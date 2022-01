TORONTO, le 11 janv. 2022 /CNW/ - Connu sous le nom de « voleur silencieux de la vue », le glaucome est la deuxième cause de cécité chez les Nord-Américains âgés, et plus de 400 000 Canadiens vivent avec le glaucome aujourd'hui. Pourtant, selon un sondage de la Société canadienne d'ophtalmologie, près de la moitié des Canadiens (49 %) ne connaissent pas cette maladie oculaire. Alors que le mois de janvier marque le Mois de la sensibilisation au glaucome, la Société canadienne d'ophtalmologie contribue à faire connaître le travail du photographe et mannequin de mode torontois, Jordan Naomi Tidd, qui saisit la perspective unique du monde à travers une personne vivant avec cette maladie oculaire.

« En tant que photographe, il y a certains défis liés à cette maladie oculaire, mais j'ai rapidement appris à remarquer la beauté de mes photographies et la façon dont je vois le monde », dit M. Tidd. « Pendant le processus d'édition, je ne suis pas toujours en mesure de remarquer toutes les corrections nécessaires, alors je dois demander de l'aide aux autres. Cependant, j'ai transformé ce défi en une occasion de répandre la sensibilisation au glaucome. À travers ma lentille, je veux éduquer les autres sur ce qu'est cette maladie oculaire et comment elle peut affecter votre vue.

Bien que le glaucome soit plus fréquent chez les adultes plus âgés, les jeunes sont également à risque. À l'âge de 17 ans, Tidd a reçu un diagnostic de glaucome après avoir remarqué un film granuleux subtil dans sa vue au cours d'un de ses examens réguliers de la vue, où elle a ensuite été dirigée vers un ophtalmologiste pour un traitement approfondi. Depuis, Tidd s'est donné pour mission de sensibiliser la population à cette maladie oculaire à travers son métier en capturant des moments à travers sa lentille de ses voyages internationaux et de sa vie dans la nature.

« Comme le glaucome ne présente aucun symptôme perceptible, la plupart des personnes touchées par cette maladie oculaire ne sont même pas au courant », affirme le Dr Colin Mann, président de la Société canadienne d'ophtalmologie. « Cela peut être particulièrement vrai pour les jeunes qui peuvent penser qu'ils ne sont pas à risque. Bien qu'il n'y ait actuellement aucun remède, la bonne nouvelle est qu'il est possible de le contrôler avec une gestion appropriée. En effet, la perte de vision peut être prévenue par un diagnostic précoce au cours des examens complets de la vue. »

Le glaucome est une maladie du nerf optique, qui transmet les images que vous voyez de l'œil au cerveau et est constitué de nombreuses fibres nerveuses. Ces fibres nerveuses sont endommagées par la pression qui s'accumule à l'intérieur de l'œil, connue sous le nom de pression intraoculaire (PIO), ce qui peut causer des taches aveugles et une perte de vision.

Comme le glaucome ne présente aucun symptôme perceptible, une surveillance continue est nécessaire pour détecter tout changement. Au cours d'une évaluation du glaucome, votre équipe de soins oculovisuels peut vous soumettre aux tests suivants :

Tonométrie pour tester la pression oculaire

Gonioscopie pour déterminer les angles de drainage oculaire

Ophtalmoscopie pour évaluer l'apparence du nerf optique

Test du champ visuel pour évaluer la vision périphérique

Tomographie par cohérence optique pour évaluer l'épaisseur de la rétine et du nerf optique

« Mon conseil est de ne rien tenir pour acquis, et de s'assurer de suivre vos examens de la vue, peu importe l'âge », ajoute M. Tidd. « Si je n'avais pas assisté à mon examen régulier, l'optométriste ne m'aurait pas envoyé chez l'ophtalmologiste, où j'ai reçu un diagnostic et un traitement précoce. Si on vous a diagnostiqué un glaucome récemment, il est naturel d'avoir un peu peur, mais la première chose à retenir, c'est qu'on peut le gérer avec le soutien et les conseils de votre équipe de soins oculovisuels, afin que vous puissiez tout de même vivre une belle vie. »

Pour en savoir plus sur le glaucome et votre risque de développer cette maladie oculaire, consultez le site Web seethepossibilities.ca pour passer un test rapide. Pour voir le travail de Jordan Tidd et faire un don à la Glaucoma Research Society of Canada, visitez eyesopenexhibition.com .

