La société Arjo North America annonce un partenariat de distribution avec Seating Matters

Le fournisseur mondial de solutions et d'appareils médicaux élargit son portefeuille en 2020 avec les sièges thérapeutiques

ADDISON, Illinois, 12 mars 2020 /CNW/ - Arjo annonce aujourd'hui un nouveau partenariat de distribution avec Seating Matters, le fournisseur de sièges thérapeutiques. En vertu du partenariat, Arjo jouit d'un accès exclusif au portefeuille complet de solutions de Seating Matters destinées à la clientèle ayant besoin de soins aigus et de soins à long terme.

Visionnez le communiqué de presse interactif multicanaux ici : https://www.multivu.com/players/fr-ca/8703051-arjo-seating-matters-therapeutic-seating/

Pour découvrir la gamme complète de produits Seating Matters, veuillez consulter le www.arjo.com/en-us/therapeuticseating (pour les États-Unis) et le www.arjo.com/en-ca/therapeuticseating (pour le Canada).

Seating Matters est reconnu pour ses fauteuils inclinables innovants destinés aux patients et aux résidents qui présentent des risques de chute et de blessure découlant de la pression, de même que les patients bariatriques et ceux souffrant de troubles cognitifs. « La gamme de fauteuils Seating Matters cadre parfaitement avec le portefeuille actuel d'Arjo », affirme Anne Sigouin, présidente d'Arjo pour l'Amérique du Nord. « Les deux sociétés favorisent la mobilité hâtive et sécuritaire et ont toutes deux comme objectif d'aider leurs clients à réduire les risques de chute et de blessure découlant de la pression. »

Ce partenariat s'harmonise avec la mission d'Arjo, qui consiste à améliorer la vie des personnes dont la mobilité est réduite et qui sont aux prises avec des troubles de santé liés à l'âge, et avec la mission de Seating Matters, qui cherche à transformer le monde grâce à des sièges thérapeutiques favorisant la santé. « Notre partenariat avec Arjo nous donne un accès plus grand à la clientèle cherchant à obtenir de soins de santé aux États-Unis et au Canada », déclare Martina Tierney, fondatrice et directrice clinique à Seating Matters. « Grâce à notre produit unique de même qu'à la portée et à la réputation d'Arjo, je sais que nous pouvons ensemble transformer le monde des sièges favorisant la santé. »

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :





Jessica Shatzer

Directrice du marketing, États-Unis

Téléphone : + 1 800 323 1245

Courriel : [email protected] Jim Findlater

Directeur du marketing, Canada

Téléphone : + 1 905 238 7880

Courriel : [email protected]

À propos d'Arjo

À Arjo, nous sommes déterminés à améliorer le quotidien des gens aux prises avec des troubles de santé liés à l'âge et avec des problèmes de mobilité réduite. Grâce à des produits et des solutions qui permettent de déplacer les patients de manière ergonomique et qui favorisent l'hygiène personnelle, la désinfection, l'établissement de diagnostics et la prévention efficace de plaies de pression et de thromboembolie veineuse, nous aidons les soignants professionnels de tous les milieux à rehausser de manière continue la norme en matière de soins dignes et sécuritaires. Les gens sont au cœur de tout ce que nous faisons.

À propos de Seating Matters

Seating Matters transforme le monde grâce à des sièges cliniques et thérapeutiques favorisant la santé qui sont destinés aux patients et aux soignants et qui permettent de prévenir les blessures, d'accroître le confort et de réduire les coûts des soins.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/700967/Arjo_Logo_RGB_large_Logo.jpg

SOURCE Arjo Inc.

Liens connexes

http://www.arjo.com