La station constitue un ajout important au réseau de transport en commun de Montréal, et elle deviendra une plaque tournante essentielle pour le REM de 67 kilomètres, un projet pour lequel Aecon joue également un rôle clé dans la mise en œuvre à l'heure actuelle. Une fois qu'elle sera terminée, il faudra environ 25 minutes pour se rendre de la station au centre-ville, et le service sera encore plus rapide et plus fréquent toute la journée.

La portée des travaux comprend la construction, la gestion de projet et la mise en service de la coquille de la station et des bâtiments connexes afin de permettre aux équipes du projet parallèle du REM d'accéder au site et de terminer les installations d'équipement pour que les activités puissent commencer. Les travaux de construction commenceront au deuxième trimestre de 2022.

« Le REM améliorera la mobilité et reliera les collectivités de la grande région de Montréal grâce à un réseau de transport en commun plus rapide et plus durable, et nous avons hâte de travailler avec ADM et notre partenaire pour réaliser ce projet de classe mondiale, a déclaré Jean-Louis Servranckx, président et chef de la direction du Groupe Aecon Inc. Il renforce davantage notre présence au Québec, alors que nous continuons de saisir d'importantes occasions partout dans la province nous permettant de construire les infrastructures essentielles nécessaires pour répondre aux besoins des générations futures. »

Joignez-vous à notre équipe

Construisez et exploitez l'infrastructure de demain. Aecon recrute actuellement des employés pour un large éventail de rôles liés à la construction, à l'exploitation et aux services fonctionnels dans le cadre de projets transformateurs partout au Canada. En tant qu'employeur de premier choix, nous recrutons des personnes talentueuses et diversifiées pour bâtir ce qui compte et aider les générations futures à prospérer. Postulez dès aujourd'hui : aecon.com/carriere.

À propos d'Aecon

En tant que chef de file canadien de la construction et de l'aménagement d'infrastructures doté d'une expertise mondiale, le Groupe Aecon Inc. (TSX: ARE) met tout en œuvre pour devenir la plus importante entreprise canadienne d'infrastructure et est fier d'être désigné comme l'un des meilleurs employeurs au Canada. Son unité d'exploitation Construction permet à Aecon d'offrir à ses clients des secteurs privé et public des solutions intégrées sûres, rentables et durables dans les domaines de la construction civile, du transport urbain, de l'énergie nucléaire, des services d'utilités publiques et de l'industriel, de même que, par l'intermédiaire de son unité d'exploitation Concessions, des services de gestion, d'élaboration de projet, de financement et de placement. Joignez-vous à notre communauté virtuelle sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram @AeconGroup.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

L'information présentée dans le présent communiqué comporte certains énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les données actuellement disponibles par rapport à la concurrence, la situation financière, la conjoncture économique et les plans d'exploitation, mais sont assujettis à certains risques et à certaines incertitudes. En plus des événements sur lesquels Aecon n'a aucune influence, certains facteurs pourraient faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels ou futurs d'Aecon diffèrent de ceux qui sont avancés ou sous-entendus dans les présentes, comme il est expliqué à la section 13 sur les facteurs de risque du rapport de gestion déposé le 1er mars 2022. Les énoncés prospectifs ne sont valides qu'à la date à laquelle ils sont formulés et, à moins que les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, Aecon n'assume aucune obligation pour ce qui est de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour tout autre motif, sauf si les lois en vigueur l'exigent.

SOURCE Aecon Group Inc.

Renseignements: Adam Borgatti, Vice-président principal, Expansion de l'entreprise et Relations avec les investisseurs, 416 297-2610, [email protected]; Nicole Court, Vice-présidente, Affaires publiques, 647 484-1477, [email protected]