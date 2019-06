La société Common annonce sa première expansion internationale en partenariat avec Dream

Common Zibi, situé à Ottawa, la première étape d'une expansion dans plusieurs villes canadiennes

NEW YORK, 26 juin 2019 /CNW/ - La plus grande marque résidentielle américaine moderne, Common, qui tente d'améliorer la qualité de vie dans le marché locatif par le biais de communautés utilitaires, annonce la première étape de son expansion internationale au Canada en partenariat avec Dream Unlimited Corp. (TSX:DRM). Dream est une des plus grandes sociétés immobilières au Canada avec plus de 15 milliards d'actifs en Amérique du Nord et l'Europe et plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Le nouvel édifice comprenant 252 chambres, intitulé Common Zibi, sera situé aux abords de la rivière des Outaouais et fera partie du projet Zibi à Ottawa-Gatineau, répondant au besoin criant pour des nouvelles demeures de haute qualité à bon prix.

Zibi est une communauté de 34-acres judicieusement conçue qui anticipe devenir la communauté la plus durable en Amérique du Nord. Cette communauté dédiera 7.7 acres aux espaces publics, incluant quatre parcs et cinq places publiques, tout en utilisant le premier système énergétique de quartier zéro carbone de la région. Une fois complétée, la communauté Zibi accueillera plus de 5000 résidents et 6000 travailleurs. Ce projet, en partenariat avec Theia Partners, est une chance en or d'introduire des concepts modernes pour des professionnels urbains qui cherchent du logement abordable tout en diminuant leur empreinte environnementale.

Common Zibi n'est que la première étape de l'expansion rapide de l'entreprise américaine. Common anticipe s'établir dans treize nouveaux marchés américains et internationaux au cours des trois prochaines années en raison d'une forte demande.

« Les villes à travers le monde vivent une situation semblable : la population urbaine ne cesse de s'accroître et le marché résidentiel n'est pas en mesure de suivre la tendance. L'arrivée de Common à l'extérieur des États-Unis prouve non seulement un besoin important de logements locatifs abordables de qualité partout au monde, mais aussi la capacité à Common d'offrir un produit complètement unique dans le monde résidentiel, un qui est nécessaire, peu importe son pays, » annonce Brad Hargreaves, le fondateur et PDG de Common. « Avec Dream et Zibi, nous avons trouvé des partenaires incomparables qui comprennent le marché du Canada et qui offrent un emplacement imbattable pour introduire notre concept à Ottawa-Gatineau. »

Situé au cœur de la Région de la Capitale nationale et aux abords de la rivière des Outaouais, le projet Zibi est vraiment l'emplacement parfait pour la première expansion internationale de Common. Le site est bien connecté, entouré de deux centres principaux de transit, des kilomètres de pistes cyclables, ainsi qu'un réseau piétonnier déjà établi. L'édifice Common Zibi inclura un mélange de suites en format « coliving » ainsi que des appartements plus traditionnels, plusieurs lounges pour les résidents, des grandes cuisines partagées, salles communautaires, laveuse-sécheuse dans l'unité, terrasse au toit, espaces de stationnements, gym avec salle de yoga, et plusieurs autres commodités. Les loyers commenceraient aux alentours de 1,225 $ / mois pour une chambre dans une suite coliving, représentant un loyer 31% moins cher qu'un appartement à une chambre semblable au centre-ville. Les loyers des appartements traditionnels commenceront aux alentours de 2,065 $ / mois. L'édifice est anticipé en 2022 et inclura des commerçants locaux.

