WINNIPEG, MB, le 10 févr. 2022 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM ou la Société) (TSX: IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre de 2021 et pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

FAITS SAILLANTS D'IGM

Le bénéfice net s'est établi à un niveau record pour un quatrième trimestre, soit 268,5 millions de dollars, ou 1,11 $ par action, en hausse de 17 % par rapport au quatrième trimestre de 2020. Le bénéfice net ajusté, à l'exception des autres éléments 1 , s'est chiffré à 260,8 millions de dollars, ou 1,08 $ par action, en hausse de 28 % par rapport à 204,3 millions en 2020.

Le bénéfice net s'est établi à un niveau record pour un exercice, soit 978,9 millions de dollars, ou 4,08 $ par action, en hausse de 28 % par rapport à 2020.

L'actif géré et l'actif sous services-conseils ont atteint un sommet en s'établissant à 277,1 milliards de dollars , en hausse de 4,5 % par rapport au trimestre précédent et de 15,5 % par rapport au 31 décembre 2020.

, en hausse de 4,5 % par rapport au trimestre précédent et de 15,5 % par rapport au 31 décembre 2020. Les entrées nettes ont atteint un sommet pour un exercice, soit 8,7 milliards de dollars , comparativement à des entrées nettes de 7,1 milliards en 2020. Au quatrième trimestre, les entrées nettes se sont établies à 1,2 milliard de dollars, comparativement à des entrées nettes de 2,2 milliards en 2020.

, comparativement à des entrées nettes de 7,1 milliards en 2020. Au quatrième trimestre, les entrées nettes se sont établies à 1,2 milliard de dollars, comparativement à des entrées nettes de 2,2 milliards en 2020. Intention de rachat d'un maximum de 6 millions d'actions aux termes d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités pour une période d'au plus un an, après l'approbation de la TSX.

« Nous avons terminé l'exercice en atteignant un sommet inégalé pour un exercice, avec un bénéfice par action de 4,08 $, et un sommet inégalé pour un quatrième trimestre, avec un bénéfice par action de 1,11 $ », a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc. « Ces excellents résultats sont attribuables à un sommet en ce qui concerne les ventes nettes, à des rendements de placements avantageux pour nos clients et à nos investissements stratégiques qui ont contribué à la hausse du bénéfice. »

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le quatrième trimestre de 2021 s'est établi à 268,5 millions de dollars, ou 1,11 $ par action, comparativement à 229,1 millions, ou 0,96 $ par action, en 2020. Pour le quatrième trimestre de 2021, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires, à l'exception des autres éléments1, s'est établi à 260,8 millions de dollars, ou 1,08 $ par action, comparativement à 204,3 millions, ou 0,86 $ par action.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour l'exercice 2021 s'est établi à 978,9 millions de dollars, ou 4,08 $ par action, comparativement à 764,4 millions, ou 3,21 $ par action, en 2020. Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires, à l'exception des autres éléments1, s'est établi à 971,2 millions de dollars, ou 4,05 $ par action, comparativement à 762,9 millions, ou 3,20 $ par action.

GESTION DE PATRIMOINE

Ce secteur reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation à des ménages canadiens de services de planification financière et de services connexes et comprend les activités d'IG Gestion de patrimoine et d'Investment Planning Counsel.

Au quatrième trimestre de 2021, le bénéfice net s'est établi à 147,2 millions de dollars et représentait 54,8 % du bénéfice net d'IGM. Il s'agit d'une augmentation de 20,9 % par rapport au quatrième trimestre de 2020.

Au 31 décembre 2021, l'actif sous services-conseils a atteint le sommet de 152,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,9 % et de 15,1 % par rapport à 145,5 milliards et à 132,6 milliards au 30 septembre 2021 et au 31 décembre 2020, respectivement.

IG Gestion de patrimoine

Au 31 décembre 2021, l'actif sous services-conseils a atteint un niveau record en s'établissant à 119,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,9 % et de 15,8 % par rapport à 114,0 milliards et à 103,3 milliards au 30 septembre 2021 et au 31 décembre 2020, respectivement.

