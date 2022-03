Barry McInerney s'apprête à quitter ses fonctions de président et chef de la direction, Placements Mackenzie

Luke Gould sera nommé président et chef de la direction, Placements Mackenzie

Keith Potter sera nommé chef des services financiers, Société financière IGM

Kelly Hepher sera nommée cheffe de la gestion des risques, Société financière IGM

Kristi Ashcroft sera nommée vice-présidente exécutive, Produits et Solutions, Placements Mackenzie

WINNIPEG, MB, le 1er mars 2022 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui une série de changements à la direction qui mettent l'accent sur la continuité de la stratégie et la relève.

Après une carrière de plus de 35 ans au sein du secteur, au Canada et aux États-Unis, et près de six ans à la direction de Placements Mackenzie, Barry McInerney quittera ses fonctions de président et chef de la direction le 30 juin 2022. Au cours de sa carrière auprès de Mackenzie, M. McInerney a fait évoluer la société pour en faire un important gestionnaire d'actif canadien, qui profite d'une présence à Boston, Dublin, Hong Kong et Beijing et qui entretient une relation stratégique croissante avec ChinaAMC.

« Au nom de nous tous à IGM, je tiens à remercier Barry pour son leadership inspirant et sa contribution durable à nos sociétés, a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM. Je sais qu'il abordera la retraite avec la même passion et la même détermination dont il a fait preuve tout au long de sa carrière à Mackenzie, et je lui souhaite ainsi qu'à sa famille beaucoup de bonheur dans ce nouveau chapitre. »

« Je suis très heureux d'avoir dirigé Mackenzie et contribué à la croissance de nos activités de placement, qui sont passées de 60 à 210 milliards de dollars d'actif, grâce à une solide croissance interne et à des acquisitions ciblées, a déclaré M. McInerney. En même temps, nous avons mis l'accent sur nos catalyseurs de croissance pour augmenter constamment notre part du marché de détail canadien, tout en enregistrant des ventes nettes records et en rétablissant notre réputation de société novatrice en matière de produits, grâce à une vision et à une stratégie tournées vers l'avenir. »

À la suite de la retraite de M. McInerney, Luke Gould, qui occupe actuellement le poste de chef des services financiers de la Société financière IGM, deviendra président et chef de la direction de Placements Mackenzie le 1er juillet 2022. M. Gould s'est joint à IG Gestion de patrimoine en 1997 où il a gravi les échelons en travaillant dans les domaines de l'analyse commerciale et stratégique, des relations avec les investisseurs et des finances. Après avoir été nommé chef des services financiers d'IG Gestion de patrimoine en 2012, il a également été nommé chef des services financiers de Mackenzie en 2013, puis chef des services financiers de la Société financière IGM en 2018.

« Son étroite association avec Mackenzie au cours des 20 dernières années, notamment à titre de chef des services financiers et de membre du Comité d'exploitation de Mackenzie au cours des huit dernières années, lui a permis d'acquérir une profonde connaissance de l'entreprise, de sa stratégie et de ses moteurs de croissance, a déclaré M. O'Sullivan. En tant que chef des services financiers, il a collaboré avec chacun des membres de l'équipe de direction de Mackenzie, et il est reconnu pour sa connaissance du secteur, son souci de l'excellence opérationnelle et sa détermination à faire croître l'entreprise. Je suis impatient de voir ce qu'il accomplira en tant que chef de la direction. »

« Je suis très honoré de prendre la relève de Barry, qui a réussi comme dirigeant à augmenter les capacités de gestion d'actif de Mackenzie et permis à la société de consolider une position enviable au sein du marché, a déclaré M. Gould. Je suis impatient de poursuivre dans cette voie et de renforcer les capacités d'investissement, le réseau de distribution et la portée mondiale de Mackenzie. »

Keith Potter remplacera Luke Gould au poste de chef des finances de la Société financière IGM à compter du 1er juillet 2022. M. Potter est entré au service d'IG Gestion de patrimoine en 1994 où il a acquis une expérience diversifiée dans les domaines de l'audit interne, des initiatives stratégiques, de la planification des placements stratégiques, des produits et de la trésorerie, avant d'être nommé vice-président principal et trésorier, Société financière IGM, en 2014. Cette nomination permettra une transition en douceur à la fonction de chef des services financiers, étant donné l'expérience de M. Potter dans des postes de haute direction selon l'approche établie par M. Gould. M. Potter a une connaissance approfondie de nos activités et des opérations financières de nos sociétés, en plus d'une vaste expérience des marchés financiers.

