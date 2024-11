TORONTO, le 15 nov. 2024 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX: CTC) (TSX: CTC.A) (la « Société » ou « l'entreprise ») a annoncé aujourd'hui une entente prévoyant la vente d'un bien immobilier industriel de 90 acres situé dans la région du Grand Toronto pour un produit total de 258 millions de dollars. Cette vente résulte d'un processus d'appel à la concurrence entamé au premier trimestre de 2024 à l'échelle de l'Amérique du Nord.

Le bien immobilier, qui se trouve au coin des rues Bramalea et Steeles à Brampton, en Ontario, comprend un site industriel d'une superficie de 1,5 million de pieds carrés qui ne répond plus aux besoins du centre de distribution de la Société Canadian Tire en raison d'une consolidation et d'investissements stratégiques dans la chaîne d'approvisionnement effectués au cours des dernières années.

« Il y a cinquante ans, ce site était le premier du genre au Canada et un fondement essentiel de notre chaîne d'approvisionnement, dit Greg Hicks, président et chef de la direction, Société Canadian Tire. C'est dans cette optique que nous avons investi et évolué en introduisant des installations modernes et sophistiquées dans la région qui jouent un rôle de premier plan au sein de notre chaîne d'approvisionnement de l'avenir.

En conséquence, ce site a été considérablement moins mis à contribution au cours des dernières années. Cette transaction illustre clairement notre capacité d'engendrer de la valeur pour nos actionnaires au moyen d'actifs immobiliers excédentaires. »

Le portefeuille immobilier de la Société Canadian Tire demeure un actif central et une source de valeur potentielle par le biais de la vente, du transfert de droit ou du réaménagement de biens immobiliers hors exploitation. Cette transaction s'ajoute à la vente d'immeubles de commerce de détail à Chilliwack, en C.-B., et dans la région du Grand Toronto, conformément à ce qui a été communiqué avec les résultats du T2 et du T3 de 2024 de l'entreprise.

Il en résultera un profit avant impôt d'environ 240 millions de dollars à la clôture de la vente, qui sera traité comme un élément de normalisation. Cette transaction devrait être clôturée au quatrième trimestre de 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Le produit de la vente servira à réduire les emprunts associés au rachat et à la consolidation des Services Financiers Canadian Tire par l'entreprise en octobre 2023.

Ce communiqué renferme des déclarations prospectives au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières qui reflètent les attentes et les projets actuels de la direction par rapport à la vente d'un bien immobilier industriel de 90 acres situé dans la région du Grand Toronto (la « transaction ») et aux événements futurs. Dans le présent communiqué, toutes les déclarations qui ne sont pas des faits établis peuvent constituer des informations prospectives, ce qui comprend, sans toutefois s'y limiter, les déclarations concernant la clôture de la transaction, notamment la date de clôture; les taxes applicables et le traitement comptable de la transaction; et l'utilisation du produit de la transaction. La Société a fourni ces déclarations prospectives afin de présenter des informations sur les attentes et les projets actuels de la direction relativement à la transaction. Les lecteurs sont prévenus que ces déclarations pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, des estimations faites, des analyses, des points de vue ou des avis donnés par la direction à la lumière de son expérience et selon sa perception des tendances, de la situation actuelle et des faits futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qu'elle estime appropriés et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Les déclarations prospectives sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs commerciaux, économiques et concurrentiels ainsi qu'à d'autres facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des projets de la direction qui y sont exprimés pour diverses raisons. Pour obtenir des renseignements sur les facteurs de risque et les incertitudes importants, ainsi que sur les facteurs et hypothèses importants pris en considération lors de la préparation des déclarations prospectives qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement des prédictions, prévisions, projections, attentes ou conclusions, veuillez consulter la rubrique 13.0 (Informations prospectives et autres communications aux investisseurs) du rapport de gestion du troisième trimestre de 2024 ainsi que les autres documents publics de la Société, disponibles à l'adresse https://www.sedarplus.com et à l'adresse https://investors.canadiantire.ca. La Société Canadian Tire ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