Les entrées nettes des clients ont atteint un niveau record pour un exercice en s'établissant à 3,7 milliards de dollars, soit une hausse de 2,9 milliards par rapport aux entrées nettes des clients de 795 millions en 2020. Les entrées nettes des clients se sont établies à 1,0 milliard de dollars, soit le résultat le plus élevé pour un quatrième trimestre et une augmentation comparativement aux entrées nettes des clients de 485 millions enregistrées au quatrième trimestre de 2020.

Les entrées brutes des clients se sont établies à 3,4 milliards de dollars, ce qui constitue un niveau record pour un quatrième trimestre et une augmentation de 17,0 % comparativement aux entrées brutes de 2,9 milliards en 2020.

GESTION D'ACTIFS (PLACEMENTS MACKENZIE)

Ce secteur reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de gestion de placements, et représente les activités de Placements Mackenzie.

Au quatrième trimestre de 2021, le bénéfice net s'est établi à 65,3 millions de dollars et représentait 24,3 % du bénéfice net d'IGM. Il s'agit d'une augmentation de 60,4 % par rapport au quatrième trimestre de 2020.

Le total de l'actif géré a atteint un niveau record de 210,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,4 % et de 13,6 % par rapport à 203,3 milliards et à 185,1 milliards au 30 septembre 2021 et au 31 décembre 2020, respectivement. L'actif géré, à l'exception des comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine, s'élevait à 129,1 milliards de dollars au 31 décembre 2021, soit une hausse de 4,0 % et de 16,4 % par rapport au 30 septembre 2021 et au 31 décembre 2020, respectivement.

Les ventes nettes de fonds d'investissement ont atteint un sommet pour un exercice de 5,4 milliards de dollars2, comparativement à des ventes nettes de 4,2 milliards3 en 2020. Les ventes nettes de fonds d'investissement pour le quatrième trimestre se sont établies à 757 millions de dollars, comparativement à 1,7 milliard en 2020.

Les ventes brutes de fonds communs de placement ont atteint un sommet pour un exercice de 12,0 milliards de dollars, compte non tenu de la Gamme de fonds Quadrus qui a été vendue à la Canada Vie en décembre 2020.

Les ventes brutes de fonds communs de placement destinés aux épargnants se sont chiffrées à 2,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit une diminution de 13,8 %, par rapport à 2,6 milliards au quatrième trimestre de 2020.

FNB - Au 31 décembre 2021, l'actif géré des FNB totalisait 12,7 milliards de dollars, en hausse par rapport à 8,5 milliards au 31 décembre 2020. Compte non tenu de l'investissement des fonds communs de placement d'IGM dans les FNB, l'actif géré des FNB s'élevait à 5,4 milliards de dollars au 31 décembre 2021, comparativement à 3,8 milliards au 31 décembre 2020.

INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES ET AUTRES

Ce secteur représente les principaux investissements stratégiques effectués par la Société, y compris les investissements dans China Asset Management Co., Ltd., Great-West Lifeco Inc., Northleaf Capital Group Ltd., Wealthsimple Financial Corporation et Portag3 Ventures LP. Le capital non attribué est aussi compris dans ce secteur.

Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») - La quote-part du résultat de Lifeco revenant à la Société s'est établie à 30,4 millions de dollars pour le quatrième trimestre, en hausse de 11,4 % par rapport à 27,3 millions pour le quatrième trimestre de 2020.

China Asset Management Co., Ltd. (« ChinaAMC ») - La quote-part du résultat de ChinaAMC revenant à la Société s'est chiffrée à 17,0 millions de dollars pour le quatrième trimestre, en hausse de 44,1 % par rapport à 11,8 millions pour le quatrième trimestre de 2020.

Le 5 janvier 2022, la Société a conclu une entente visant l'acquisition de la participation de 13,9 % de Power Corporation du Canada (« Power ») dans ChinaAMC pour une contrepartie en espèces de 1,15 milliard de dollars. Afin de financer partiellement l'opération, IGM vendra 15 200 662 actions ordinaires de Lifeco à Power pour une contrepartie en espèces de 575 millions de dollars. La clôture des opérations devrait avoir lieu au premier semestre de 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris des approbations réglementaires en Chine.

DIVIDENDES

Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 56,25 cents par action à l'égard des actions ordinaires de la Société qui sera versé le 29 avril 2022 aux actionnaires inscrits au 31 mars 2022.

1. Les autres éléments pour l'exercice 2021 comprenaient une contrepartie additionnelle à recevoir de 10,6 millions de dollars (7,7 millions après impôt) liée à la vente de la participation de la Société dans Personal Capital Corporation en 2020.