« À travers le Canada, les logements abordables sont une denrée rare, et Dream continue toujours à développer des options abordables pour ses résidents. Common est un concept incroyable qui offre des logements abordables nouveaux et modernes dans des centres urbains, » ajoute Michael Cooper, Chef Responsable de Dream. « Dream travaille également sur des concepts de logement abordable dans ses projets au centre-ville de Toronto et son projet West Don Lands. Nous espérons pouvoir intégrer Common dans plusieurs de nos communautés. »

Common, qui a lancé son premier édifice de coliving dans la ville de New York en 2015, compte maintenant plus de 800 membres et reçoit plus de 3 000 applications par semaine pour ses vingt-sept édifices dans six régions des États-Unis. Ils ont récemment annoncé une expansion nationale évaluée à 300M$ dans quatre nouvelles villes : Philadelphie, Atlanta, San Diego, et Pittsburgh. Ils planifient également des expansions dans les villes de Miami, Nouvelle-Orléans, et Newark. En plus d'Ottawa, Common est présentement en négociations pour plus de 500 nouvelles chambres à Toronto.

Dream a une réputation déjà bien établie en revitalisation et innovation urbaines. Dream a développé ou développe présentement certains des quartiers les plus emblématiques à Toronto. Ceux-ci inclus l'historique Distillery District, le village des athlètes pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains, maintenant transformés en communauté mixte nommé le District Canary, ainsi que la rénovation des West Don Lands où Dream a créé 1,500 unités locatives dont 30% satisfaits les demandes provinciales en logements abordables. C'est grâce à son expérience et ses antécédents que Dream a pu se tailler une réputation comme un des meilleurs développeurs immobiliers au Canada.

L'approche bout-en-bout unique de Common combinée avec la technologie permet à ses partenaires de livrer une expérience exemplaire aux locateurs cherchant une option d'habitation tout incluse, sans stress, axée sur la communauté. Les loyers incluent tout ce dont les résidents ont besoin : de l'internet haute vitesse, des appartements modernes et meublés, le nettoyage hebdomadaire des espaces communs, des fournitures partagées, et des commodités dignes d'un hôtel. Leur plateforme unique permet aux gens de tout faire en ligne : faire une demande de logement, payer son loyer, contacter les gestionnaires, ou organiser une fête avec ses voisins.

À propos de Zibi

Zibi est une communauté riveraine de 34 acres judicieusement conçue par Dream Unlimited Corp et Theia Partners. Un quartier sans frontières chevauchant les villes de Gatineau et d'Ottawa où plus de 5000 personnes habiteront, 6000 personnes travailleront, contenant 8 acres de parcs et places publiques riverains, et plus d'un million de pieds carrés d'espaces commerciaux. C'est une des communautés les plus durables au monde, et la première au Canada à recevoir la certification One Planet Living, un cadre mondial conçu par Bioregional et le Fonds mondial pour la nature (WWF).

À propos de Dream Unlimited Corp.

Dream figure parmi les meilleures sociétés immobilières au Canada et gère des actifs évalués à environ 14 milliards de dollars, en Amérique du Nord et en Europe. Les domaines d'affaires de la société comprennent l'aménagement de terrains résidentiels, le développement de logements et de condominiums, la gestion des actifs de quatre fiducies inscrites à la bourse de Toronto, les investissements dans les infrastructures d'énergies renouvelables au Canada et la gestion de ces placements, et la possession de propriétés commerciales.

À propos de Common

Common est la plus grande marque résidentielle américaine moderne, qui tente d'améliorer la qualité de vie dans le marché locatif par le biais de communautés utilitaires. Son approche bout-en-bout unique combinée avec la technologie lui permet de livrer une expérience exemplaire à ses 800 membres dans vingt-sept édifices répartis dans six marchés. Common est un choix préférentiel pour les locateurs cherchant une option d'habitation sans stress tout incluse et les propriétaires d'immeubles cherchant des rendements supérieurs au marché. Lancée en 2015, l'entreprise opère maintenant des immeubles à New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Oakland, Seattle, et Washington, D.C. et reçoit maintenant plus de 3000 applications par semaine. Pour plus d'information visitez le www.common.com ou visitez la page immobilière pour devenir partenaire. Suivez le compte Instagram @hi.common.

Contacts

Molly Graizzaro: molly.graizzaro@common.com

Matt Lawyue: matt.lawyue@berlinrosen.com

Kimberly Lefever: KLefever@dream.ca

SOURCE Common

Related Links

http://www.common.com