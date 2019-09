La Société de leucémie et lymphome du Canada souligne le Mois de la sensibilisation aux cancers du sang en annonçant ses nouveaux partenariats de recherche

TORONTO, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) a donné le coup d'envoi au Mois de la sensibilisation aux cancers du sang et annoncé son intention d'investir plus de 4 millions de dollars dans des projets de recherche qui s'attaquent aux plus grands défis que présentent les cancers du sang.

« Nous voulons explorer toutes les avenues possibles pour trouver des remèdes, affirme Alicia Talarico, présidente de la SLLC. Nous avons pour objectif d'appuyer les scientifiques dont le travail contribuera à l'incroyable essor de la recherche sur les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des quelque 127 000 Canadiens touchés par un cancer du sang. »

La SLLC appuiera financièrement les travaux de scientifiques établis et de jeunes chercheurs partout au pays par l'entremise de son programme de financement de la recherche.

« En 2019, la SLLC financera 23 projets de pointe, précise Paul O'Connell, chef de la mobilisation médicale et scientifique de la SLLC. Ceux-ci explorent tous des idées potentiellement transformatrices susceptibles d'améliorer les résultats cliniques des patients atteints de cancers du sang. »

Les subventions de la SLLC offrent un financement qui contribue à l'avancement des recherches scientifiques visant à prévenir, à diagnostiquer et à traiter les cancers du sang.

Les nouveaux partenariats de recherche de la SLLC serviront à étudier divers aspects des cancers du sang, y compris des traitements de remplacement pour les patients qui présentent une résistance aux médicaments, des vaccins thérapeutiques et des façons d'atténuer l'impact à long terme de la chimiothérapie chez les enfants. Pour obtenir un résumé complet des projets de recherche financés par la SLLC, visitez sllcanada.org.

La SLLC finance la recherche sur le cancer depuis longtemps. Tout a commencé en 1955, lorsque cinq femmes de Toronto, préoccupées par le manque de recherches sur les cancers du sang, ont entrepris de recueillir des fonds.

Aujourd'hui, la SLLC est le principal organisme de santé bénévole sans but lucratif dont la mission consiste à trouver des remèdes contre tous les cancers du sang. Elle veille aussi à ce que les patients aient accès aux programmes, aux services, aux outils et aux ressources dont ils ont besoin pour mieux affronter chaque étape de leur combat contre le cancer.

Chaque année, plus de 24 000 Canadiens reçoivent un diagnostic de cancer du sang. À ce jour, la SLLC a investi plus de 40 millions de dollars dans la recherche pour mieux comprendre les causes sous-jacentes de la maladie, mettre au point de meilleurs traitements et sauver plus de vies.

Pour conclure le Mois de la sensibilisation aux cancers du sang, le 26 septembre, la SLLC animera une webdiffusion de recherche qui aidera les Canadiens à mieux comprendre les avancées en immunothérapie fondée sur les cellules CAR-T. Les cellules CAR-T sont actuellement utilisées pour traiter efficacement certains types de cancers du sang. Visitez sllcanada.org/webdiffusion pour vous inscrire.

À propos de la Société de leucémie et lymphome du Canada

La Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) est le plus grand organisme de santé bénévole canadien se consacrant au financement de la recherche sur les cancers du sang. La SLLC finance la recherche vitale sur les cancers du sang dans tout le pays et fournit sans frais de l'information et des services de soutien aux patients et aux proches aidants. Notre mission est de guérir la leucémie, le lymphome, la maladie de Hodgkin et le myélome, et d'améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille. Pour en savoir plus, visitez le site www.sllcanada.org.

Pour obtenir de l'information personnalisée sur la maladie, les traitements et les services de soutien, les patients peuvent communiquer avec notre personnel au 1-833-222-4884. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.

SOURCE La Société de leucémie et lymphome du Canada

Renseignements: Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Maja Begovic, Directrice, Marketing et communications, Maja.begovic@lls.org, 416-731-9338

Related Links

www.lls.org/canada