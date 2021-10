« La Journée mondiale de la vue rappelle à tous l'importance de notre santé oculovisuelle, tout en sensibilisant les gens aux quatre principales maladies oculaires et à leurs facteurs de risque », a déclaré le Dr Colin Mann, président de la Société canadienne d'ophtalmologie. « Plus que jamais, il est important de surveiller et de maintenir une bonne santé oculaire, surtout après une année de travail et d'apprentissage à distance. En raison de la pandémie, certains Canadiens hésitent à se soumettre à des examens annuels ou semestriels et par conséquent, nous remarquons une augmentation des problèmes de santé oculovisuelle. De plus, l'augmentation du temps d'écran dans la dernière année est un facteur clé de l'augmentation de maladies comme la myopie (myopie). »

Tout le monde peut être affecté par l'une des quatre principales maladies oculaires, qui contribuent aux principales causes de perte de vision. Ces principales maladies sont : les cataractes, la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), le glaucome et la rétinopathie diabétique (RD). Un sondage de la Société canadienne d'ophtalmologie a révélé que, bien que les trois quarts (76 %) des Canadiens se préoccupent de leurs soins oculovisuels et qu'ils ont des bonnes connaissances de base en matière de santé oculaire, bon nombre d'entre eux ne connaissent pas plusieurs facteurs liés à la santé de leurs yeux. Bien que l'âge soit un facteur de risque important, le sexe, la race, la génétique et les facteurs environnementaux entrent également en jeu.

Les Canadiens qui n'ont pas visité un professionnel de la vue au cours de la dernière année disent que c'est parce qu'ils pensent que leur vision est bonne (41 %), qu'ils n'en ont pas les moyens (25 %) ou qu'ils ont des préoccupations au sujet de la COVID-19 (24 %). Au-delà de votre médecin principal, il y a les « trois O » dans une équipe de soins oculovisuels, et chacun joue un rôle essentiel dans la prestation de soins oculovisuels de qualité. Voici comment savoir à qui s'adresser :

Un opticien est un professionnel de la santé agréé spécialement formé pour concevoir, ajuster et distribuer des lunettes, des lentilles cornéennes, des aides à la basse vision et des prothèses oculaires.





Un optométriste est un professionnel de la santé autorisé qui peut effectuer des examens de la vue, rédiger des ordonnances pour des lunettes, des lentilles cornéennes et certains médicaments et diagnostiquer et traiter certaines maladies oculaires.





Un ophtalmologiste, aussi appelé M.D., est un médecin et un chirurgien qui a reçu une formation spécialisée en gestion des maladies oculaires. Les ophtalmologistes peuvent diagnostiquer, traiter et prévenir les maladies oculaires graves comme le glaucome, les cataractes et la dégénérescence maculaire liée à l'âge.

La Journée mondiale de la vue est organisée par l'Agence internationale pour la prévention de la cécité (IAPB), et cette année, son objectif est de faire tester les yeux d'un million de personnes. En raison de la COVID-19, près de 25 % des Canadiens n'ont pas vu d'optométriste depuis plus de deux ans. Aidez-les à atteindre leur cible en vous engageant à passer un examen de la vue ou à prioriser votre santé oculovisuelle. Visitez seethepossibilities.ca pour en apprendre davantage sur la santé oculovisuelle et tester votre vision en effectuant un test rapide en ligne.

À propos de la Société canadienne d'ophtalmologie

La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) est l'autorité nationale reconnue en matière de soins oculovisuels et de la vue au Canada. En tant que ophtalmologistes et chirurgiens, nous sommes déterminés à assurer la prestation de soins oculovisuels médicaux et chirurgicaux optimaux à tous les Canadiens en faisant la promotion de l'excellence en ophtalmologie et en offrant des services pour soutenir nos membres dans la pratique. Nous comptons parmi nos membres plus de 900 ophtalmologistes et 200 résidents en ophtalmologie. Nous travaillons en collaboration avec le gouvernement, d'autres sociétés nationales et internationales de spécialistes, nos milieux universitaires (ACUPO), nos partenaires provinciaux et affiliés et d'autres professionnels des soins oculovisuels et groupes de patients pour promouvoir les politiques en matière de santé au Canada dans le domaine de la santé oculovisuelle et visuelle. COS est un fournisseur accrédité et primé en développement professionnel continu (DPC) par l'entremise du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) et est affilié à l'Association médicale canadienne (AMC). Pour en savoir plus, visitez cos-sco.ça.

