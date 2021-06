La Société Alzheimer de l'Ontario réaffirme son soutien inébranlable et sa confiance envers les travailleurs de la santé de première ligne, y compris les préposés au soutien personnel, qui sont pour l'écrasante majorité des personnes altruistes et compatissantes.

TORONTO, le 18 juin 2021 /CNW/ - La Société Alzheimer de l'Ontario -- les membres de son personnel, ses administrateurs, ses bénévoles et ses clients -- est unie pour exprimer son choc et sa déception à l'égard de vidéos déshumanisantes que relaie un petit nombre de préposés au soutien personnel (PSP) dans les médias sociaux, notamment TikTok. Ces vidéos illustrent les pires attitudes auxquelles sont confrontées les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif au quotidien; le fait que ces comportements émanent de personnes qui occupent une position de force et qui ont la responsabilité de prodiguer des soins est profondément préoccupant pour tous les résidents des établissements de soins de longue durée, les partenaires de soins et les familles affectées par les troubles neurocognitifs.

Un diagnostic de trouble neurocognitif n'est pas synonyme de perte d'autonomie et ne signifie pas non plus que la personne perd sa singularité. Comme nous tous, les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif ont besoin de et s'épanouissent grâce aux contacts sociaux et aux relations humaines : deux choses qui ont fait cruellement défaut au cours de l'année dernière. Pour chacun, en particulier pour les prestataires de soins, ridiculiser et se moquer de ce besoin de relation est blessant et contribue à la stigmatisation qui entoure les troubles neurocognitifs.

Nous savons que ce sont les PSP eux-mêmes qui ont identifié et signalé ce contenu blessant. Cela renforce notre croyance selon laquelle les PSP, qui travaillent dans des conditions stressantes et traumatisantes depuis bien avant la pandémie, sont de véritables héros des soins de santé. Nous espérons que chaque prestataire de soins qui aurait pu voir ce contenu, aurait pu le transmettre ou être d'accord avec celui-ci, l'utilise pour confronter ses croyances au sujet des troubles neurocognitifs et s'engage à voir au-delà de ces maladies pour nouer des liens pertinents avec la personne.

En réponse aux nombreux messages provenant des membres préoccupés du personnel, des partenaires de soins et des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif, Cathy Barrick, la chef de la direction de la Société Alzheimer de l'Ontario, rend publique la déclaration suivante :

Je suis déçue d'apprendre l'existence de ces vidéos méprisantes que font circuler certains PSP en ligne au sujet des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. La Société Alzheimer de l'Ontario a un partenariat bien établi avec l'Ontario Personal Support Worker Association (OPSWA) : il vise à offrir à ses membres des formations particulières sur les troubles neurocognitifs. En tant que chef de la direction de la Société Alzheimer de l'Ontario, j'ai contacté l'OPSWA pour comprendre la pleine nature de son implication et leur faire part de ma réaction face à ces vidéos discriminatoires et répugnantes. Je suis sensible au fait que l'OPSWA ait reconnu leur nature profondément inacceptable et que leur relation avec la partie tierce responsable ait été rompue immédiatement. Bien que ces comportements émanant d'une poignée de PSP soient alarmants, ils soulignent toutefois l'importance critique des formations des PSP sur les troubles neurocognitifs et sur la manière de fournir des soins décents centrés sur le client.

Les troubles neurocognitifs sont des maladies mortelles qui changent le cours de la vie; elles affectent plus d'un demi-million de Canadiens. L'existence d'un système pouvant offrir des soins spécifiques ainsi que des soins centrés sur le client est cruciale. Chacun connaît une personne atteinte d'un trouble neurocognitif et, comme la Société Alzheimer, chacun devrait être outré par les vidéos publiées par le détenteur de ce compte. Il convient de noter qu'elles illustrent le pire côté de la profession; cependant, des milliers de PSP sont la colonne vertébrale des soins de longue durée et des soins communautaires à domicile. Ces personnes sont des professionnels exceptionnels qui font preuve d'une compassion sans limites en offrant leurs soins aux personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. Ce sont les PSP eux-mêmes qui ont dévoilé ces vidéos et chaque PSP que je connais partage mon dégoût.

La Société Alzheimer est une Fédération de 29 fournisseurs de soins communautaires qui œuvrent aux quatre coins de la province. L'année dernière, nous avons soutenu plus de 100 000 clients, y compris des partenaires de soins et des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. Nous sensibilisons et formons les médecins et les autres professionnels de la santé, ainsi que le grand public. Avec des centaines de membres du personnel et des milliers de bénévoles, nous cherchons à atténuer les conséquences sociales et personnelles de la maladie d'Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs, et à encourager la recherche pour trouver un remède curatif et un traitement pouvant changer le cours de ces maladies.

