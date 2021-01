La Société de développement crie (SDC) annonce un appel de propositions (AdP) pour l'Étude de faisabilité de la phase 1 des projets d'infrastructure de la Grande Alliance

NEMASKA, QC, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Société de développement crie, un organisme voué au développement économique et communautaire des Cris d'Eeyou Istchee, est fière d'annoncer l'ouverture du processus d'appel de propositions pour l'étude de faisabilité de la phase I de la Grande Alliance.

Annoncée le 17 février 2020, la Grande Alliance est un protocole d'entente de 30 ans signé entre la Nation crie d'Eeyou Istchee et le Gouvernement du Québec visant « le développement économique à long terme, équilibré et respectueux des valeurs autochtones du territoire Eeyou Istchee Baie-James ». Le PE établit une feuille de route pour le développement de l'infrastructure d'une manière qui cadre avec l'objectif de mettre de côté autant d'aires protégées que possible tout en concentrant les impacts des projets industriels le long de corridors qui auront été déterminés par la voie de l'engagement communautaire.

Le développement des infrastructures est un élément majeur de la Grande Alliance. En effet, le programme d'infrastructure prévoit la mise à niveau des principales infrastructures de transport sur le territoire, y compris l'installation d'un corridor ferroviaire longeant, autant que possible, la route Billy-Diamond jusqu'à Whapmagoostui, où un port en eau profonde fera l'objet d'un examen lors de la troisième et dernière phase.

La phase I du programme d'infrastructure comprend une étude de faisabilité des éléments suivants :

la mise à niveau des routes d'accès de la route Billy-Diamond aux communautés cries de Waskaganish , d' Eastmain et de Wemindji ;

, d' et de ; la mise à niveau de la route d'accès de la route du Nord à la communauté crie de Nemaska ;

; une voie ferrée longeant, autant que possible, la route Billy-Diamond à partir de la ville de Matagami jusqu'au km 257;

jusqu'au km 257; un retour en service de la ligne de chemin de fer de Grevet ( Lebel -sur-Quévillon) à Chapais ;

-sur-Quévillon) à ; des aires de transbordement le long des corridors ferroviaires de la route Billy-Diamond et du tronçon Grevet-Chapais, plus précisément une aire située au km 257.

L'étude de faisabilité de la phase I s'appuiera sur la mission de développement socio-économique durable de la Grande Alliance en intégrant des aspects de l'acceptabilité sociale et du développement durable dans son approche. En outre, l'étude appliquera les normes les plus élevées concernant la participation du public et visera à faire participer les acteurs locaux à la vision et à l'approche de conception conjointe des infrastructures proposées. Les communautés cries et les utilisateurs cris du territoire joueront un rôle clé tout au long du processus d'étude de faisabilité. Pour faciliter le processus, la SDC créera un réseau d'agents d'information communautaire de la Grande Alliance (AICGA) dans chacune des neuf communautés cries afin d'aider à la coordination de tous les travaux liés à l'étude.

L'étude de faisabilité devrait commencer dès le 1er avril 2021 et être terminée dans les douze mois qui suivent. Les entreprises intéressées à participer à l'AdP devraient communiquer par courriel avec la SDC avant le 29 janvier 2021 à 13h30 à l'adresse suivante : [email protected].

Renseignements: [email protected]