La Société de leucémie et lymphome du Canada bonifie son aide virtuelle et son programme de soutien par les pairs pour répondre à la demande et soulager la peur et l'anxiété chez les personnes touchées par un cancer du sang

TORONTO, le 1er sept. 2021 /CNW/ - La Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) - le plus grand organisme de santé du pays se consacrant au financement de la recherche sur tous les cancers du sang et un important organisme de financement de la recherche sur les cancers du sang au Canada - donne aujourd'hui le coup d'envoi au Mois de la sensibilisation aux cancers du sang. À cette occasion, elle annonce qu'elle bonifie ses services de soutien virtuels pour tenir compte de la situation actuelle et répondre aux besoins des personnes touchées par un cancer du sang.

Selon des études récentes, un diagnostic de cancer constitue une expérience traumatisante, et les personnes atteintes sont fréquemment sujettes à la peur, à l'anxiété, au stress, aux troubles du sommeil et au syndrome de stress post-traumatique. Dans le contexte pandémique, la SLLC met à profit les technologies pour que ces personnes se sentent, à chaque étape de leur parcours, mieux comprises, mieux soutenues, et plus proches des autres.

« La pandémie a été difficile pour notre communauté et a donné aux gens l'impression d'être seuls dans leur expérience du cancer du sang, affirme Alicia Talarico, présidente de la SLLC. Aujourd'hui, les Canadiens continuent de faire appel à nous, en plus grand nombre que jamais. »

Depuis mars 2020, la SLLC observe une hausse marquée de la demande dans trois grands domaines :

L'information sur les éclosions de COVID-19 et les vaccins

Le soutien par les pairs

Les services de soutien virtuels

Pour combler les besoins de la communauté des cancers du sang, l'organisme bonifie le programme de soutien par les pairs Premier contact, qui jumelle les personnes qui viennent de recevoir un diagnostic avec un pair bénévole ayant vécu l'expérience d'un cancer du sang. Ce programme est essentiel pour aider ces personnes à se sentir comprises, motivées et optimistes face à l'avenir.

De plus, la SLLC collabore activement avec des spécialistes des maladies infectieuses et des experts en soins contre le cancer afin de diffuser, dans son Centre de ressources sur la COVID-19, des informations précises et à jour sur les éclosions de COVID-19 et les vaccins. L'organisme a aussi mis sur pied des groupes de soutien virtuels afin que les Canadiens puissent participer aux rencontres en toute sécurité dans le confort de leur foyer, et ainsi se sentir moins seuls dans leur expérience du cancer du sang. Les personnes qui souhaitent s'inscrire à un de ces groupes peuvent communiquer avec le chef des services à la communauté de leur région.

« Alors que beaucoup d'organisations ont réduit la portée de leurs programmes et services, nous avons été en mesure non seulement de répondre aux besoins de notre communauté, mais aussi d'augmenter l'offre de services, se félicite Mme Talarico. Nous exhortons les Canadiens à utiliser nos services de soutien, qui sont offerts gratuitement aux personnes qui viennent de recevoir un diagnostic, qui vivent présentement avec un cancer du sang ou qui apprivoisent la vie après la maladie. »

La SLLC aide les Canadiens à chaque étape de leur expérience du cancer du sang en leur fournissant de l'information, des ressources et des programmes et services essentiels. À ce jour, l'organisme a investi plus de 40 millions de dollars dans la recherche sur les cancers du sang pour mieux en comprendre les causes sous-jacentes, mettre au point de meilleurs traitements et sauver plus de vies. Grâce à la recherche, les taux de survie de ceux qui reçoivent un diagnostic de cancer du sang ont doublé, triplé, voire quadruplé depuis 1960.

À propos de la Société de leucémie et lymphome du Canada

La Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) est le plus grand organisme de santé bénévole canadien se consacrant au financement de la recherche sur les cancers du sang. La SLLC finance la recherche vitale sur les cancers du sang dans tout le pays et fournit de l'information et des services de soutien gratuits aux personnes atteintes d'un cancer du sang et à leurs proches. Notre mission est de guérir la leucémie, le lymphome, la maladie de Hodgkin et le myélome, et d'améliorer la qualité de vie des Canadiens touchés par les cancers du sang.

Pour obtenir de l'information personnalisée sur la maladie, les traitements et les services de soutien, communiquez avec notre personnel au 1-833-222-4884. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram, et visitez le site cancersdusang.ca pour plus de renseignements.

SOURCE La Société de leucémie et lymphome du Canada

Renseignements: Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Maja Begovic, Directrice, Marketing et communications, [email protected], 416-731-9338

Liens connexes

www.lls.org/canada