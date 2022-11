LA SOCIÉTÉ DE GÉRANCE DES FONDS FMOQ INC. ANNONCE L'AJOUT DE GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

MONTRÉAL, le 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - Société de gérance des Fonds FMOQ inc. (« la Société ») annonce l'ajout de deux gestionnaires de portefeuille au Fonds obligations canadiennes FMOQ.

Le ou vers le 7 novembre 2022, Nymbus Capital inc. s'ajoutera à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds obligations canadiennes FMOQ afin de gérer activement, tant quant à la durée qu'à la sélection de titres, une partie des actifs selon une approche quantitative combinant l'expertise de vétérans de l'industrie et l'intelligence machine, ce qui résultera en un portefeuille concentré de 30 à 60 titres.

Le ou vers le 7 novembre 2022, Société de gestion privée des Fonds FMOQ s'ajoutera également à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds obligations canadiennes FMOQ afin d'investir, un maximum de 10 % des actifs, dans des fonds négociés en Bourse indiciels. Société de gestion privée des Fonds FMOQ procédera également à la répartition des actifs entre les gestionnaires de portefeuille du Fonds obligations canadiennes FMOQ en fonction du potentiel relatif à chacun afin d'assurer une allocation d'actifs optimale pour la réalisation de l'objectif de placement du Fonds obligations canadiennes FMOQ.

L'objectif de placement du Fonds obligations canadiennes FMOQ demeure inchangé.

Ces changements s'inscrivent dans le cadre du processus de révision continu des mandats des gestionnaires de portefeuille de la Société.

Ces modifications seront intégrées dans l'amendement au prospectus simplifié des Fonds FMOQ, lequel sera déposé sur le site Internet SEDAR (www.sedar.com) ainsi que sur le site Internet Fonds FMOQ (www.fondsfmoq.com ) .

À propos de Société de gérance des Fonds FMOQ inc.

La Société a été créée en 2003 pour prendre en charge la gérance des Fonds FMOQ, qui incombait depuis 1997 à Les Fonds d'investissement FMOQ inc. (devenue Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc. en 2013). La Société agit à titre de gérant des Fonds FMOQ et décide des politiques de placement, choisit les gestionnaires, le fiduciaire et les autres fournisseurs de services des Fonds FMOQ, tout en effectuant la surveillance de l'administration et le suivi des résultats. De plus, elle voit à la tenue des dossiers des participants aux Fonds et des autres produits d'investissement distribués par Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc.

Renseignements: Martin Vallée, CFA, Vice-président Stratégie - Placement - Gestion privée, Gestionnaire de portefeuille, Tél. : 514 394-7196, poste 222, Courriel : [email protected]