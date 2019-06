La Société des alcools du Québec (SAQ) annonce un résultat net de 1,146 G$ pour l'exercice 2018-2019

MONTRÉAL, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - La SAQ a conclu son exercice 2018-2019 le 30 mars 2019 avec un résultat net de 1,146 G$, une progression de 2,9 % par rapport à l'exercice précédent. Ses ventes ont atteint 3,294 G$, une croissance de 1,3 % comparativement à 2017-2018.

Rapport annuel 2018-2019 SAQ

Un dividende de 1,146 G$ remis au gouvernement du Québec au bénéfice des Québécois

Le dividende surpasse de 32,2 M$ (+2,9 %) celui de l'exercice financier précédent.

Les revenus gouvernementaux ont atteint 2,234 G$, en hausse de 42,6 M$

(+1,9 %), dont 1,803 G$ est destiné au Trésor québécois et 430,7 M$ au gouvernement fédéral.

Pour une septième année consécutive, la SAQ a remis plus de 1 G$ en dividende au gouvernement du Québec.

Des ventes en hausse

Les ventes des réseaux de vente et de distribution ont atteint 3,294 G$, une augmentation de 42,2 M$ (+1,3 %).

Les ventes en volume se sont établies à 208,7 millions de litres, une légère diminution de 1,6 million de litres (-0,8 %).

Le réseau des succursales et des centres spécialisés a réalisé des ventes de 2,947 G$, une hausse de 38 M$ (+1,3 %) et ce, malgré 10 jours de grève.

Les ventes en volume correspondantes se sont établies à 167 millions de litres, une diminution de 2 millions de litres (- 1,2 %).

Les ventes effectuées auprès des grossistes-épiciers ont progressé de 4,2 M$ pour s'établir à 346,9 M$ (+1,2 %).

Les ventes en volume de ce réseau se sont accrues de 0,4 million de litres pour s'établir à 41,7 millions de litres (+1 %).

Ces augmentations des ventes ont été réalisées en dépit d'une semaine de moins d'opération, pour un total de 52, et de l'absence de la fête de Pâques dans l'exercice 2018-2019.

Amélioration de la performance de la SAQ

Exprimé en fonction des ventes, le ratio des charges nettes a affiché un taux amélioré de 15,9 % comparativement à 16,6 % pour l'exercice 2017-2018.

Les charges nettes ont atteint 524,9 M$, une diminution de 14,3 M$ (-2,7 %) par rapport à l'exercice précédent.

Ce résultat démontre la poursuite des efforts d'optimisation de la SAQ, et ce, tout en continuant d'offrir un service-conseil des plus appréciés par la clientèle.

Diversité de l'offre

La SAQ est reconnue pour la diversité, la qualité et l'accessibilité des vins et des spiritueux qu'elle commercialise. En 2018-2019, l'entreprise a proposé à sa clientèle un éventail de 14 350 produits en provenance de 81 pays tout en renouvelant près de 20 % de son offre. À cette gamme de produits s'ajoutent les quelque 20 000 produits importés grâce au service de commandes privées. C'est également avec beaucoup de fierté que la SAQ a proposé à sa clientèle plus de 650 produits québécois, dont 40 nouveaux spiritueux, dans le dernier exercice financier.

Produits bios

Parce qu'elle s'est donné l'objectif de promouvoir les produits écoresponsables et parce que l'intérêt de ses clients à leur égard ne cesse de croître, la SAQ a, encore cette année, continué d'augmenter son offre de vins et de spiritueux bios. Ce sont ainsi 1 286 produits écoresponsables qui ont été offerts à la clientèle, une augmentation de 11,2 % depuis le dernier exercice financier. Les ventes en litres de cette catégorie de produits ont bondi de 10,7 % pour représenter maintenant 3,3 % des ventes en litres effectuées à la SAQ.

Satisfaction de la clientèle

En 2018-2019, plus de 225 000 clients de la SAQ se sont prononcés sur l'expérience d'achat qui leur était proposée en succursale et 93 % d'entre eux s'en sont dits satisfaits. Ce taux de satisfaction n'est pas étranger à l'excellent travail de ses employés en succursale ainsi qu'aux efforts que met la SAQ à offrir de la formation continue. Le prix de vente étant l'un des piliers de la satisfaction de la clientèle, la SAQ a posé plusieurs gestes au cours des dernières années lui permettant, encore une fois, de se trouver au sommet du classement du Canadian Association of Liquor Jurisdictions (CALJ). Ce classement fait état annuellement de la compétitivité des prix des vins et des spiritueux entre les différentes provinces canadiennes.

Responsabilité sociétale

Pour une 9e année consécutive, la SAQ embrassait la cause de l'aide alimentaire. Grâce à la participation de son personnel et à la générosité de ses clients, la SAQ est fière d'avoir remis aux banques alimentaires du Québec (BAQ) un montant record de 1,23 M$ en 2018-2019. De plus, par l'entremise de son programme de dons et de commandites, la SAQ a investi cette année plus de 5 M$ auprès de 246 organismes et d'une soixantaine de festivals et d'événements au Québec.

Nouveau contrat de travail avec les membres du SEMB

La convention collective avec les membres du Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux (SEMB) a officiellement été signée le 30 avril. Ce nouveau contrat de travail présente des bénéfices pour les employés, pour la SAQ et permettra de bonifier encore le service aux clients. Rappelons que le 22 février 2019, les membres du SEMB ont entériné à 93 % l'entente de principe qui était intervenue le 1er décembre 2018.

Reconnaissance pour la SAQ

M me Catherine Dagenais , présidente et chef de la direction de la SAQ, s'est vue attribuer par la Revue du vin de France (RVF) la première place du palmarès 2018 des « 200 personnalités du vin » ex aequo avec le président de la République française, M. Emmanuel Macron.

rang dans le palmarès WOW des « détaillants offrant la meilleure expérience en magasin » sur un total de 200 commerces alors qu'elle occupait la 5 place en 2017. Dans cette même étude, menée par Léger, la SAQ a obtenu la 1 position en matière de commerce spécialisé. Le programme SAQ Inspire continu d'être remarqué par l'industrie, et ce, même à l'international. En effet, la revue StateWays Control State a accordé le prix Best Technology Innovation à la SAQ. L'expertise de la SAQ dans ce domaine a aussi été soulignée dans le magazine L'actualité ainsi que dans les sites itbusiness.ca et itworldcanada.com.

Création de la SQDC

Au cours du dernier exercice financier, la SAQ s'est vue confier un défi de taille, celui de mettre sur pied la Société québécoise du cannabis (SQDC) dans un délai serré. La SAQ s'est donc investie, à la demande du gouvernement du Québec, dans la négociation pour l'approvisionnement en cannabis, dans l'implantation d'un réseau de vente au détail, dont un site transactionnel, ainsi que dans l'embauche et la formation de centaines d'employés. Le 17 octobre 2018, la SQDC a débuté ses opérations dans le respect de sa mission, soit d'assurer la vente du cannabis dans une perspective de protection de la santé, afin d'intégrer les consommateurs au marché licite du cannabis et de les y maintenir, sans en favoriser la consommation.

Le Rapport annuel 2018-2019 est disponible dès maintenant dans SAQ.com.

