NEMASKA, QC, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Société de développement crie (SDC) est fière d'annoncer la conclusion de l'appel de propositions pour l'étude de faisabilité de la phase I du Protocole d'entente sur le Programme Cris-Québec de Développement durable d'infrastructures dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James. S'inscrivant dans une tradition de collaboration nation à nation fondée sur le respect mutuel, l'appel de propositions est le fruit des efforts conjoints de la Nation crie et de différents ministères du gouvernement du Québec. Tous les intervenants ont redoublé d'efforts pour assurer la crédibilité et la rigueur du processus par une variété de mesures, notamment l'anonymisation des soumissions pour assurer leur évaluation juste et impartiale.

La SDC est fière d'annoncer que le consortium Vision Eeyou Istchee a été sélectionné pour chapeauter l'étude de faisabilité. Composé de professionnels et de spécialistes issus d'entreprises bien connues de la région d'Eeyou Istchee Baie-James, soit Stantec, SYSTRA et Desfor, en collaboration avec KPMG, ce groupe possède une expertise de pointe du développement économique et de la conception ferroviaire et routière, ainsi qu'une expérience éprouvée des études sociales et environnementales qui aideront la SDC à évaluer les différents projets de la phase I de la Grande Alliance. À chaque étape du processus, Vision Eeyou Istchee s'assurera que les chasseurs, les pêcheurs et les piégeurs cris ainsi que les collectivités locales participent activement au processus et demeurent au cœur de ses préoccupations.

La SDC tient à remercier tous les soumissionnaires qui ont pris le temps de mettre sur pied une proposition dans le cadre de cette étude de faisabilité unique et innovante dans son désir d'engager de façon significative les communautés d'Eeyou Istchee dans la conception des infrastructures de transport dans leur région.

Les agents d'information communautaire de la Grande Alliance (AICGA) récemment embauchés au sein de plusieurs communautés cries et les représentants des communautés jamésiennes de la région collaboreront étroitement à l'étude de faisabilité.

Citations :

« Nous entamons un nouveau chapitre des relations entre les Premières Nations, qui définira comment nous planifions les infrastructures et tout projet de développement sur les territoires dont elles dépendent pour les années à venir. Cette étude de faisabilité est novatrice puisqu'elle consulte d'abord les communautés cries et les utilisateurs du territoire en vue de la planification des projets d'infrastructure, selon une approche visant un équilibre réel entre les activités traditionnelles et le développement. Signe indéniable et encourageant que les mentalités évoluent, trois des quatre soumissionnaires avaient mis sur pied des équipes comptant des membres des communautés cries locales. Le soumissionnaire retenu, le consortium Vision Eeyou Istchee, saisit parfaitement l'importance d'une vision façonnée par les membres de la communauté crie et les utilisateurs des terres. Nous entrevoyons avec enthousiasme notre collaboration avec ce nouveau partenaire pour imaginer un avenir meilleur pour Eeyou Istchee. »

Davey Bobbish, Président, Société de développement crie.

« Nous sommes très fiers et honorés de faire équipe avec la Société de développement crie (SDC) afin de contribuer à la vision de la Grande Alliance en matière de développement des communautés cries, d'interconnexion et de protection du territoire du Nord québécois. Cette étude, qui vise à améliorer la qualité de vie des communautés grâce à un réseau de transport élargi, sera réalisée dans le plus grand respect du territoire, du patrimoine cri et des pratiques de développement durable. »

Alessandro Cirella, directeur de projet, Consortium Vision Eeyou Istchee, composé des firmes Stantec, Desfor et SYSTRA, en collaboration avec KPMG.

SOURCE Société de développement crie

