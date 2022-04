Les blessures aux yeux dans les sports sont courantes et peuvent entraîner une perte de vision ou même la cécité.

TORONTO, le 5 avril 2022 /CNW/ - Alors que la saison des séries éliminatoires de hockey de la LNH est en cours, avril marque également le Mois de la sécurité des yeux et la Société canadienne d'ophtalmologie rappelle à tous les athlètes et aux amateurs de sports de protéger leur vision et d'aider à éviter les blessures graves aux yeux qui pourraient affecter leur saison. Malgré le fait que les blessures aux yeux soient courantes - causant des égratignures cornéennes mineures, des blessures contondantes ou, dans les cas extrêmes, la cécité - 38 % des Canadiens ont dit qu'ils portent rarement ou jamais de lunettes de protection lorsqu'ils pratiquent des sports de plein air, selon un sondage mené en 2021 par la Société canadienne d'ophtalmologie.

« Au fil des années, j'ai été témoin d'un bon nombre de blessures oculaires causées par l'absence de lunettes de protection dans les sports, surtout au hockey. » dit le Dr Bryce Ford, ophtalmologiste pour les Flames de Calgary et professeur agrégé clinique d'ophtalmologie à l'Université de Calgary. « Les accidents dans les sports sont courants, alors le port de lunettes de protection peut aider à réduire les blessures comme les lacérations des paupières, les abrasions cornéennes ou les blessures plus graves comme les décollements de la rétine qui peuvent causer une perte de vision complète. »

Bien que les blessures sportives soient courantes, certaines organisations et ligues sportives font des progrès pour assurer la sécurité des joueurs. Par exemple, en 2013, la LNH a adopté une règle selon laquelle tout joueur ayant joué moins de 25 matchs sans visière dans la Ligue devait dorénavant en porter une obligatoirement. La Revue canadienne d'ophtalmologie (RCO) a publié en septembre 2020 une recherche sur l'efficacité de l'adoption généralisée de la visière en évaluant les taux de blessures oculaires au cours des saisons 2010-2018. La recherche a montré une forte diminution du nombre de blessures aux yeux et une diminution modérée du nombre de matchs manqués une fois la règle de la visière en vigueur.

« La recherche met en évidence le succès des visières et prouve que la protection des yeux fonctionne réellement », ajoute le Dr Ford. « En travaillant avec les Flames de Calgary au fil des ans, j'ai remarqué une diminution du nombre de blessures oculaires qui nécessitent mon aide; c'est très positif. De nos jours, je vois davantage de blessures aux yeux causées par les joueurs de hockey récréatif sans visière, les sports de raquette et d'autres sports comme le paintball. »

La plupart des blessures oculaires liées aux sports surviennent au basketball, au baseball et à la raquette, mais tout sport qui comprend un projectile à grande vitesse peut être dangereux. Même si vous pensez qu'une blessure est mineure ou que vous n'êtes pas certain d'avoir une blessure à l'œil, il est préférable de vous faire examiner par votre ophtalmologiste. La Société canadienne d'ophtalmologie a décrit certains des tests qu'un ophtalmologiste peut utiliser pour poser un diagnostic de blessure oculaire :

Test d'acuité visuelle : Ce test aide votre ophtalmologiste à déterminer si votre vision a changé. On vous demandera de regarder un graphique à l'œil avec différentes tailles de lettres.

Examen avec lampe à fente : Cet examen permet à votre ophtalmologiste de voir différentes parties de votre œil de près pour voir s'il y a des problèmes. Cet appareil est appelé « lampe à fente » parce qu'il utilise une ligne de lumière vive pour éclairer les différentes parties de votre œil.

Examen de la rétine : Votre médecin effectuera un examen de la rétine pour vérifier si la partie postérieure de l'œil est endommagée. Des gouttes ophtalmiques seront placées dans les yeux pour élargir les pupilles. Votre médecin utilisera alors un appareil appelé ophtalmoscope pour bien examiner votre rétine.

Test de coloration des yeux à la fluorescéine : Ce test est utilisé pour vérifier si vous avez des rayures sur votre cornée. Votre ophtalmologiste mettra des gouttes d'un colorant orange foncé appelé fluorescéine dans votre œil affecté. Ils brilleront alors une lumière bleue spéciale dans votre œil. Les zones endommagées apparaîtront en vert.

Radiographie : Dans certains cas, votre médecin peut ordonner une radiographie ou un tomodensitogramme. Cela les aidera à voir si vous avez une fracture dans l'os de votre œil, ou s'il y a des corps étrangers à l'intérieur de votre œil.

Échographie : si votre ophtalmologiste ne peut pas voir à l'arrière de l'œil, il peut également demander une échographie. Ce test utilise des ondes sonores à haute fréquence pour créer une image des structures à l'arrière de l'œil.

La Société canadienne d'ophtalmologie encourage toutes les personnes qui pratiquent un sport à porter des lunettes de protection adaptées au sport ou à l'activité. Les parents peuvent également sensibiliser leurs enfants dès un jeune âge pour les aider à prendre l'habitude de porter des lunettes de protection afin d'éviter une blessure ou des dommages à la vue. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le diagnostic et le traitement des blessures oculaires, consultez le site Web seethepossibilities.ca.

À propos de la Société canadienne d'ophtalmologie

La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) est l'autorité nationale reconnue en matière de soins oculovisuels et de la vue au Canada. En tant que ophtalmologistes et chirurgiens, nous sommes déterminés à assurer la prestation de soins oculovisuels médicaux et chirurgicaux optimaux à tous les Canadiens en faisant la promotion de l'excellence en ophtalmologie et en offrant des services pour soutenir nos membres dans la pratique. Nous comptons parmi nos membres plus de 900 ophtalmologistes et 200 résidents en ophtalmologie. Nous travaillons en collaboration avec le gouvernement, d'autres sociétés nationales et internationales de spécialistes, nos milieux universitaires (ACUPO), nos partenaires provinciaux et affiliés et d'autres professionnels des soins oculovisuels et groupes de patients pour promouvoir les politiques en matière de santé au Canada dans le domaine de la santé oculovisuelle et visuelle. La SCO est un fournisseur accrédité et primé en développement professionnel continu (DPC) par l'entremise du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) et est affilié à l'Association médicale canadienne (AMC). Pour en savoir plus, visitez cos-sco.ca.

SOURCE Société canadienne d'ophtalmologie

Renseignements: Bojana Duric, [email protected], 289.981.7710, BlueSky Communications