des entrées nettes de 102 millions en mars 20232. Les rachats nets de fonds d'investissement se sont établis à 159 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 116 millions en mars 20232.

IG Gestion de patrimoine - L'actif sous services-conseils s'est établi à 128,0 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 2,1 % par rapport au mois dernier. Le total des sorties nettes s'est établi à 46 millions de dollars, comparativement à des sorties nettes de 14 millions en mars 2023.

Mackenzie - L'actif géré s'est établi à 203,7 milliards de dollars, soit une hausse de 1,5 % par rapport au mois dernier. Les rachats nets de fonds d'investissement se sont établis à 26 millions de dollars, comparativement à des ventes nettes de 94 millions en mars 2023. Le total des rachats nets s'est établi à 193 millions de dollars, comparativement à des ventes nettes de 116 millions en mars 2023.

Tableau 1 - Flux bruts et flux nets

Gestion de patrimoine

Gestion d'actifs

(en millions de dollars) (non audité) IG Gestion de patrimoine

Mackenzie Société

financière IGM Pour le mois clos le 31 mars 2024







Flux nets

















Ventes nettes de fonds communs de placement (133,2)

(199,9) (333,1) Créations nettes de parts de FNB



173,7 173,7 Ventes nettes de fonds d'investissement (133,2)

(26,2)3 (159,4) Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels



(166,9)4 (166,9) Ventes nettes au titre de l'actif géré (133,2)

(193,1) (326,3) Autres flux nets 86,8



86,8









Flux nets (46,4)

(193,1) (239,5)









Flux bruts







Total des rachats nets 1 075,8

704,3 1 780,1 Entrées brutes des courtiers 1 059,7



1 059,7

Tableau 2 - Actif géré et actif sous services-conseils

(en millions de dollars) (non audité) Mars

2024 Février

2024 Variation en %

sur 1 mois Gestion de patrimoine







IG Gestion de patrimoine







Actif géré 113 566 111 214 2,1 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 14 455 14 196 1,8 % Actif sous services-conseils 128 021 125 410 2,1 %









Gestion d'actifs







Mackenzie







Fonds communs de placement 58 847 57 952 1,5 % FNB 6 074 5 778 5,1 % Fonds d'investissement 64 921 63 730 1,9 %









Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 7 966 7 933 0,4 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 51 281 50 446 1,7 % Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 59 247 58 379 1,5 %









Total de l'actif géré des tiers 124 168 122 109 1,7 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 79 503 78 500 1,3 % Total 203 671 200 609 1,5 %









FNB distribués à des tiers 6 074 5 778 5,1 % FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 7 737 7 728 0,1 % Total des FNB 13 811 13 506 2,3 %









Total







Actif géré 237 734 233 323 1,9 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 14 455 14 196 1,8 % Actif géré et actif sous services-conseils 252 189 247 519 1,9 %

Tableau 3 - Actif géré moyen et actif sous services-conseils moyen

(en millions de dollars) (non audité) Trimestre à ce jour en 2024 Gestion de patrimoine

IG Gestion de patrimoine

Actif géré 110 003 Autres éléments de l'actif sous services-conseils 13 972 Actif sous services-conseils 123 975



Gestion d'actifs

Mackenzie

Fonds communs de placement 57 332 FNB 5 688 Fonds d'investissement 63 020



Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 7 735 Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 50 245 Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 57 980



Total de l'actif géré des tiers 121 000 Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 77 874 Total 198 874



FNB distribués à des tiers 5 688 FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 7 537 Total des FNB 13 225



Total

Actif géré 231 003 Autres éléments de l'actif sous services-conseils 13 972 Actif géré et actif sous services-conseils 244 975





1. La vente d'Investment Planning Counsel a été conclue le 30 novembre 2023. L'actif sous services-conseils d'IGM, compte tenu d'Investment Planning Counsel, s'élevait à 260,4 milliards de dollars au 31 mars 2023. 2. En mars 2023, IGM enregistrait des entrées nettes totalisant 232 millions de dollars et des rachats nets de fonds d'investissement de 71 millions, compte tenu d'Investment Planning Counsel. 3. Les ventes nettes de fonds d'investissement excluent les créations nettes de parts de FNB de (144) millions de dollars provenant des produits gérés d'IGM et les ventes nettes de fonds d'investissement s'élevant à 39 millions provenant du secteur IG Gestion de patrimoine. 4. Exclut les comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie et du secteur Gestion de patrimoine.

