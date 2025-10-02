La Société de la Vallée de l'Aluminium fait confiance à Rouillier, agence de communication pour différents mandats d'envergure

QUÉBEC, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Rouillier est fière d'annoncer qu'elle a été sélectionnée comme agence de communication principale de la Société de la Vallée de l'Aluminium (SVA). Ce partenariat marque le début d'une collaboration stratégique qui témoigne de la confiance accordée à Rouillier pour son expertise et sa compréhension du tissu industriel et économique québécois.

Faire rayonner les ambitions de la SVA

Depuis ses débuts, l'agence Rouillier a développé une expertise reconnue dans l'accompagnement d'organisations issues des secteurs minier, industriel et manufacturier.

Sa compréhension approfondie du B2B et des domaines spécialisés, soutenue par son savoir-faire stratégique, lui permettra de proposer des approches adaptées au contexte et aux ambitions de la SVA, contribuant ainsi à son rayonnement.

Ce nouveau partenariat marque le point de départ de plusieurs projets entre les deux entreprises.

Consolider son rôle de partenaire stratégique

En collaborant avec une institution comme la SVA, Rouillier réaffirme sa position de partenaire de choix auprès des organisations de premier plan et démontre sa capacité à valoriser des projets d'ampleur et à accompagner les acteurs économiques du Québec dans leurs ambitions.

« Accompagner des organisations B2B qui dynamisent le Québec est pour nous un privilège quotidien. Le partenariat avec la SVA nous permet de mettre notre passion et notre expertise au service de son rayonnement, tout en renforçant notre présence au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une région particulièrement active dans les secteurs nichés que nous desservons », indique Manon Rouillier, présidente et fondatrice de Rouillier, agence de communication.

À propos de Rouillier

Rouillier est une agence de communication spécialisée dans la stratégie, le design, l'événementiel et le marketing numérique. Expertes des secteurs minier, manufacturier et industriel, sa raison d'être fondamentale est de soutenir l'évolution réaliste de ses clients et de ses collaborateurs.

SOURCE Rouillier Stratégie Marketing

Contact média : Jade Vézina, Directrice des communications, [email protected], 418-719-7632