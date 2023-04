La Société canadienne de psychologie (SCP) réclame l'amélioration des soins de santé pour les personnes trans et de genre divers

La SCP a convié à une table ronde des organisations nationales de soins de santé pour discuter de son récent énoncé de politique et explorer les possibilités de collaboration en vue d'améliorer le bilan des soins de santé

OTTAWA, ON, le 19 avril 2023 /CNW/ - La Société canadienne de psychologie (SCP) réclame des améliorations en matière de prestation de soins de santé aux personnes trans et de genre divers, qui sont confrontées à de multiples difficultés lorsqu'il s'agit d'accéder à des soins d'affirmation de genre qui soient adaptés sur le plan culturel. L'organisation a publié un nouvel énoncé de politique, La diversité des genres et les droits humains, qui met en lumière ces difficultés et invite les organismes de santé et les fournisseurs de soins de santé à apporter des changements.

« On a tendance à considérer la diversité de genre comme une maladie, alors qu'en fait, c'est la façon dont la société et les systèmes, en particulier les systèmes de soins de santé, traitent les personnes trans et de genre divers qui crée de la détresse psychologique et de la souffrance », a déclaré la Dre Ada L. Sinacore, présidente sortante de la SCP et coauteure de l'énoncé de politique de la SCP. « La SCP plaide pour que les professionnels de la santé reçoivent de la formation et du perfectionnement leur permettant d'offrir des soins d'affirmation de genre, plutôt que des soins qui peuvent contribuer à des résultats négatifs sur la santé. »

Le 14 avril, la SCP a réuni des organisations nationales de soins de santé pour discuter des défis auxquels sont confrontées les personnes trans et de genre divers lorsque vient le temps d'obtenir des soins d'affirmation de genre et pour connaître les meilleures pratiques en matière de soins de santé pour les personnes trans et de genre divers. Les participants ont examiné le nouvel énoncé de politique de la SCP, qui met en évidence des pratiques néfastes, comme le fait d'exiger que les personnes de genre divers soient en détresse psychologique manifeste avant de pouvoir bénéficier de soins médicaux d'affirmation de genre.

« Les personnes de genre divers, comparativement à celles qui s'identifient comme cisgenres, sont plus susceptibles de souffrir d'anxiété, de dépression, de traumatisme, de toxicomanie et d'idées suicidaires, en grande partie à cause de la façon négative et souvent violente dont elles sont traitées par la société », a déclaré la Dre Jesse Bosse, coauteure de l'énoncé de politique de la SCP. « La SCP joue un rôle de premier plan dans la sensibilisation des professionnels de la santé et d'autres personnes à la diversité de genre en exhortant notamment les organismes de soins de santé et les professionnels de la santé à moderniser les normes de soins et à modifier les approches et les conceptions qui sont préjudiciables et font obstacle à l'obtention de bons résultats en matière de santé. »

Au cours des dernières années, la SCP s'est efforcée, par des programmes de formation destinés à ses membres, d'améliorer la façon dont la profession de psychologue soutient les personnes trans et de genre divers. La publication de cet énoncé et la collaboration avec d'autres organisations de soins de santé figurent parmi les prochaines étapes de la démarche de représentation de l'organisation sur cette question importante. En outre, la SCP invitera les autres associations de psychologues des provinces et des territoires à réclamer que leur gouvernement soutienne la formation et le perfectionnement des professionnels de la santé afin qu'ils puissent offrir des soins d'affirmation de genre qui soient adaptés sur le plan culturel.

Pour lire l'énoncé de politique de la SCP, La diversité des genres et les droits humains, veuillez visiter le site Web de la SCP : https://cpa.ca/fr

