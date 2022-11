LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT BERTONE ANNONCE LE LANCEMENT OFFICIEL DU GEORGES HENRI UN PROJET DE 73 CONDOMINIUMS AU CENTRE-VILLE DE BROSSARD

MONTRÉAL, le 11 nov. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec une grande fierté que la Société de développement Bertone annonce le lancement officiel de son prestigieux projet le Georges Henri, un projet architectural unique de huit étages de 73 unités qui verra le jour dans un quartier recherché, à vocation renouvelée, de Brossard.

Les futurs acheteurs auront l'opportunité de découvrir en primeur, dès le 12 novembre prochain, les plans de cette perle rare. Sur place, les acheteurs potentiels auront aussi l'occasion de réserver leur unité tout en bénéficiant d'un prix de lancement avantageux. Les personnes désireuses d'être présentes à cet événement doivent s'inscrire au préalable sur le site Web au georgeshenri.ca.

L'élégance au cœur du nouveau centre-ville de Brossard

Judicieusement érigé à la jonction des boulevards Taschereau et de Rome, à deux pas de la future gare Panama (REM), face à l'hôtel de ville du Vieux-Brossard, le Georges Henri offre une vie trépidante, à proximité de tous les services et divertissements. Sur le seuil du prochain centre-ville de Brossard, on retrouve des commerces de proximité tels que des épiceries du monde, des restaurants, des boutiques, des écoles et garderies, de nombreux parcs et tellement plus. Ce projet s'inscrit parfaitement dans la mouvance du concept TOD (Transit oriented developement) visant à créer un milieu urbain structuré autour de services et d'un réseau de transports efficace. « Au cœur de la proposition du Georges Henri, il y a la vision d'un équilibre entre la vie urbaine moderne et la possibilité de profiter de la nature et du fleuve à proximité », indique Claudio Bertone, cofondateur de la Société de développement Bertone. « Et avec un 87 sur l'échelle Walk Score, les gens auront le luxe de tout faire à pied. »

Un écrin aux mille facettes

Le Georges Henri est un pur joyau avec sa façade distinctive de caractère et ses brillantes lignes modernes. Intégrant matériaux nobles et fenestration généreuse, la seule construction en hauteur du quartier offre des vues dégagées, pour une luminosité maximale. « Dès le départ, notre vision a été de valoriser ce projet en insufflant de l'envergure et du style à cette construction qui ajoute une touche de modernité dans le quartier historique de Brossard. », explique Michael Bertone, cofondateur de la Société de développement Bertone.

Pour mener à bien ce projet ambitieux, la famille Bertone a fait appel à la firme d'architecture maintes fois primée, NEUF Architect(e)s. L'une des plus importantes firmes d'architecture et de design au pays, elle possède un impressionnant portfolio de réalisations à la mesure des ambitions du Georges Henri.

Des unités variées, sophistiquées et personnalisées

Avec son vaste choix de condominiums d'une à trois chambres, le Georges Henri est taillé sur mesure pour les gens à la recherche de style et de fonctionnalité. Les aires communes se composent entre autres d'une terrasse brillamment aménagée sur le toit avec vue imprenable du pont Samuel-de-Champlain, d'une salle d'entraînement ultramoderne, d'un espace de co-working à la fine pointe et d'un lobby feutré au rez-de-chaussée, adjacent à des espaces commerciaux à taille humaine.

À propos de la Société de développement Bertone

Établie à Montréal depuis 1998, la Société de développement Bertone est une entreprise d'investissement et d'aménagement immobilier aux bases solides. Au fil des ans, elle a réalisé avec brio, à travers le Québec, tout un portefeuille de projets commerciaux, industriels, résidentiels, à usage mixte et d'immeubles de bureaux.

SOURCE Société de développement Bertone

Renseignements: Gabrielle Landry, Le cabinet de relations publiques NATIONAL, Téléphone : 514-843-1902, [email protected]