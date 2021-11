La société Associates of Cape Cod Inc. annonce avoir relâché son millionième limule dans le cadre de son projet de pérennité des espèces

Dans le but de maintenir la plus grande biodiversité possible, le projet de promotion de la pérennité des espèces d'ACC produit des œufs et des gamètes de limules exclusivement à partir de limules destinés à être utilisés comme appâts par l'industrie de la pêche. Au cours d'une opération sans danger pour le crabe, le personnel d'ACC prélève les cellules reproductrices, les fertilise in vitro , puis les élève dans son système d'aquaculture en instance de brevet installé à Falmouth, au Massachusetts, jusqu'à ce qu'elles deviennent des limules juvéniles. Une fois que les limules atteignent leur premier et leur deuxième stades larvaires (environ la taille d'un petit ongle), les juvéniles sont relâchés dans la nature dans un endroit où ils peuvent immédiatement s'enfouir en lieu sûr.

« Notre projet en appui à la pérennité des limules est important pour l'entreprise et les autres intervenants des écosystèmes touchés », a souligné M. A. J. Meuse, président et chef de la direction d'ACC. « Ce projet s'harmonise étroitement avec notre stratégie visant à limiter notre impact sur les populations de limules et nous a donné l'occasion de mettre au point une toute nouvelle technologie d'aquaculture conçue spécialement pour soutenir la croissance des limules. Les organismes de réglementation locaux ont appuyé notre mission et ont accordé à ACC un permis d'aquaculture de catégorie 1 et type 4 qui nous a permis de faire de ce programme une réalité. »

« L'élevage et la libération de plus d'un million de limules dans les écosystèmes locaux devraient se poursuivre et avoir un effet mesurable et positif sur les populations de limules pour les années à venir », a déclaré Brett Hoffmeister, gestionnaire de la production de lysat d'amoebocytes de limule (LAL) chez ACC, et créateur du système d'aquaculture en instance de brevet. « En tant que chef d'équipe, je dois dire que cette réalisation incroyable n'aurait pas été possible sans le travail acharné et le dévouement des employés d'ACC qui composent notre équipe de soutien à la pérennité des espèces de limules. Nous sommes ravis de voir l'incidence que notre programme aura sur notre écosystème aquatique local et nous apprécions la vision de notre société qui appuie pleinement nos efforts. » M. Hoffmeister a également fait remarquer que la décision d'ACC de fournir gratuitement ces systèmes d'aquaculture hautement spécialisés à des universitaires qualifiés en Asie pour appuyer le rétablissement de la population de tachypleus montre que l'entreprise est déterminée à avoir un impact mondial.

ACC croit que son projet de soutien à la pérennité des limules, qui connaît un succès incroyable, est le premier projet d'un fournisseur de LAL à avoir un impact de cette ampleur. Depuis 2011, ACC a démontré son engagement en tant qu'organisation à l'égard de l'environnement et de l'utilisation réfléchie des ressources au moyen d'autres initiatives opérationnelles, comme les programmes de réduction et de réutilisation des eaux usées, les pratiques de recyclage des emballages et l'introduction de colles écologiques à base d'eau et d'encres à base végétale pour l'impression.

À propos d'Associates of Cape Cod Inc. - une entreprise du groupe Seikagaku

Spécialisée dans les technologies des réactifs chromogéniques et turbidiques, Associates of Cape Cod, Inc. (ACC) est un chef de file mondial des produits et services de détection d'endotoxines et de (1,3)-ß-D-glucanes depuis près de 50 ans. ACC a mis au point une méthode de test à base de LAL et a été la première entreprise autorisée par la FDA aux États-Unis à produire des réactifs à base de LAL. ACC est aujourd'hui reconnu comme un acteur de premier plan à l'échelle internationale dans la détection d'endotoxines. Visitez www.acciusa.com pour en savoir plus.

