Jeff Carney prend sa retraite à titre de président et chef de la direction de la Société financière IGM et d'IG Gestion de patrimoine

James O'Sullivan est nommé président et chef de la direction de la Société financière IGM

Damon Murchison est nommé président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine

WINNIPEG, MB, le 14 sept. 2020 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (TSX: IGM) a annoncé aujourd'hui des changements à la haute direction qui assureront la continuité opérationnelle et stratégique de la Société et la placeront dans une meilleure position pour croître.

Jeff Carney prend sa retraite à titre de président et chef de la direction de la Société financière IGM et d'IG Gestion de patrimoine pour des raisons de santé. James O'Sullivan, anciennement chef de groupe, Réseau canadien à la Banque Scotia, a été nommé président et chef de la direction de la Société financière IGM. Damon Murchison, actuellement vice-président exécutif et chef de la distribution au détail de Placements Mackenzie, a été nommé président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. Ces changements entrent en vigueur dès maintenant.

M. O'Sullivan est un dirigeant financier d'expérience qui a assumé au cours de sa carrière des rôles de haut dirigeant dans la gestion du patrimoine et la gestion d'actifs, les services bancaires d'investissement, les fusions et acquisitions et la finance. Il se joint à la Société financière IGM après une carrière de 30 ans à la Banque Scotia où, dans son plus récent rôle, il était responsable des services bancaires commerciaux et de détail au Canada et des activités de gestion d'actifs et de gestion du patrimoine à l'échelle mondiale.

« Nous sommes ravis d'accueillir James O'Sullivan, un expert hautement respecté de l'industrie qui possède une grande expérience de tous les aspects des services financiers, à titre de chef de la direction dédié de la Société financière IGM, a déclaré Jeffrey Orr, président du conseil de la Société financière IGM. Le conseil croit fermement qu'il possède les connaissances et l'expérience nécessaires pour faire progresser IGM tandis qu'elle poursuit sa stratégie de création de valeur. »

« Je suis très heureux de me joindre à la Société financière IGM et de poursuivre ses stratégies efficaces et sa lancée commerciale, a affirmé M. O'Sullivan. Je suis impatient de travailler avec l'équipe de hauts dirigeants talentueux d'IGM pour continuer de tirer parti des récents succès des sociétés opérationnelles et de renforcer les capacités du groupe. »

Durant son mandat, M. Carney a mené pour IG Gestion de patrimoine une stratégie centrée sur le client qui a amélioré la position concurrentielle de la Société et rétabli la position de Mackenzie comme l'un des chefs de file de l'industrie. Il a aussi mis en place une approche plus intégrée afin de créer de la valeur pour les actionnaires dans les entreprises d'IGM en misant sur l'efficacité opérationnelle, la technologie et d'autres initiatives qui placent la Société en bonne position pour prospérer à long terme. M. Carney continuera de jouer un rôle de conseiller pour les entreprises d'IGM.

« Les sept dernières années comptent parmi les plus gratifiantes de ma carrière, et je suis fier de ce que j'ai accompli pour nos clients, nos conseillers, nos employés et nos actionnaires, a confié M. Carney. C'est un honneur pour moi d'avoir dirigé les entreprises d'IGM et d'avoir travaillé avec une équipe remarquable qui a produit des résultats exceptionnels. J'ai reçu un diagnostic de la maladie d'Alzheimer au stade précoce, et bien que cette décision soit difficile, quitter mes fonctions à ce moment-ci est la bonne chose à faire tant pour ma famille que pour la Société. Je sais que je laisse la direction d'IGM entre de très bonnes mains, et j'ai grandement confiance en l'avenir de la Société. »

« Pendant plus de 30 ans dans l'industrie au Canada et aux États-Unis et 7 ans à la direction d'entreprises d'IGM, Jeff Carney a été un agent de changement mettant toujours l'accent sur le service aux clients, a ajouté M. Orr. Sous sa direction visionnaire, les entreprises d'IGM sont devenues plus fortes et mieux alignées sur leurs forces et leurs objectifs fondamentaux. Jeff a aussi augmenté la portée et la diversité de la Société grâce à une expansion dans les marchés internationaux et le secteur de la technologie financière. Au nom du conseil et de toute l'équipe d'IGM, nous souhaitons nos meilleurs vœux à Jeff et à sa famille. Nous sommes profondément reconnaissants à Jeff de ses contributions. »

M. Murchison apporte 25 années d'expérience en direction de services financiers dans son nouveau rôle à IG Gestion de patrimoine, dont les 6 dernières années passées à Mackenzie, où il était responsable du développement et de la direction de l'organisation de vente au détail la plus performante de l'entreprise. Sa compréhension approfondie des services financiers axés sur les conseillers au Canada contribuera à améliorer et à élargir l'offre de services de planification financière de premier plan d'IG Gestion de patrimoine.

