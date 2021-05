La Société de gérance des Fonds FMOQ inc. annonce des changements de gestionnaires de portefeuille

MONTRÉAL, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - Société de gérance des Fonds FMOQ inc. (« FMOQ ») annonce aujourd'hui avoir mis fin au mandat de Gestion de portefeuille Triasima (« Triasima »), l'un des gestionnaires de portefeuille du Fonds de placement FMOQ, du Fonds omnibus FMOQ et du Fonds actions canadiennes FMOQ (les « Fonds ») et avoir nommé Société de gestion privée des Fonds FMOQ (« Gestion privée FMOQ ») en tant que l'un des gestionnaires de portefeuille du Fonds omnibus FMOQ et du Fonds actions canadiennes FMOQ.

Les actifs sous la gestion de Triasima dans le Fonds omnibus FMOQ et le Fonds actions canadiennes FMOQ seront répartis entre les gestionnaires de portefeuille actuels de ces Fonds, soit Corporation Fiera Capital et Jarislowsky Fraser Limitée ainsi que le nouveau gestionnaire de portefeuille Gestion privée FMOQ.

Les actifs sous la gestion de Triasima dans le Fonds de placement FMOQ seront divisés parmi les autres gestionnaires actuels de ce Fonds, soit Corporation Fiera Capital, Jarislowsky Fraser Limitée et Gestion Privée FMOQ.

L'objectif de placement de ces Fonds demeure inchangé. Ces changements s'inscrivent dans le cadre du processus continuel de révision des mandats des gestionnaires de portefeuille et prennent effet le ou vers le 19 mai 2021.

Ces modifications seront intégrées dans l'amendement au prospectus simplifié des Fonds FMOQ, lequel sera déposé sur le site Internet SEDAR (www.sedar.com) ainsi que sur le site Internet du FMOQ ( https://www.fondsfmoq.com ).

À propos de Société de gérance des Fonds FMOQ inc.

Créée en 2003 pour prendre en charge la gérance des Fonds FMOQ (laquelle incombait depuis 1997 à Les Fonds d'investissement FMOQ inc. [devenue Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc.]), elle agit à titre de gérant des Fonds FMOQ. La société décide des politiques de placement, choisit les gestionnaires, le fiduciaire et les autres fournisseurs de services des Fonds, tout en effectuant la surveillance de l'administration et le suivi des résultats. De plus, elle voit à la tenue des dossiers des participants aux Fonds et des autres produits d'investissement distribués par Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc.

SOURCE Fonds FMOQ

Renseignements: Martin Vallée, Gestionnaire de portefeuille, Responsable du suivi des gestionnaires, Tél. : 514 394-7196, poste 222, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.fondsfmoq.com/