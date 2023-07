LA SOCIÉTÉ FERROVIAIRE QC RAIL ANALYSE LE RAPPORT SUR LA PHASE I DE L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ TECHNICO-ÉCONOMIQUE

BAIE-COMEAU, QC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - La Société ferroviaire Qc Rail a reçu le rapport des experts qu'elle a mandatés pour réaliser la phase I de l'étude de faisabilité technico-économique d'un projet de lien ferroviaire entre Baie-Comeau et Dolbeau-Mistassini.

Cette première phase a été réalisée par un consortium formé de SNC-Lavalin et de Norda-Stelo. La firme Systra Canada a été mandatée comme gestionnaire de projet afin de représenter la Société auprès du consortium. Les professionnels ont privilégié une approche de développement durable et de collaboration et tenu des consultations ciblées auprès de diverses parties prenantes, dont des communautés des Premières Nations. Ces échanges ont permis d'acquérir des données sur le territoire et d'en caractériser les contraintes physiques, sociales et environnementales. Par la suite, des analyses comparatives ont été effectuées dans le but de déterminer un corridor possible. Un scénario de référence de même qu'un concept et un plan d'exploitation ont été élaborés en vue d'évaluer les coûts d'immobilisation et d'exploitation et de documenter le niveau de rentabilité potentiel du projet, et ce, en fonction de certains modèles d'affaires.

Au terme d'un examen rigoureux et approfondi de ce rapport, une décision sera prise quant à l'amorce de la seconde phase de l'étude. Le cas échéant, celle-ci devrait permettre entre autres d'acquérir des données supplémentaires (géotechniques, environnementales, etc.) et de documenter davantage les caractéristiques ainsi que les conditions de faisabilité technique et financière du projet.

À propos de la Société ferroviaire Qc Rail

La mission de la Société est de mener à bien la réalisation d'une étude de faisabilité technico-économique afin de vérifier l'opportunité de construire un lien ferroviaire, d'une longueur de 370 kilomètres, qui pourrait relier les infrastructures portuaires en eaux profondes de Baie-Comeau et le réseau de chemin de fer nord-américain en service à Dolbeau-Mistassini.

SOURCE Qc Rail

Renseignements: Marcel Furlong, président, Société ferroviaire Qc Rail SEC inc., [email protected]