« L'expérience approfondie de Damon Murchison des multiples modèles de services financiers et son excellente connaissance du milieu et de la concurrence seront essentielles au développement des affaires d'IG Gestion de patrimoine, ajouté M. Orr. Grâce à son leadership à titre de chef de la direction dédié, IG Gestion de patrimoine continuera de croître, d'étendre sa portée, de renforcer ses capacités de planification financière pour les clients actuels et d'acquérir de nouveaux clients à valeur élevée dans un environnement d'exploitation dynamique. »

« Je suis ravi de diriger IG Gestion de patrimoine dans sa prochaine phase de croissance, s'est enthousiasmé M. Murchison. J'ai très hâte de travailler en étroite collaboration avec sa talentueuse équipe et de mettre mon expérience à profit pour contribuer à élargir l'offre de services de planification financière pour les clients d'IG Gestion de patrimoine. »

Mark Kinzel, actuellement vice-président exécutif, Services financiers d'IG Gestion de patrimoine, en a été nommé vice-président du conseil. Il travaillera en étroite collaboration avec M. Murchison et continuera d'assurer un solide leadership et de mettre à profit ses grandes connaissances comme responsable du réseau de conseillers d'IG Gestion de patrimoine.

Ces changements viennent compléter la solide équipe de direction déjà en place à IGM, qui comprend Barry McInerney, président et chef de la direction de Placements Mackenzie, et Chris Reynolds, président et chef de la direction d'Investment Planning Counsel (IPC). Les biographies des dirigeants d'IGM peuvent être consultées ici : https://www.igmfinancial.com/fr/profil-de-la-societe/haute-direction

Dans le cadre de ces changements, James O'Sullivan remplacera Jeff Carney à titre d'administrateur de la Société financière IGM.

À propos de la Société financière IGM

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, et gère un actif total d'approximativement 173 milliards de dollars. Elle fournit une vaste gamme de services de planification financière et de placement afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.

MEMBRE DU GROUPE DE SOCIÉTÉS DE POWER CORPORATION

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles de la Société financière IGM. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre les attentes et les projets actuels de la direction, et ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.

Ces déclarations peuvent comprendre, sans s'y restreindre, des déclarations concernant le fait que M. Carney continue de jouer un rôle de conseiller; les capacités respectives de M. O'Sullivan et de M. Murchison à tirer parti des récents succès et à influencer et améliorer les activités d'IGM à l'avenir; l'amélioration et l'élargissement de l'offre de services de planification financière pour les clients d'IG Gestion de patrimoine; la capacité d'IG Gestion de patrimoine à croître, à étendre sa portée, à renforcer ses capacités de planification financière pour les clients actuels et à acquérir de nouveaux clients à valeur élevée sous la direction de M. Murchison; et le fait que M. Kinzel continuera d'assurer un solide leadership et de mettre à profit ses grandes connaissances comme responsable du réseau de conseillers d'IG Gestion de patrimoine.

Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose actuellement la direction, elles pourraient se révéler inexactes.

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisés.

Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales dans bien des cas, touchent les opérations, le rendement et les résultats de la Société et de ses filiales ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou les conséquences imprévues de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement et des changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques d'exploitation et liés à la réputation, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, des éclosions de maladies ou des pandémies (comme la COVID-19), de la capacité de la Société à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance ainsi que du succès obtenu par la Société et ses filiales pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

À moins que la loi en vigueur au Canada ne l'exige expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes associés aux activités de la Société et des facteurs et hypothèses significatifs sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, se reporter aux documents d'information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et sont accessibles à l'adresse www.sedar.com.

SOURCE La Société financière IGM Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : Court Elliott, 647-938-3548, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Keith Potter, 204-955-2404, [email protected]

