La Société des musées du Québec et la Caisse d'économie solidaire Desjardins, partenaires de la transition socioécologique dans le secteur muséal

MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - Animées par des valeurs de solidarité et désireuses de soutenir les actions structurantes des institutions muséales d'ici, la Société des musées du Québec (SMQ) et la Caisse d'économie solidaire Desjardins entament un nouveau partenariat qui vise à reconnaître les initiatives et les pratiques innovantes en développement durable dans les musées du Québec.

Cette démarche commune d'engagement pour la transition socioécologique témoigne de la volonté des deux organisations associatives de reconnaître l'importance des actions menées au sein du réseau muséal en matière de durabilité et de souligner le rôle des musées comme acteurs de changement.

Ainsi, la Société des musées du Québec est heureuse d'annoncer la création du Prix Caisse d'économie solidaire Desjardins de transition socioécologique qui sera remis lors du congrès annuel de la communauté muséale du Québec au cours des 3 prochaines années. Ce prix, qui se décline en 2 volets (volet organisationnel et volet fonctions muséales), vise à souligner l'apport des pratiques muséales en transition socioécologique.

La première édition de remise du prix aura lieu lors du prochain colloque de la SMQ qui se tiendra à Trois-Rivières les 8 et 9 octobre 2024. Les modalités de participation et les critères d'évaluation seront disponibles sur le site web de la SMQ. Les institutions muséales membres en règle de la SMQ seront invitées à déposer leur candidature dans l'un ou l'autre des volets :

Volet 1 : initiatives et pratiques organisationnelles innovantes

Volet 2 : initiatives et pratiques innovantes au sein des fonctions muséales (collection, exposition, médiation et éducation).

Le nom des récipiendaires sera dévoilé après la tenue du cocktail Solidaire, offert par la Caisse d'économie solidaire Desjardins, le 9 octobre prochain au Centre de congrès CECI de Trois-Rivières dans le cadre de la remise des Prix SMQ.

La Société des musées du Québec tient à remercier chaleureusement la Caisse d'économie solidaire Desjardins pour son soutien au rayonnement du réseau muséal du Québec et son engagement pour un monde meilleur. Ce partenariat unique sera l'occasion de faire reconnaître les musées comme des acteurs inspirants de la durabilité.

Caisse d'économie solidaire Desjardins

Reconnue pour son expertise en financement d'entreprises collectives (coopératives, OBNL et associations), la Caisse d'économie solidaire Desjardins compte 4000 membres entreprises dont 547 dans le réseau culturel.

Prix SMQ

Les Prix SMQ visent à reconnaître, stimuler et récompenser l'excellence de la pratique muséale au Québec. Ils mettent à l'honneur les réalisations de ses membres qui ont contribué, de façon significative, à l'avancement de la muséologie québécoise.