Glossaire

L'« actif géré et l'actif sous services-conseils » représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils consolidés des entreprises principales de la Société financière IGM, soit IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Dans le secteur Gestion de patrimoine, l'actif géré est une composante de l'actif sous services conseils. Tous les cas où le secteur Gestion d'actifs fournit des services de gestion de placements ou distribue des produits par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés de notre présentation. Ainsi, les mêmes épargnes de la clientèle qui sont détenues dans différentes entreprises principales de la Société financière IGM ne font pas l'objet d'une double comptabilisation. L'actif géré, l'actif sous services-conseils, les ventes, les rachats et les flux nets d'Investment Planning Counsel (IPC) ont été exclus de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils et présentés à titre d'activités abandonnées.

L'actif sous services-conseils est l'indicateur clé du secteur Gestion de patrimoine. L'actif sous services-conseils regroupe les produits d'épargne et de placement détenus dans les comptes de la clientèle de notre entreprise principale du secteur Gestion de patrimoine.

L'actif géré est l'indicateur clé du secteur Gestion d'actifs. L'actif géré est un indicateur secondaire des produits et des charges du secteur Gestion de patrimoine en ce qui concerne ses activités de gestion de placements. L'actif géré regroupe les actifs de la clientèle pour lesquels nous fournissons des services de gestion de placement, et comprend des fonds d'investissement dont nous sommes le gestionnaire de fonds, des mandats de services-conseils en placement à des institutions et d'autres comptes de la clientèle pour lesquels nous assumons une responsabilité de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Les « ventes brutes et les ventes nettes de fonds communs de placement » reflètent les résultats des fonds communs gérés par les sociétés en exploitation respectives et, en ce qui concerne le secteur Gestion de patrimoine, comprennent aussi d'autres services de gestion de portefeuille discrétionnaire fournis par les sociétés en exploitation, y compris les programmes de comptes à gestion distincte.

Les « FNB » représentent les fonds négociés en bourse gérés par Mackenzie.

Les « comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels » représentent les mandats de conseiller et de sous-conseiller en matière d'investissement auprès d'investisseurs institutionnels, de régimes de retraite et de fondations au moyen des comptes à gestion distincte.

Les « autres entrées nettes » et les « autres éléments de l'actif sous services-conseils » représentent les produits d'épargne financière détenus dans les comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine qui ne sont pas investis dans des produits ou des programmes liés aux activités de gestion de placement menées par ces sociétés en exploitation. Ces produits d'épargne comprennent des fonds d'investissement gérés par des tiers, des placements directs en titres de capitaux propres et en titres à revenu fixe et des produits de dépôt.

Les « flux nets » représentent le total des cotisations nettes, en numéraire ou en nature, portées aux comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine et les ventes nettes globales du secteur Gestion d'actifs.

Le secteur « Gestion de patrimoine » reflète les activités des sociétés en exploitation principalement axées sur la prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens et représente les activités d'IG Gestion de patrimoine. IG Gestion de patrimoine est une organisation de distribution au détail qui fournit des services aux ménages canadiens par l'entremise de leurs courtiers en valeurs mobilières, de leurs courtiers en épargne collective (fonds communs de placement) et d'autres filiales autorisées à distribuer des produits et des services financiers. La majeure partie des produits de ce secteur sont tirés de la prestation de conseils financiers et de la distribution de produits et de services financiers à des ménages canadiens. Ce secteur comprend aussi les activités de gestion de placement de ces organisations, notamment des services de gestion de fonds communs de placement et de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Le secteur « Gestion d'actifs » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de gestion de placements et représente les activités de Placements Mackenzie. Les services de gestion de placements sont fournis pour une gamme de fonds d'investissement qui sont distribués par l'intermédiaire de courtiers et de conseillers financiers externes, de même que par l'intermédiaire de mandats de services-conseils institutionnels pour les investisseurs de fonds de retraite et d'autres investisseurs institutionnels.

Les « activités abandonnées » reflètent les activités d'Investment Planning Counsel. Le 3 avril 2023, la Société financière IGM a annoncé la vente de la totalité des actions ordinaires d'Investment Planning Counsel Inc. pour une contrepartie en trésorerie de 575 millions de dollars. La transaction a été conclue le 30 novembre 2023.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'approximativement 252 milliards de dollars. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie. La Société financière IGM est membre du groupe de sociétés de Power Corporation.

