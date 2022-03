La Société canadienne d'ophtalmologie souligne la Semaine mondiale du glaucome et encourage les Canadiens à faire de la santé oculovisuelle une priorité

« Il n'y a pas de symptômes apparents aux premiers stades du glaucome, alors il est essentiel de passer régulièrement des examens de la vue, car c'est la façon la plus efficace de prévenir la perte de vision », déclare le Dr Colin Mann, président de la Société canadienne d'ophtalmologie. « Bien qu'il n'y ait actuellement aucun remède, le traitement médical et chirurgical du glaucome continue d'évoluer avec de nouvelles procédures qui devraient devenir accessibles aux patients et qui amélioreront les résultats chirurgicaux et la sécurité des traitements. »

En prévision de la Semaine mondiale du glaucome, la série « Demandez à l'expert » de la Société canadienne d'ophtalmologie présente le Dr Hady Saheb, un chirurgien spécialiste du glaucome dont la pratique ophtalmologique est axée sur les soins médicaux et chirurgicaux du glaucome. Après avoir reçu de nombreuses questions de la part des Canadiens au sujet de cette maladie oculaire, le Dr Saheb fournira son expertise pour aider à sensibiliser la population à cette principale cause de cécité, donner des conseils aux personnes atteintes de glaucome et éduquer les Canadiens sur les façons dont nous pouvons tous réduire notre risque de perte de vision. La série sera disponible en ligne sur seethepossibilities.ca .

Le glaucome est une maladie du nerf optique, qui transmet les images que vous voyez de l'œil au cerveau et est composé de nombreuses fibres nerveuses. Ces fibres nerveuses sont endommagées, ce qui peut causer des angles morts et une perte de vision. Comme le glaucome ne présente aucun symptôme notable, une surveillance continue est nécessaire pour détecter tout changement. La Société canadienne d'ophtalmologie a décrit les différents types de glaucome :

Glaucome à angle ouvert : Il s'agit de la forme la plus courante de glaucome où le liquide aqueux (liquide dans votre œil) ne peut s'écouler hors de l'œil à un rythme normal à travers le minuscule système de drainage. La plupart des personnes qui développent un glaucome à angle ouvert ne remarquent aucun symptôme jusqu'à ce qu'ils remarquent un changement au niveau de la vision.





: Il s'agit de la forme la plus courante de glaucome où le liquide aqueux (liquide dans votre œil) ne peut s'écouler hors de l'œil à un rythme normal à travers le minuscule système de drainage. La plupart des personnes qui développent un glaucome à angle ouvert ne remarquent aucun symptôme jusqu'à ce qu'ils remarquent un changement au niveau de la vision. Glaucome à angle fermé : C'est lorsque l'iris (la partie colorée de l'œil) ferme complètement la voie de drainage, bloquant brusquement l'écoulement du liquide aqueux et conduisant à une augmentation soudaine de la pression intraoculaire (PIO). Cette condition est considérée comme une urgence parce que les lésions du nerf optique et la perte de vision peuvent survenir dans les heures suivant l'apparition du problème.





: C'est lorsque l'iris (la partie colorée de l'œil) ferme complètement la voie de drainage, bloquant brusquement l'écoulement du liquide aqueux et conduisant à une augmentation soudaine de la pression intraoculaire (PIO). Cette condition est considérée comme une urgence parce que les lésions du nerf optique et la perte de vision peuvent survenir dans les heures suivant l'apparition du problème. Glaucome à pression normale : Ce type de glaucome survient lorsque le nerf optique est endommagé, même si la PIO est considérée comme normale. Bien qu'on ne comprenne pas suffisamment le glaucome à pression normale, il a été démontré que l'abaissement de la PIO ralentit la progression de cette forme de glaucome.





: Ce type de glaucome survient lorsque le nerf optique est endommagé, même si la PIO est considérée comme normale. Bien qu'on ne comprenne pas suffisamment le glaucome à pression normale, il a été démontré que l'abaissement de la PIO ralentit la progression de cette forme de glaucome. Glaucome d'enfance : Le glaucome d'enfance, qui commence lors de la petite enfance, l'enfance ou l'adolescence, est rare. Comme le glaucome à angle ouvert, il y a peu de symptômes, voire aucun, au stade précoce. La cécité peut survenir si elle n'est pas traitée. Comme la plupart des types de glaucome, le glaucome d'enfance peut être génétique.

