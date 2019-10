La société de protection des animaux d'Oakville et de Milton établit un partenariat avec ROYAL CANIN(MD)

Veiller à ce que les chats et les chiens du refuge reçoivent un apport nutritionnel optimal.

PUSLINCH, ON, le 15 oct. 2019 /CNW/ - ROYAL CANINMD Canada - un leader mondial de produits nutritionnels et de santé adaptés sur mesure pour chiens et chats - a annoncé aujourd'hui son partenariat avec la société de protection des animaux d'Oakville et de Milton (OMHS). Cette relation importante signifie que l'OMHS aura accès à la gamme complète de formules professionnelles de ROYAL CANIN, assurant ainsi que les besoins nutritionnels des chats et chiens du refuge sont comblés au même niveau de qualité élevé que les soins qu'ils reçoivent.

Le partenariat comprend également un élément de financement par l'entremise de la vente au détail pour l'OMHS, qui lui permettra de générer des revenus importants pour le refuge. « Il s'agit d'un partenariat dont nous sommes incroyablement fiers », affirme Don MacIntosh, directeur du pilier professionnel chez ROYAL CANINMD Canada. « Les objectifs de l'OMHS correspondent étroitement à notre mission de créer un monde meilleur pour les animaux de compagnie. Travailler avec des groupes comme l'OMHS est très important pour nos communautés et il s'agit d'une responsabilité envers laquelle notre équipe est extrêmement passionnée. »

La société de protection des animaux d'Oakville et de Milton procède à plus de 500 adoptions d'animaux de compagnie par année, ce qui souligne le rôle important de ces organisations au sein de leur communauté. Cette relation avec l'OMHS est l'un des nombreux partenariats menés par ROYAL CANINMD à l'échelle nationale, offrant aux bénévoles et au personnel des connaissances continues sur la nutrition, ainsi que du soutien professionnel pour les aider à affronter les défis complexes auxquels ils font face chaque jour.

« Le travail que notre personnel et nos bénévoles effectuent chaque jour est essentiel pour les animaux dont nous prenons soin et notre partenariat avec ROYAL CANINMD nous permet d'offrir un apport nutritionnel optimal et du soutien à chacun d'eux », explique Rick Perciante, directeur administratif pour la société de protection des animaux d'Oakville et de Milton. « Je suis particulièrement enchanté de la façon dont ce partenariat correspond parfaitement à notre mission de protéger les animaux et de rendre leur vie meilleure, en plus d'unir les communautés qui en prennent soin à Oakville et Milton. »

Au sujet de Royal Canin

Royal Canin est un leader mondial de la nutrition santé basée sur la science pour chats et chiens. Fondée par le vétérinaire Jean Cathary en 1968, Royal Canin possède plus de 50 années d'expérience dans la création de solutions nutritionnelles précises. Passionnée par la création d'un monde meilleur pour les animaux de compagnie, Royal Canin collabore avec des équipes de nutritionnistes professionnels, d'éleveurs et de vétérinaires du monde entier, afin d'assurer que les chats et les chiens sont au cœur du processus d'innovation. Une filiale de Mars, Incorporated, Royal Canin offre une gamme de produits diversifiés et adaptés sur mesure aux demandes uniques liées à la taille, à l'âge, à la race, au mode de vie ou aux exigences thérapeutiques. Ces produits sont offerts dans les hôpitaux vétérinaires et les magasins spécialisés pour animaux partout au Canada.

Pour de plus amples renseignements, visitez-nous au www.royalcanin.ca, sur Instagram au www.instagram.com/royalcanincanada/ et sur Facebook au www.facebook.com/royalcanincanada/

Au sujet de la société de protection des animaux d'Oakville et de Milton

La société de protection des animaux d'Oakville et de Milton (OMHS) est dédiée à protéger les animaux, ainsi qu'à améliorer leur vie. De plus, celle-ci a comme objectif d'unir les communautés qui en prennent soin à Oakville et Milton, afin de créer un monde plus humain. Fondée en 1936, l'OMHS est une organisation caritative sans but lucratif indépendante qui offre des soins et un abri à environ 3 000 animaux abandonnés, errants, blessés et maltraités chaque année. L'OMHS dépend à 100 % de dons du public et de sociétés commanditaires, afin d'offrir des soins et du soutien aux animaux dont elle prend soin.

SOURCE Royal Canin

Renseignements: Personnes-ressources avec les médias : Dan Newman, Directeur des communications, Affaires scientifiques et commerciales, 519-820-6836 ; John Bugailiskis, Directeur, Marketing et communications, 905-845-1551, poste 140