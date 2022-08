NEWPORT BEACH, Californie, 15 août 2022 /CNW/ - Crown Sterling Limited LLC, chef de file en matière de souveraineté des données personnelles et fournisseur de technologies de cryptage et de compression à résistance quantique , a annoncé la nomination de Jeremy Monroe comme chef de la direction du marketing.

M. Monroe compte plus de 25 ans d'expérience diversifiée dans les domaines de l'édition de jeux vidéo et du monde virtuel, de la création de contenu, de l'analyse prédictive, de la chaîne de blocs et de l'expertise-conseil internationale de premier plan. Il possède un parcours exceptionnel dans la constitution d'équipes très performantes et la croissance des revenus au sein de grandes et de petites entreprises dans les domaines du marketing, de la stratégie, du développement des affaires, de la gestion des relations avec la clientèle, du développement communautaire et des opérations.

« Nous sommes très heureux d'accueillir dans nos rangs un haut dirigeant qui a connu autant de succès dans l'industrie de la technologie et qui se joint à nous à titre de chef de la direction du marketing », a déclaré Robert Edward Grant, fondateur et chef de la direction de Crown Sterling.

« C'est avec une grande humilité que je me joins à une équipe de scientifiques, de créateurs et de technologues formidables et bien ancrés qui ont une vision grandiose de changer la vie des êtres humains de tous les jours à des niveaux aussi fondamentaux et essentiels grâce à la souveraineté des données personnelles. C'est pour moi un honneur de contribuer à la commercialisation de cette équipe et de ses produits et cadres révolutionnaires de cryptage, de compression et de résistance quantique, qui permettent d'écarter le paradigme actuel des monopoles de données des géants de la technologie. La souveraineté décentralisée des données personnelles est un droit protégé pour son créateur, et c'est notre avenir », a affirmé M. Monroe.

À propos de Crown Sterling Limited LLC

En tant que chef de file dans le domaine de la souveraineté des données et du cryptage à résistance quantique, Crown Sterling a pour mission de transformer l'ère de la consolidation, de la monopolisation et de la monétisation non réglementées des données par les géants de la technologie et de permettre aux personnes de revendiquer, de protéger et de contrôler leurs données.

Le jeton utilitaire Crown Sovereign (CSOV) permet aux utilisateurs d'accéder à la nouvelle gamme de produits, incluant la cryptographie à résistance quantique et les jetons non fongibles, la messagerie cryptée de bout en bout et d'autres technologies futures de compression de données. Avec le jeton CSOV et l'écosystème, les utilisateurs peuvent également crypter leurs données personnelles, dont celles de géolocalisation et de l'historique de navigation, et convertir ces données en jetons non fongibles avec la possibilité de les monétiser sur les marchés d'échange. Crown Sterling Chain est la première chaîne de blocs de couche 1 au monde à mettre en œuvre la cryptographie à résistance quantique de type masque jetable et à autonomiser un écosystème autosouverain. L'équipe lancera également un système de sécurité Oracle de couche 2 agnostique de la chaîne et fournira une technologie post-quantique pour le Web 3.0.

Comme les données ont dépassé le pétrole comme l'actif le plus précieux du monde moderne, Crown Sterling se réjouit à l'idée d'introduire un nouveau paradigme de souveraineté des données personnelles. Joignez la communauté sur Telegram .