Les autres éléments pour l'exercice 2020 comprenaient les éléments suivants :

• Un profit à la vente de la Gamme de fonds Quadrus, déduction faite des coûts d'acquisition, de 21,4 millions de dollars après impôt (25,2 millions avant impôt) comptabilisé au quatrième trimestre.

• La quote-part des ajustements après impôt de Great-West Lifeco Inc. revenant à la Société relativement à la réévaluation d'un actif d'impôt différé, moins certaines charges de restructuration et certains coûts de transaction, de 3,4 millions de dollars comptabilisée au quatrième trimestre.

• Un profit de 31,4 millions de dollars après impôt (37,2 millions avant impôt) à la vente de l'investissement dans Personal Capital Corporation comptabilisé au troisième trimestre.

• Des charges de restructuration et autres charges de 54,7 millions de dollars après impôt (74,5 millions avant impôt) comptabilisées au troisième trimestre et découlant de nos démarches actuelles de transformation sur plusieurs années visant à accroître notre efficacité opérationnelle, de même que de l'acquisition de GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée et d'autres changements apportés à nos équipes de gestion des placements.



2. En 2021, des clients institutionnels, dont les produits de placement comprennent des fonds communs de placement de Mackenzie, ont apporté des changements à la répartition des fonds, ce qui a engendré des rachats nets de 361 millions. 3. En 2020, des clients institutionnels, dont les produits de placement comprennent des fonds communs de placement de Mackenzie, ont apporté des changements à la répartition des fonds, ce qui a engendré des ventes brutes de 1,4 milliard de dollars et des ventes nettes de 612 millions.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.



























États consolidés du résultat net



















Trimestres clos les Exercices clos les (non audité) 31 décembre 31 décembre (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) 2021

2020

2021

2020



















Produits















Gestion de patrimoine 667 459 $ 594 137 $ 2 553 600 $ 2 259 576 $ Gestion d'actifs 266 718

216 320

1 011 456

812 931

Charge de rémunération des courtiers (86 647)

(74 320)

(335 970)

(283 163)

Gestion d'actifs - produits nets 180 071

142 000

675 486

529 768

Produits tirés des placements nets et autres produits 14 433

33 105

22 542

78 209

Quote-part du résultat des entreprises associées 50 722

43 571

196 367

150 429



912 685

812 813

3 447 995

3 017 982



















Charges















Services-conseils et croissance des affaires 308 878

283 084

1 178 009

1 040 146

Activités et services de soutien 205 515

193 765

806 380

830 650

Comptes gérés à titre de sous-conseiller 21 062

18 294

82 020

71 213

Charges d'intérêts 28 684

27 909

113 936

110 597



564 139

523 052

2 180 345

2 052 606

Bénéfice avant impôt sur le résultat 348 546

289 761

1 267 650

965 376

Impôt sur le résultat 79 356

60 486

286 763

200 770

Bénéfice net 269 190

229 275

980 887

764 606

Participation ne donnant pas le contrôle (658)

(198)

(1 938)

(198)

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 268 532 $ 229 077 $ 978 949 $ 764 408 $

















Bénéfice par action (en $)















- De base 1,12 $ 0,96 $ 4,10 $ 3,21 $ - Dilué 1,11 $ 0,96 $ 4,08 $ 3,21 $



















SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.































Faits saillants financiers





















Pour les trimestres

Aux 31 décembre et pour les exercices







clos les 31 décembre

clos à ces dates (non audité) 2021

2020

Variation



2021

2020

Variation



































Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires(en M$)



























Bénéfice net 268,5 $ 229,1 $ 17,2 %

978,9 $ 764,4 $ 28,1 %

Bénéfice net ajusté1 260,8

204,3

27,7



971,2

762,9

27,3



































Bénéfice dilué par action



























Bénéfice net 1,11

0,96

15,6



4,08

3,21

27,1



Bénéfice net ajusté1 1,08

0,86

25,6



4,05

3,20

26,6



































Rendement des capitaux propres



























Bénéfice net













16,5 % 16,1 %





Bénéfice net ajusté1













16,4 % 16,1 %





































Dividendes par action 0,5625

0,5625

-



2,25

2,25

-





































































Total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils2(en M$)













