Alors que les diagnostics d'insuffisance cardiaque augmentent chez les plus jeunes, les deux principales organisations s'unissent pour informer les Canadiens sur les facteurs de risque, les symptômes et les signes de la maladie.

MONTRÉAL, le 28 avril 2026 /CNW/ - La Société canadienne d'insuffisance cardiaque (SCIC), la voix de confiance des professionnels de l'insuffisance cardiaque au Canada, et la Société canadienne de cardiologie (SCC), la voix nationale des professionnels des soins cardiovasculaires, s'unissent dans un appel à l'action conjoint pour soutenir les jeunes Canadiens vivant avec l'insuffisance cardiaque, à l'occasion de la huitième édition annuelle de la Semaine nationale de sensibilisation à l'insuffisance cardiaque, du 3 au 9 mai 2026.

L'insuffisance cardiaque est l'une des maladies cardiovasculaires dont la croissance est la plus rapide au Canada, et elle se manifeste désormais à des âges plus précoces, avec un nombre croissant de diagnostics chez les personnes dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine et la cinquantaine. Les hospitalisations ont augmenté de façon significative chez les adultes âgés de 20 à 39 ans entre 2007 et 2016, soit une hausse de 55 % chez les hommes et de 25 % chez les femmes. Au cours de l'année 2023-2024, 5 070 Canadiens âgés de 40 à 49 ans ont reçu un nouveau diagnostic d'insuffisance cardiaque, selon l'analyse des données du Système canadien de surveillance des maladies chroniques réalisée par Cœur + AVC. Sans une sensibilisation accrue, de nombreux jeunes patients risquent de voir leur diagnostic retardé et de rater des occasions d'intervention précoce.

Cette semaine de sensibilisation coïncide avec la nomination de la Dre Margot Davis à la présidence de la Société canadienne d'insuffisance cardiaque. Cardiologue de premier plan, la Dre Davis est largement reconnue pour ses recherches sur la prévention, le diagnostic et la gestion de l'insuffisance cardiaque avancée. Dans ses nouvelles fonctions, elle dirigera l'autorité nationale canadienne en matière de formation sur l'insuffisance cardiaque, faisant progresser les initiatives de défense des intérêts et de sensibilisation du public afin de mieux soutenir les patients et les prestataires de soins de santé à travers le pays.

« Au Canada, l'insuffisance cardiaque est traditionnellement associée aux personnes âgées, mais nous constatons une hausse préoccupante chez les jeunes Canadiens », a déclaré la Dre Margot Davis, présidente de la Société canadienne d'insuffisance cardiaque. « En accédant à ce poste à un moment aussi charnière pour notre pays, il existe une occasion cruciale de renforcer la sensibilisation, d'améliorer la détection précoce et de s'assurer que les Canadiens de tous âges ont accès aux connaissances et aux soins dont ils ont besoin. Grâce à l'éducation et à la défense des intérêts, nous pouvons aider plus de gens à reconnaître les signes précurseurs plus tôt et, ultimement, sauver des vies. »

« L'augmentation du nombre de jeunes recevant un diagnostic d'insuffisance cardiaque au Canada est profondément préoccupante et reflète la nécessité de prioriser la santé cardiovasculaire tout au long de la vie, dès la jeunesse », a ajouté Sean Virani, président de la Société canadienne de cardiologie. « Il est très important de s'attaquer aux facteurs de risque et d'améliorer l'éducation de tous les Canadiens et des prestataires de soins de santé. À la Société canadienne de cardiologie, nous nous engageons à soutenir l'excellence clinique afin que l'insuffisance cardiaque puisse être prévenue, lorsque possible, détectée plus tôt et gérée plus efficacement à tout âge. »

À seulement 23 ans, Jenny Milne a commencé à ressentir un essoufflement grave et un gonflement de l'abdomen. Bien qu'elle soit une patineuse artistique de compétition en excellente santé, ses symptômes ont d'abord été diagnostiqués à tort comme un problème de vésicule biliaire, puis comme la COVID pour son essoufflement et l'asthme, retardant un diagnostic critique et renforçant un mythe dangereux : l'insuffisance cardiaque n'est pas seulement une « maladie de personnes âgées ».

Aujourd'hui âgée de 29 ans, Jenny milite pour une détection, un traitement et une prévention précoces après avoir dû composer avec une insuffisance cardiaque en phase terminale au début de la vingtaine. « Je me souviens avoir lu que l'insuffisance cardiaque est pour la vie. Mon monde s'est écroulé », raconte-t-elle. « La détection précoce m'a sauvé la vie et m'a permis de retrouver un semblant de normalité. Aujourd'hui, vivant avec l'insuffisance cardiaque, je sais que cela peut arriver à n'importe qui, même aux jeunes ayant un mode de vie sain. N'ignorez pas les signes. Faites vérifier votre cœur rapidement. »

Pour en savoir plus sur les signes, les symptômes et les facteurs de risque de l'insuffisance cardiaque, et pour accéder à des outils et ressources pratiques pour les Canadiens de tous âges, visitez le site Semaine de sensibilisation à l'insuffisance cardiaque, du 3 au 9 mai 2026 | CHFS.

À propos de la Société canadienne d'insuffisance cardiaque

La Société canadienne d'insuffisance cardiaque (SCIC) offre aux professionnels de la santé cardiovasculaire une tribune pour échanger des idées, faire progresser les connaissances et améliorer les pratiques et la prestation des soins dans la prévention, le diagnostic et la gestion de toutes les phases et complications de l'insuffisance cardiaque.

Ayant pour mission d'améliorer les soins aux patients par la recherche, la défense des intérêts, l'éducation et l'élaboration de pratiques exemplaires dans le domaine des troubles de l'insuffisance cardiaque, la SCIC collabore avec la Société canadienne de cardiologie (SCC) en tant qu'organisme affilié pour les questions liées au continuum de l'insuffisance cardiaque.

La SCIC guide les stagiaires en médecine au Canada tout en défendant les intérêts des patients atteints d'insuffisance cardiaque, de leurs familles et de leurs soignants.

À propos de la Société canadienne de cardiologie

La Société canadienne de cardiologie (SCC) est la voix de confiance au Canada pour les professionnels des soins cardiovasculaires, regroupant plus de 2 500 médecins spécialistes et membres clés de l'équipe de santé cardiaque pour faire progresser la recherche, l'éducation et les soins. Les intervenants, les décideurs et les groupes professionnels se tournent vers la SCC en priorité pour nous consulter sur les nouveaux développements et les enjeux émergents en matière de soins cardiovasculaires au Canada.

Visitez le site https://ccs.ca/fr/

SOURCE Société canadienne d'insuffisance cardiaque

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