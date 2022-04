Les investissements prévus dans le budget de 2022 contribueront à bâtir un système de soins pour les personnes vivant avec un trouble neurocognitif; un système qui soutient les personnes touchées et celles qui en dépendent.

TORONTO, le 28 avril 2022 /CNW/ - La Société Alzheimer de l'Ontario salue l'engagement de 15 millions de dollars sur trois ans pour le renouvellement de la Stratégie ontarienne en matière de démence. Cet engagement est indiqué dans le budget provincial de 2022 qui a été rendu public aujourd'hui. Cet investissement compatissant et efficace fera une réelle différence dans la vie des plus de 260 000 Ontariens vivant avec un trouble neurocognitif -- un nombre qui devrait doubler au cours des 20 prochaines années.

« Les troubles neurocognitifs compteront parmi les défis sociétaux déterminants des prochaines décennies, a déclaré Cathy Barrick, cheffe de la direction de la Société Alzheimer de l'Ontario. Près du tiers de tous les Ontariens ont un membre de leur famille proche qui en est atteint, et près des trois quarts craignent eux-mêmes de développer l'une ou l'autre de ces maladies. Ces maladies nous touchent tous et toutes : à mesure du vieillissement de la population et qu'elle vit plus longtemps, le nombre d'Ontariens atteints d'un trouble neurocognitif ne fera qu'augmenter. L'engagement envers le renouvellement de la Stratégie ontarienne en matière de démence indiqué dans le budget de 2022 montre que le gouvernement de l'Ontario est déterminé à améliorer les soins pour les personnes atteintes dès aujourd'hui et qu'il se prépare à prendre soin des personnes qui le seront dans les années à venir. »

En Ontario, les troubles neurocognitifs et la médecine de couloir sont inséparables. Les troubles neurocognitifs et les soins de longue durée vont main dans la main. N'importe quel jour, la moitié (50 %) des lits « autre niveau de soins » (ANS) dans les hôpitaux de l'Ontario sont occupés par des aînés vivant avec un trouble neurocognitif. Les deux tiers de tous les résidents des établissements de soins de longue durée en Ontario ont un diagnostic de trouble neurocognitif et 8 % d'entre eux n'ont pas besoin d'être là. Cela équivaut à 7600 lits qui sont principalement occupés par des personnes vivant avec un trouble neurocognitif. Ces personnes pourraient être soutenues là où elles le souhaitent : à domicile.

« L'amélioration des soins en matière de troubles neurocognitifs est la clé qui permettra de résoudre le problème de la médecine de couloir, et la clé qui permettra d'aborder les listes d'attente dans les établissements de soins de longue durée, a ajouté Mme Barrick. Le renouvellement de la Stratégie ontarienne en matière de démence aidera à orienter les ressources de la province pour offrir des soins plus efficaces et compatissants, ce qui aidera à diminuer les formalités administratives. Nous avons hâte de travailler avec le gouvernement de l'Ontario pour bâtir un système de soins pour les personnes vivant avec un trouble neurocognitif qui fonctionne… pour tous et toutes. »

En avril 2022, la Société Alzheimer a publié sa Feuille de route pour le renouvellement de la Stratégie ontarienne en matière de démence. Éclairé par les commentaires de 21 experts du domaine des soins aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif (des médecins, des chercheurs, des défenseurs du secteur et des personnes ayant une expérience vécue), ce rapport contient 77 recommandations portant sur la manière de créer une Stratégie ontarienne en matière de démence transformationnelle. Lisez l'intégralité du rapport à : www.votezalzheimer.ca.

