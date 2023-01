EXFO innove en combinant le système de surveillance météorologique d'Intellisense Systems à des solutions de test et de surveillance à distance de fibres optiques et d'analyse par intelligence artificielle pour prévoir et prévenir les défaillances opérationnelles

QUÉBEC, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - EXFO, les experts en matière de tests, de monitoring et d'analytique du secteur des communications, ont annoncé aujourd'hui que National Grid, l'une des plus grandes entreprises de transport et de distribution d'électricité et de gaz cotées en bourse au monde, a choisi EXFO pour un projet pilote d'innovation visant à assurer le monitoring continu de l'état de son réseau de fibres optiques au Royaume-Uni, afin de soutenir l'objectif du Royaume-Uni d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

EXFO établit les corrélations entre les données du réseau de fibres optiques et du système de surveillance météorologique pour le projet pilote de monitoring de l’état du réseau de fibres optiques que mène actuellement la société britannique National Grid. (Groupe CNW/EXFO inc.)

National Grid a déployé un réseau aérien de télécommunications opérationnelles par fibres optiques sur l'ensemble de son infrastructure de transport d'électricité. Ce réseau transmet des données essentielles à l'exploitation sure et efficace de ce service public. La technologie d'EXFO facilitera l'évaluation de l'état de fonctionnement du réseau de fibres optiques, tout en prédisant sa durée de vie technique restante et en repérant les points de faiblesse ou de défaillance potentiels.

Pour la première fois dans ce domaine, EXFO recueillera également des données provenant de microstations météorologiques (MWS®) connectées à l'Internet des objets d'Intellisense Systems qui sont déployées pour mesurer l'impact environnemental précis du vent, de l'humidité et des événements météorologiques. La solution analytique d'EXFO, basée sur l'intelligence artificielle, amalgamera les données provenant du réseau de fibres optiques et du système de surveillance météorologique et établira les corrélations pour prévoir, détecter et prévenir de façon dynamique les pannes et les dégradations du réseau qui pourraient autrement passer inaperçues.

National Grid prévoit que la solution proactive de monitoring et de détection des défaillances d'EXFO peut apporter un bénéfice net de 2,9 millions de livres (environ 3,5 millions de dollars US) en prévenant des pannes et en prolongeant la durée de vie du réseau existant.

EXFO mesurera, analysera et communiquera les résultats sur un tronçon de 80 km du réseau de National Grid - dans l'une des régions du Royaume-Uni présentant le plus de difficultés météorologiques - sur une période de 12 mois. Le déploiement de l'équipement de test et des dispositifs d'Intellisense a commencé en octobre 2022.

Des réflectomètres optiques temporels (OTDR) d'EXFO sont déployés dans des nœuds clés du réseau de fibres optiques pour surveiller ses caractéristiques de transmission optique et pour mesurer son état.

Les données provenant de ces dispositifs de monitoring de la fibre optique et des microstations météorologiques d'Intellisense seront transmises à la plateforme SensAI d'EXFO qui classifie les événements anormaux nuisant au rendement du réseau, établit leurs corrélations et les regroupe.

Le réseau de télécommunications opérationnel du Royaume-Uni fait partie des infrastructures essentielles nationales du pays et est en service depuis plus de 30 ans.

L'âge du système et les impacts environnementaux compliquent la détection des anomalies et des défaillances.

À long terme, l'amélioration des réseaux de communication opérationnels sera essentielle aux systèmes de contrôle et de protection pour la transition vers les centrales électriques à énergie renouvelable et la carboneutralité du Royaume-Uni.

« EXFO est heureux de soutenir un fournisseur national comme National Grid. Notre solution de test et de monitoring proactifs à distance de fibre optique donne une vue d'ensemble du réseau de fibres optiques et permet de prévoir et de détecter en temps réel les pannes potentielles. En le combinant à de l'équipement de détection des conditions météorologiques, nous pouvons contribuer à la fiabilité du réseau afin d'assurer un service ininterrompu à tous », a déclaré Wim te Niet, vice-président, Europe, Moyen-Orient et Afrique, d'EXFO.

« Les réseaux de télécommunications opérationnels sont un élément important de nos infrastructures essentielles nationales et joueront un rôle clé dans notre transition vers une économie carboneutre d'ici 2050. De grandes parties de notre réseau de fibres optiques atteignent un âge où les pannes peuvent devenir plus fréquentes et plus difficiles à résoudre. Nous explorons donc de nouvelles façons de surveiller et de modéliser l'état des fibres optiques et son évolution au fil du temps afin de permettre une planification optimisée des interventions de remise en état et de remplacement », a déclaré Tom Charton, ingénieur principal en innovation de National Grid.