277 141 $ 239 950 $ 15,5 % Total de l'actif géré2













245 285

213 971

14,6





































Gestion de patrimoine































Actif sous services-conseils2











152 623

132 583

15,1





IG Gestion de patrimoine































Actif géré3













110 541

97 713











Autres éléments de l'actif sous services-conseils







9 016

5 560











Actif sous services-conseils









119 557

103 273

15,8





Investment Planning Counsel





























Actif géré3













5 629

5 320











Autres éléments de l'actif sous services-conseils







27 448

23 998











Actif sous services-conseils











33 077

29 318

12,8



Gestion d'actifs (Placements Mackenzie)



























Fonds communs de placement









62 969

52 682











FNB4













5 393

3 788











Fonds d'investissement









68 362

56 470











Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels





7 948

7 293











Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie





52 805

47 175











Total compte non tenu des comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion

de patrimoine

129 115

110 938











Comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine



81 228

74 210











Total de l'actif géré













210 343

185 148

13,6



























.







































Flux nets

























(en M$)





Gestion de patrimoine



Gestion d'actifs⁵

























Investment



























IG Gestion

Planning



Placements

Éliminations

















de patrimoine

Counsel



Mackenzie

intersectorielles

Total²



Pour le trimestre clos le 31 décembre 2021





























Ventes nettes de fonds communs de placement3



457 $ (129) $

512 $ - $ 840 $



Créations nettes de parts de FNB



-

-



245

-

245





Ventes nettes de fonds d'investissement



457

(129)



757

-

1 085





Ventes nettes de comptes à gestion distincte

d'investisseurs institutionnels



-

-



(576)

-

(576)





Ventes nettes au titre de l'actif géré



457

(129)



181

-

509





Autres flux nets des courtiers



528

252



-

(55)

725





Total des flux nets



985

123



181

(55)

1 234





































Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021





























Ventes nettes de fonds communs de placement3



1 813 $ (288) $

3 908 $ - $ 5 433 $



Créations nettes de parts de FNB



-

-



1 532

-

1 532





Ventes nettes de fonds d'investissement



1 813

(288)



5 440

-

6 965





Ventes nettes de comptes à gestion distincte

d'investisseurs institutionnels



-

-



(306)

-

(306)





Ventes nettes au titre de l'actif géré



1 813

(288)



5 134

-

6 659





Autres flux nets des courtiers



1 871

776



-

(605)

2 042





Total des flux nets



3 684

488



5 134

(605)

8 701





































1. Mesures financières non conformes aux normes IFRS :



Le bénéfice net ajusté pour 2021 exclut :



• Une contrepartie additionnelle à recevoir de 10,6 M$ (7,7 M$ après impôt) liée à la vente de la participation de la Société dans Personal Capital Corporation.



Le bénéfice net ajusté pour 2020 exclut :



• Un profit à la vente de la Gamme de fonds Quadrus, déduction faite des coûts d'acquisition, de 21,4 M$ après impôt, comptabilisé au quatrième trimestre.



• La quote-part des ajustements après impôt de Great-West Lifeco Inc. revenant à la Société relativement à la réévaluation d'un actif d'impôt différé, moins certaines charges de restructuration et certains coûts de transaction, de 3,4 M$, comptabilisée au quatrième trimestre.



• Un profit à la vente de l'investissement dans Personal Capital Corporation de 31,4 M$ après impôt, comptabilisé au troisième trimestre.



• Des charges de restructuration et autres charges de 54,7 M$ après impôt, comptabilisées au troisième trimestre, découlant de nos démarches actuelles de transformation sur plusieurs années visant à accroître notre efficacité opérationnelle, de même que de l'acquisition de GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée et d'autres changements apportés à nos équipes de gestion des placements. 2. Les résultats consolidés éliminent la double comptabilisation dans les cas où les activités sont présentées dans plus d'un secteur. 3. Comprennent les comptes à gestion distincte. 4. Le total des FNB du secteur Gestion d'actifs, y compris les FNB détenus dans les fonds d'investissement d'IGM, s'élevait à 12,7 G$ au 31 décembre 2021, comparativement à 8,5 G$ au 31 décembre 2020. 5. Les flux du secteur Gestion d'actifs excluent les mandats de sous-conseiller exécutés pour le secteur Gestion de patrimoine.

