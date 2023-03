La Société de transport du Saguenay est heureuse de soutenir Letenda pour la tenue du premier essai terrain de l'Electrip

SAGUENAY, QC, le 20 mars 2023 /CNW/ - La Société de transport du Saguenay est heureuse d'annoncer la tenue du premier essai terrain de l'Electrip, un autobus 100 % électrique conçu au Québec, ici même à Saguenay.

La STS qui collabore depuis plusieurs années avec l'entreprise Letenda a la chance de participer au premier essai terrain de l'Electrip qui se déroule depuis le 13 mars dernier. Pendant 4 semaines, des membres de l'équipe de Letenda et des employés de la STS expérimenteront plusieurs aspects de l'autobus à zéro émission.

« Cet essai terrain vise à évaluer notre autobus zéro émission de 30 pieds de longueur, spécialement conçu pour le transport collectif en conditions de circulation. Cette dimension d'autobus offre un fort potentiel pour les villes de la taille de Saguenay. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur l'expérience opérationnelle de l'équipe de la STS pour cet essai terrain. Voilà un excellent exemple de collaboration qui profite à nos deux organisations dans le cadre de nos objectifs d'électrification des transports » a mentionné M. Jonathan Beaulieu, Cofondateur et Vice-Président Programmes chez Letenda.

À compter du 24 mars, les citoyens pourront apercevoir l'Electrip circuler dans les rues de Saguenay. Les personnes intéressées à voir le véhicule de plus près pourront le faire aux dates suivantes :

Le 21 mars, de 14 h à 15 h à la Station UQAC

Le 21 mars, de 15 h 30 à 16 h 30 au Terminus de Chicoutimi

Le 22 mars, de 15 h à 16 h 30 au Terminus de La Baie

Le 23 mars, de 15 h à 16 h 30 au Terminus de Jonquière

L'électrification des transports fait partie des grands chantiers sur lesquels travaille la STS depuis plusieurs mois. Les changements liés à l'électrification sont nombreux et touchent plusieurs aspects de l'organisation. En effet, à partir de 2024, tous les nouveaux véhicules qu'acquerra la STS seront à propulsion 100 % électrique, cela implique de repenser les infrastructures, de former les équipes, de planifier l'autonomie des véhicules et bien plus encore.

« Pour la Société de transport du Saguenay, accueillir l'Electrip dans nos installations est un premier contact pour nos équipes avec un véhicule entièrement électrique. Cela nous permettra d'évaluer l'impact d'une nouvelle technologie sur nos services d'entretien à l'exploitation. Avec cet essai terrain, la STS entame concrètement sa route vers l'électrification. Nous sommes fiers de contribuer à soutenir le développement d'une entreprise pour qui la lutte contre le changement climatique passe par une mobilité pratique, non polluante et respectueuse de l'environnement » a souligné M. Claude Bouchard, président de la STS.

Du côté de la Ville de Saguenay, la mairesse Mme Julie Dufour a mentionné : « Aujourd'hui, nous avons une belle preuve que lorsque les divers partenaires travaillent tous ensembles que l'on peut arriver à quelque chose de concret. Letenda travaille avec des partenaires d'ici, bien de chez nous, tels que Proco et Rio Tinto. En somme, un produit québécois avec une touche saguenéenne. »

Le modèle Electrip proposé par Letenda est un autobus de neuf mètres (30 pieds) fait principalement d'aluminium et spécialement conçu pour assurer une haute efficacité énergétique.

M. Sébastien Ross, directeur exécutif des Opérations Atlantique pour Rio Tinto Aluminium, a mentionné : « Rio Tinto est fier de soutenir depuis le début Letenda dans le développement d'une nouvelle génération d'autobus urbains à zéro émission en aluminium, qui contribuera à réduire l'empreinte environnementale du transport en commun au Québec. Nous sommes heureux d'accueillir l'Électrip dans notre région et d'avoir favorisé le maillage entre Letenda et des partenaires régionaux. »

À propos de Letenda

Letenda est une entreprise québécoise manufacturière d'autobus à zéro émission fondée en 2016 et propulsée par ses valeurs de développement durable, d'innovation et par son esprit collaboratif. Letenda travaille de concert avec tous les acteurs de l'industrie afin de mettre sur pied une entreprise durable et un produit adapté aux besoins des opérateurs et des passagers. L'autobus Electrip de Letenda innove par son efficacité énergétique supérieure, sa géométrie unique spécialement développée pour une propulsion électrique et son concept manufacturier inspiré de l'industrie aéronautique.

À propos de la STS

La Société de transport du Saguenay a comme mission d'offrir des services efficaces de transport urbain et adapté aux clients de Saguenay en assurant une saine utilisation des ressources disponibles. Elle dessert une population de plus de 147 000 personnes et parcourt annuellement près de 5 000 000 km sur un très vaste territoire de 1 280 km2.