Kelly Hepher se joindra à la Société financière IGM à titre de cheffe de la gestion des risques à compter du 1er avril 2022. Mme Hepher travaillait auparavant à Canada Vie où elle a acquis plus de 20 ans d'expérience, notamment dans les domaines de la gestion des risques d'entreprise et opérationnels, de la planification stratégique et des projets spéciaux. Plus récemment, elle occupait le poste de vice-présidente principale et cheffe de la gestion des risques, Canada à Great-West Lifeco, où elle était responsable de la gestion des risques pour l'ensemble du secteur d'exploitation canadien. En plus de diriger le programme de gestion des risques d'entreprise d'IGM, Mme Hepher sera responsable du développement durable de l'entreprise et elle assumera une responsabilité administrative pour la fonction d'audit interne de la société qui relevait auparavant de Luke Gould.

Parallèlement aux changements à la direction de Mackenzie, la société a annoncé une nomination connexe, qui met à profit la force de la société tout en poursuivant la rationalisation de ses activités.

Kristi Ashcroft assumera des fonctions élargies à titre de vice-présidente exécutive, Produits et Solutions à Placements Mackenzie à compter du 7 mars 2022. Mme Ashcroft est entrée au service de Mackenzie en 2015 à titre de vice-présidente, directrice principale des placements - Titres à revenu fixe, et elle a été promue au poste de vice-présidente principale, cheffe des produits en 2019. Avant cela, elle avait occupé des postes de direction au sein d'une grande banque d'investissement aux États-Unis. Dans ses nouvelles fonctions, Mme Ashcroft sera responsable de tous les produits et services offerts par Mackenzie, incluant les fonds négociés en bourse, les placements non traditionnels et les produits de retraite.

« Je suis ravi de ces nominations et de ce qu'elles signifient pour la Société financière IGM, a conclu M. O'Sullivan. Ces nominations témoignent de la profondeur et de la qualité de la direction de nos sociétés et de l'importance accordée à la planification de la relève. Je me réjouis à l'idée de ce que ces personnes pourront accomplir en relevant ces nouveaux défis. »

À propos de la Société financière IGM

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'approximativement 271 milliards de dollars au 31 janvier 2022. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM fait partie du groupe d'entreprises de Power Corporation du Canada.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles d'IGM. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre les attentes et les projets actuels de la direction, et ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Ces déclarations peuvent comprendre, sans s'y restreindre, des déclarations concernant les changements prévus à la direction et le moment où ils interviendront, ainsi que les performances attendues de l'équipe de direction d'IGM.

Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Bien qu'IGM considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose actuellement la direction, elles pourraient se révéler inexactes.

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisés.

Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté d'IGM et de ses filiales dans bien des cas, touchent les opérations, le rendement et les résultats d'IGM et de ses filiales ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou les conséquences imprévues de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement et des changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques d'exploitation et liés à la réputation, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, des éclosions de maladies ou des pandémies (comme la COVID-19), de la capacité d'IGM à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance, les capacités d'IGM et de ses filiales à réussir la transition vers une nouvelle direction ainsi que du succès obtenu par IGM et ses filiales pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives d'IGM. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

À moins que la loi en vigueur au Canada ne l'exige expressément, IGM n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes associés aux activités d'IGM et des facteurs et hypothèses significatifs sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, se reporter aux documents d'information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et sont accessibles à l'adresse www.sedar.com.

